PSOE y el PNV han pactado, en el marco del acuerdo para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, la reforma del Estatuto de los Trabajadores en el plazo de seis meses para que los convenios autonómicos puedan prevalecer sobre los sectoriales o estatales, si ello beneficia al trabajador.

La prevalencia de los convenios autonómicos sobre los sectoriales es una vieja reivindicación de los nacionalistas vascos. También lo es de ERC, que, igual que el PNV, trató de forzar su inclusión en la reciente reforma laboral impulsada por la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Tanto PNV como ERC votaron en contra de la reforma (lo mismo que EH-Bildu, la CUP, BNG, PP, Vox, UPN y Foro Asturias).

De hecho, la no inclusión de la prevalencia del convenio autonómico fue la causa que llevó a los nacionalistas vascos a votar en contra de la reforma laboral, tal como ha recordado este viernes el presidente del PNV, Andoni Ortuzar. "Recordarán que este fue el escollo que nos impidió votar a favor de la reforma laboral, lo que entonces fue imposible pues ahora lo hemos conseguido", ha remarcado

Reforma

El acuerdo de investidura y de legislatura firmado por Pedro Sánchez y Andoni Ortuzar incluye el compromiso de "modificar en el plazo de seis mess el artículo 84.3 y 84.4 del Estatuto de los Trabajadores".

En concreto se acuerda que los convenios colectivos y acuerdos interprofesionales que, de acuerdo a la ley, se negocien en el ámbito de una comunidad autónoma "tendrán prioridad aplicativa sobre cualquier otro convenio sectorial o acuerdo de ámbito estatal" siempre que hayan obtenido las mayorías exigidas y que "su regulación resulte más favorable para las personas trabajadoras que la fijada en los convenios o acuerdos estatales".

El texto firmado por PSOE y PNV, no obstante, acota las materias "no negociables en el ámbito de una comunidad autónoma. Así, se expresa que cuestiones como "el periodo de prueba, las modalidades de contratación, la clasificación profesional, la jornada máxima anual de trabajo, el régimen disciplinario, las normas mínimas en materia de prevención de riesgos laborales y la movilidad geográfica" no serán materias de los convenios autonómicos.

Situación actual

Actualmente el sistema de negociación colectiva establece que son los convenios estatales los que predominan sobre el resto y que luego se estructuran vía convenios provinciales. Si en un territorio concreto las patronales y los sindicatos más representativos quieren negociar un convenio autonómico propio, deben pedir autorización previa a sus representantes estatales. Y debe haber consenso entre patronal y sindicatos, bajo riesgo de acabar de judicializar el conflicto, como ya ha pasado recientemente, como es el caso del convenio catalán de geriatría.

UGT y CCOO apelan al diálogo social

Tras conocer los términos del acuerdo entre PSOE y PNV, los sindicatos CCOO y UGT han emitido un comunicado conjunto en el que apuntan que cualquier reforma que afecte a la negociación colectiva "debiera abordarse" en el marco del diálogo social. "La estructura de la negociación colectiva es una materia que afecta de forma clara a la autonomía de las partes negociadoras, y por tanto las modificaciones legales del Estatuto de los Trabajadores, debieran abordarse en el marco del diálogo social", afirman CCOO y UGT.

Ambas centrales sindicales "defienden la coexistencia de distintos ámbitos territoriales de convenio colectivo, que deben articularse en función de cada realidad sectorial" y entienden que "los marcos autonómicos son compatibles con los estatales, pudiendo incentivarse además la racionalización de los espacios provinciales de convenio colectivo".

Así, CCOO y UGT emplazarán al próximo Gobierno "a definir esta modificación legal en las mesas de negociación, puesto que es una materia que no se abordó en el perímetro de la reforma laboral", finaliza el comunicado sindical.