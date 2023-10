La Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (UEPAL) ha celebrado hoy la quinta edición de sus premios en un acto que ha reunido a cerca de 250 empresarios y miembros de la sociedad alicantina. Un emotivo encuentro, que ha puesto en valor al asociacionismo empresarial y ha rendido homenaje a Eladio Aniorte, quien fuera presidente de ASAJA Alicante más de 40 años. La cita ha contado con la presencia del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón; el alcalde de Alicante, Luis Barcala; la consellera de Innovación, Comercio, Industria y Turismo, Nuria Montes; y Ana Serna, vicepresidenta de la Diputación Provincial de Alicante, entre otras autoridades.

Unos premios que no han estado faltos de reivindicaciones. El presidente de UEPAL, César Quintanilla, no ha desaprovechado la oportunidad para recalcar que “la provincia quiere ponerse a trabajar en algunas cuestiones que necesitamos con urgencia para tener las mismas oportunidades que otros territorios. Porque los hombres y mujeres empresarias no quieren ser más, pero lo que no queremos es tener menos oportunidades. A la provincia de Alicante hay que quererla como es, no intentar cambiarla”.

El presidente de UEPAL ha señalado en su intervención que desde la provincia de Alicante, “en Valencia queremos pintar, ayudar a trazar la hoja de ruta, la senda a seguir: marcar el camino y el sentido de nuevo futuro como provincia y nuestro encaje como parte de la Comunidad Valenciana”.

Quintanilla ha recordado “una verdad dolorosa: No pintamos nada en Madrid”. Y ha destacado que en Valencia se está en el camino correcto, pero que es necesario estar más presentes y vertebrar la Comunidad “desde la unidad y el respeto a la identidad de cada uno, desde la posibilidad de ser uno más y no uno menos y UEPAL es parte fundamental de esa unidad”.

“La provincia tiene un eje Elche-Alicante que no hemos explotado, y una diversidad comarcal en forma de clústers económicos tan diferentes como compenetrados. Estas características provinciales las debemos aprovechar. Porque de no hacerlo, dejaríamos en barbecho esta tierra. Todos sabemos cuáles son nuestras demandas como territorio. Las hemos repetido una y mil veces, y en alguna de ellas, hemos avanzado poco, a pesar de que la mayoría son peticiones del siglo XX. Tenemos que trabajar para que ese listado de demandas históricas, en unos años sean historia y podamos ir avanzando en otras necesidades, las que nos reclama el siglo XXI”, ha finalizado Quintanilla.

El presidente de UEPAL ha felicitado a las entidades galardonadas, sobre las que ha dicho que son “entidades con historia, con muchos méritos en su trayectoria, de gran recorrido, útiles a sus miembros, esenciales en la defensa de nuestro territorio y nuestros valores”.

Los V Premios UEPAL han contado con la presencia del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón quien ha asegurado que “desde la provincia de Alicante es importante hablar de la cultura de la Comunidad Valenciana” y que se demuestre que hay conciencia de Comunidad desde el sur de la autonomía.

El president ha señalado que “ha nadie le va a sentar mal alicantizarnos”, pero también indicó que es necesario que el conjunto de la Comunidad entienda los problemas de la provincia de Alicante, como que la provincia entienda como suyos los problemas económicos de Castellón y de la provincia de Valencia.

Mazón también ha aprovechado para destacar las primeras medidas de su gobierno en materia fiscal, como la supresión de los impuestos de donaciones y sucesiones, y anunció la futura supresión de la tasa turística que llevará a cabo la consellera de Turismo, Nuria Montes.

El presidente de la Generalitat ha señalado que “es fundamental el apoyo empresarial para el desarrollo de políticas de desarrollo y de defensa de los territorios, pero desde el punto de vista autonómico”, donde se coordinen los agentes de cada provincia con las instituciones de carácter autonómico.

Trayectoria

El premio a la trayectoria y asociacionismo empresarial de este año ha sido para Eladio Aniorte, quien fuera socio fundador y durante 40 años presidente de ASAJA Alicante. Fiel defensor de la agricultura alicantina y miembro muy activo del asociacionismo empresarial de la provincia.

Aniorte, que ha recogido el galardón de manos del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón y el presidente de UEPAL, César Quintanilla, ha defendido “la importancia del sector primaria que nos da de comer a todo el mundo” y en especial a los ganaderos que “son el sector más desamparado de todos, en especial cuando tratan de vender sus productos”. El ex presidente de Asaja expresó su gratitud a UEPAL y reconoció que “he disfrutado de la mayor riqueza del mundo: trabajar con la agricultura y por la defensa de los agricultores”. En su intervención, reclamó la vigencia del trasvase del Ebro y la necesidad de una política de Estado que asegure el agua a la provincia de Alicante.

Eladio Aniorte Aparicio es agricultor y productor de cítricos; un apasionado del campo y un defensor a ultranza de la agricultura y la ganadería y de la provincia de Alicante. Desde la fundación de ASAJA Alicante trabajó duro para divulgar y convencer a los agricultores en la necesidad de agruparse y constituir modelos de asociación de agricultores similares al modelo europeo de grupos sindicales.

Como ha destacado César Quintanilla: “incansable ha sido su trabajo desde ASAJA en la defensa del campo alicantino, en la necesidad de agua de calidad a un precio razonable, en generar precios justos en origen de los productos agrícolas, a la reivindicación social del valor de los hombres y mujeres que se dedican al campo, a darnos de comer. Ha sido el gran valedor del sector primario como motor económico de nuestra tierra”.

Premiados

El premio al fomento de la incorporación y la participación activa de la mujer en los órganos de gobierno empresariales ha sido para UPA, la Unión de Colegios Profesionales de la provincia de Alicante, que desde 1992 defiende a los diferentes colegios profesionales de la provincia. Lo ha recogido Fernando Candela, su presidente, de manos del alcalde de Alicante, Luis Barcala y la vicepresidenta de UEPAL, María Miñano.

El director territorial de Cajamar, Manuel Nieto y los vicepresidentes de UEPAL, Diego Menor y Ángel Vives, han entregado a Alfonso Carillo, presidente de la Asociación de autoescuelas de Alicante el premio de fomento a la formación.

AESEC, Asociación empresas Elche y Comarca; patronal de referencia en el sector servicios de la provincia de Alicante ha recibido el premio al fomento a la vertebración de la provincia. Lo han entregado Ana Serna, vicepresidenta de la Diputación de Alicante y los vicepresidentes de UEPAL José Rizo y Natxo Gómez a su presidente Antonio Andreu.

El galardón al fomento de la economía provincial ha sido para Provia, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Alicante lleva desde 1981 trabajando en la defensa sus asociados. Su presidente, Pedro Javier Soliveres ha recogido este premio de manos del presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Baño, y los vicepresidentes de UEPAL, Sergio Gómez y Juan José Hernández.

El acto ha finalizado con la entrega de un premio honorífico a Juan José Sellés, anterior presidente de la asociación, por su labor y entrega a esta. Sellés ha reclamado unidad de acción a la propia UEPAL con la Cámara de Comercio y la Diputación Provincial de Alicante. “Hoy, más que nunca es necesario una UEPAL fuerte, autónoma, independiente, libre y fiel a esta tierra”, que garantice su futuro y el progreso de su tejido empresarial.

Los V Premios UEPAL han contado con el patrocinio de Grupo Cajamar y la Diputación Provincial de Alicante.