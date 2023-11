Los hoteles apuestan por el lujo ante el tirón del turismo con alto poder adquisitivo.

Los hoteleros apuestan por el sector del lujo en València ante el tirón del turismo con alto poder adquisitivo. La cadena valenciana Myr trabaja en la apertura de un establecimiento de cinco estrellas y 120 habitaciones enfocado al turismo de gran lujo en la avenida del puerto de Valencia y Hilton ultima un hotel de 84 dormitorios cerca de la Malva-rosa. La capital del Túria ya cuenta con ocho establecimientos de cinco estrellas tras la inauguración hace dos años del hotel Only You València en el edificio del antiguo Astoria. La ciudad ofrece un millar de habitaciones de cinco estrellas y todavía está lejos de las más de seis mil de Barcelona o las más de cinco mil de Madrid, pero los expertos inciden en que el crecimiento es imparable porque València se está posicionando entre los turistas con un alto poder adquisitivo.

En Barcelona hay 42 hoteles de cinco estrellas, en Madrid 38, en Sevilla 13, en Málaga 4 y en Bilbao 3. La gran diferencia es que en Barcelona y Madrid hay macrohoteles de lujo (solo el Eurostars Madrid Tower tiene 474 habitaciones). En València, el establecimiento de lujo más grande es el Balneario Las Arenas (253 habitaciones), seguido del SH Valencia Palace (239), Only You (191), The Westin (135), Hospes (66), Parador de El Saler (65), Palacio Valier (31) y Caro (26). Además, hay otros hoteles catalogados como cuatro estrellas superior, que cumplen los estándares de los de cinco estrellas pero que por razones comerciales sus cadenas prefieren dejarlos en un escalón inferior.

El próximo hotel de lujo que operará en València será el de la cadena Hilton. La multinacional estadounidense tiene un acuerdo de franquicia con Alta Hospitality SL para abrir Cuber House Valencia con la marca Tapestry Collection by Hilton en el barrio del Cabanyal en València. La firma de lujo norteramericana llegó por primera vez a València al calor de la Copa del América con un establecimiento en la avenida Cortes Valencianas, que dejó de operar hace más de una década y reabrió en 2011 bajo la marca Meliá. El nuevo hotel de la insignia Hilton contará con 84 habitaciones y está previsto que reciba a sus primeros clientes en en 2024. Con próximas aperturas en València, Madrid, San Sebastián y Cáceres, las marcas Tapestry Collection by Hilton y Curio Collection by Hilton representarán más de la mitad de la cartera de proyectos de Hilton en España.

Este tipo de hoteles de lujo están sobre todo enfocados al turista extranjero, que tiene un poder adquisitivo más alto que los españoles, y a los ejecutivos en viaje de negocios. El mercado principal es el de los holandeses, belgas, alemanes, chinos, rusos y estadounidenses. La clave son las conexiones aéreas. València está muy bien conectada con Holanda, Francia y Alemania.

Fidel Molina, fundador de la cadena Myr Hoteles, destacó a Levante-EMV, del grupo Prensa Ibérica, que el proyecto con el que están trabajando en la avenida del Puerto "va a marcar un antes y un después en la ciudad de València. Es en el antiguo centro de datos de Banco de Valencia. Tendrá entre 110 y 120 habitaciones. Es algo increíble. Va a estar en el segmento de lujo, en el de cinco estrellas". Myr Hoteles confía en que el establecimiento abra en un año y medio. De forma paralela, el grupo valenciano trabaja en la puesta en marcha de un establecimiento de cuarenta habitaciones en la Gran Vía Germanías, que será catalogado como cuatro estrellas superior. El precio en la habitación más cara del Palacio de Valier (primer hotel de cinco estrellas del grupo Myr) ronda los 750 euros y el establecimiento tiene una ocupación media superior al 80 %.

Trabajos de construcción del inmueble con 84 habitaciones que va a operar con la marca Tapestry Collection by Hilton cerca de la playa. Hilton abandonó València hace más de una década y regresa ahora con un hotel junto a la Malva-rosa que abrirá el próximo año.