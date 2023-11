El Black Friday pierde fuelle. La subida de la inflación y las cuotas hipotecarias han hecho mella en los presupuestos familiares, por lo que muchos hogares recortarán el gasto que realizan en este día. Además, cada vez son más los que desconfían de la veracidad de los descuentos que se aplican.

Así lo revela una encuesta realizada por la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana (UCCV) para conocer los hábitos de los ciudadanos con respecto a esta campaña comercial. Según este estudio, sólo un 40,2% de los residentes en la autonomía tiene previsto ya adquirir algún artículo durante el Black Friday, frente a un 38,1% que asegura que no comprará nada y un 21,7% aún está indeciso.

Entre aquellos que ya se han decidido, los principales motivos para comprar son aprovechar los descuentos y adelantar la adquisición de los regalos para Navidad, además de adquirir artículos que realmente se necesitan o simplemente aprovechar las promociones que se aplican a los productos.

En cuanto al presupuesto que tienen previsto, un 53% afirma que no destinará más de 100 euros durante esta campaña; mientras que otro 17,6% gastará entre 100 y 150 euros; un 5,9% se dejará entre 150 y 200 euros; y un 23,5% destinará más de 200 euros. En comparación con el año anterior, las personas encuestadas manifiestan que destinarán menos presupuesto motivados especialmente por la situación económica familiar, debido a las subidas de cuotas hipotecarias y los precios de los alimentos.

En cualquier caso, este presupuesto irá destinado especialmente a la adquisición de artículos de ropa y calzado, seguido de tecnología, perfumería y cosmética y electrodomésticos, y buscaran información sobre las ofertas en internet o a través de las redes sociales.

Online y físico

Según los datos de esta encuesta, no existe una preferencia definida en cuanto al tipo de comercio al que van a acudir a realizar las compras, ya que prácticamente En el mismo porcentaje van a comprar en establecimientos de pequeño comercio, grandes superficies y plataformas de comercio electrónico. Lo mismo ocurre con el medio de compra, las personas encuestadas manifiestan que van a utilizar en la misma medida la compra online con la compra presencial.

En cambio, los motivos que tiene la ciudadanía para no comprar durante el black friday son principalmente no necesitar adquirir ningún artículo, considerar que estas promociones sólo fomentan el consumismo, o no creer que se traten de descuentos reales.

Por edades, los valencianos entre 25 y 40 años son los que declaran que gastaran más dinero en la adquisición de productos durante el Black Friday, un 25% más que la media. En cambio, los mayores de 60 años son los que menos presupuesto destinaran en esta campaña.

El secretario de la UCCV, Vicente Inglada, recuerda a los consumidores que es importante comparar precios antes para conocer realmente el porcentaje de ahorro, informarse sobre las devoluciones y no dejarse llevar por la compra compulsiva, ya que existe ahorro para el consumidor cuando realmente encontramos el producto que necesitamos a un precio mejor.