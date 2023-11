La segunda mesa de Inmoforum acogió diversos temas que afectan directamente a la vivienda en el municipio de Alicante, en concreto aspectos que otorgan a la ciudad un impulso desde el punto de vista del desarrollo urbanístico. En ella participaron profesionales de primera línea como son José Bernabé Martínez, CEO de Asesorama; Carlos Casas Lucas, presidente del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Alicante; Jesualdo Ros, secretario general de Provia; y Rocío Gómez, concejala de Urbanismo en el Ayuntamiento de Alicante.

Nuevos modelos de living

En la actualidad, cada vez más surgen en Alicante nuevos conceptos de vivienda, como el coliving, que consiste en una modalidad habitacional donde los inquilinos comparten espacios comunes, pero también experiencias y aficiones, o el senior living, aquella opción en la que los habitantes pagan un alquiler por los espacios privados y el tiempo de permanencia puede prolongarse hasta el final de la vida, en caso de no necesitar apoyos por alta dependencia.

Estas nuevas formas de residir son por tanto respuestas que dan sentido a una parte esencial de nuestro carácter social como seres humanos: recuperar la capacidad de organizarnos como estructuras sociales de personas.

Respecto a las nuevas formas de living, Jesualdo Ros argumentaba que en Alicante «hay una oportunidad y es que hay muchos suelos que no son residenciales pero que podrían atender estas necesidades. Para eso haría falta un cambio en la normativa urbanística para permitir este tipo de usos y también una modificación en la normativa técnica para permitir, por ejemplo, eliminar el límite de viviendas».

A lo que la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, contestó que desde el ayuntamiento tienen la intención de favorecer estos nuevos modelos de vida para conseguir que haya esa oferta en el mercado, «y que de esa forma también los precios se puedan regular». José Bernabé, CEO de Asesorama, replicó que «es imprescindible que desde la Administración os pongáis a trabajar en esto porque es una forma de residencial que va a llegar ya». Según explicó el experto, el coliving son habitaciones de 15m² privadas y el resto pertenece a zonas comunes, «algo que en Madrid ya lo están regulando», a lo que añadió que Alicante es donde más se está desarrollando la vivienda para el extranjero pero «también hay que pensar en los jóvenes que no tienen casa.

Respecto al senior living, Carlos Casas afirmó que este sector «es muy importante porque en Alicante existe un residencial extranjero que compra el 50% y piensa en quedarse pero también piensa en cuánto tiempo va a durar en su casa». El senior living es una fórmula que funciona muy bien en EE.UU. desde los 50, «y aquí hay que hacer una inversión importante», matizó el presidente del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Alicante.

Ley de Vivienda

Toni Cabot, director de INFORMACIÓN, planteó a los intervinientes de la mesa que analizaran los primeros meses de la Ley de Vivienda. Así, Jesualdo Ros fue tajante al respecto, argumentando que «5 meses después tenemos menor oferta de alquiler, las exigencias al inquilino han aumentado y los nuevos alquileres son mas altos. Es necesaria una reflexión». El secretario general de Provia propuso hacer viviendas en alquiler residencial de 5 años sin pagar impuestos de ningún tipo, dar seguridad al arrendador en los casos de impago de ocupación con una solución rápida e inmediata y fomentar la construcción de vivienda a precio asequible y en alquiler. A propósito del tema de la ocupación, Carlos Casas sacó a la palestra el miedo que sienten los propietarios de poner su vivienda en alquiler, para lo cual, según propuso el experto, «tendríamos que tener una garantía por parte de la Administración, como alguna inspección de las viviendas para desalojar a las personas que crean este problema de ocupas o a los estafadores. Hace falta una iniciativa un poco más firme».

Regulación, suelo y urbanismo en Alicante

Por parte del Ayuntamiento de Alicante, Gómez dejó clara su apuesta por el Parque Central y todas las zonas de alrededor, así como el desarrollo de Benalúa Sur y la zona de harineras, «un punto muy importante para la ciudad y en el que estamos dedicando tiempo». De igual forma, el sector del PAU 5 «esperamos que se desarrolle pronto para que todos esos suelos puedan estar disponibles con el fin de mejorar el parque de viviendas que tenemos en Alicante».

En opinión de Ros, «todo el patrimonio municipal de suelo debe ponerse en el mercado, ya sea en venta, derecho de superficie o cambio de obra». Hizo mención al flex living, una modalidad «imprescindible que aportaría una solución inmediata a corto plazo». Por otro lado manifestó que no se puede continuar con «este nivel de retraso en las viviendas» y hay que impulsar los puntos estratégicos de la ciudad como Parque Central, harineras, el litoral sur o la variante de Torrellano.

«Si para una licencia de obra se tarde hasta 2 años en tenerla, ¿qué puede tardar un ayuntamiento cuando se le presenta un planteamiento para desarrollar?», planteó Bernabé durante su intervención. Con ello reclamó «voluntad política» y aludió al planificador, que es del ayuntamiento, el cual «debe tener medios suficientes como para tener personal que esté informado en licencias y que esté pensando en un futuro qué suelos puede desarrollar para cumplir con las necesidades que está demandando ahora mismo la sociedad». El CEO de Asesorama también puso el foco en el suelo industrial: «Ahora mismo no podemos ofrecer nada porque en Alicante el suelo industrial casi no existe, pero tenemos que pensar que este suelo puede ser una fuente de riqueza para el ayuntamiento y muchas empresas que se instalarían aquí, y con ello el comprador de vivienda nacional o internacional». A lo que Gómez contestó que «se está trabajando en la ampliación de este suelo» y puso en valor la «ciudad de los 15 minutos», que consiste en ofrecer a los residentes la posibilidad de trabajar, vivir y tener todas las infraestructuras en una misma zona, y para ello hay que conseguir que las empresas se instalen en diferentes barrios, no solo en zonas industriales.

Financiación

Los expertos mostraron una postura clara y unificada respecto a cómo es la situación actual en cuanto a financiación. El presidente del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Alicante, Carlos Casas, explicó que «tenemos una inflación que nos viene por un encarecimiento de las materias primas que no nos deja funcionar, y tenemos un Banco Central Europeo que sigue la política monetaria porque no tiene imaginación para otras cosas que afecta a España y otros países. La perspectiva de quienes realizan estas inversiones es que o mejora pronto el tema del tipo de interés o la gente va a levantar el pie del acelerador porque necesitan otro tipo de solución», a lo que añadió que «o buscamos una fórmula de subvención de aval por parte de la Administración o nos quedamos parados».

Por su parte, Ros incidió en que «la banca se ha quedado muy obsoleta» y argumentó que las empresas están empezando a «usar recursos propios o a buscar financiación alternativa porque la banca sigue con el pensamiento de hace 15 años y la sociedad ha cambiado». En la misma línea, José Bernabé matizó que «si no hay un acuerdo entre Generalitat Valenciana, banco y promotores va a ser imposible que los jóvenes puedan acceder a la vivienda».

Nuevos barrios y área metropolitana

En la última cuestión planteada en esta segunda mesa de debate, la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante explicó que se ha mantenido una reunión con el alcalde de Elche, Pablo Ruz, para trabajar en conjunto todo el desarrollo del Plan General con el límite municipal ilicitano «porque muchas veces encontramos una barrera, como por ejemplo las grandes áreas de placas solares». Otro de los ejemplos de «estas barreras» es la vertebración entre los términos municipales de Alicante y Sant Joan d’Alacant, concretamente entre el PAU 5 y Nou Nazareth. Gómez argumentó que «hay gente que se compra una casa en Nou Nazareth y se creen que es Alicante, cuando son dos municipios distintos. Por ello tenemos que trabajar en toda esa área metropolitana muy bien, en conjunto y bajo la misma filosofía”.

Otra zona comentada en este encuentro fue Rabasa, «un suelo donde se puede hacer algo y que tiene todas las posibilidades con la Vía Parque», manifestó Bernabé. «Alicante tiene suelo suficiente como para ponerlo a disposición tanto de promotores como de particulares para que puedan iniciar el proceso urbanizador», concluía el CEO de Asesorama. Una opinión que fue apoyada por Carlos Casas, quien confirmó que «hace falta sacar suelo, dar flexibilidad e intentar entender qué es lo que necesitamos y quitarnos algunos prejuicios en cuanto a vecindad. Cualquier actividad que se haga en el suelo puede ser colaborativa, de forma que se consiga un polígono industrial ampliado pero contando con servicios de otros polígonos».

Casas cerró el encuentro aludiendo a la gran cantidad de trámites con los que se encuentra a diario su colegio y reclamó que «haya una buena química, un buen entendimiento y que podamos conseguir que las cosas se resuelvan de la misma manera en todos los sitios. Esto es un punto muy importante para conseguir avanzar».