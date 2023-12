El Ministerio de Trabajo ha iniciado formalmente la negociación de la reforma del sistema de subsidios de paro con patronal y sindicatos. Una reforma mediante la que el Ejecutivo pretende permitir el acceso a nuevas ayudas a hasta 450.000 personas que actualmente están en desempleo y sin cobrar nada. Tras más de tres horas de conversaciones, los agentes sociales no han salido satisfechos.

La patronal ha criticado el poco margen que ha tenido para estudiar el borrador de 41 páginas que les remitió el departamento liderado por Yolanda Díaz a finales de la semana pasada. Y los sindicatos directamente han cargado contra el contenido del mismo, tildándolo de "parcial e insuficiente" y alertando que discrimina a jóvenes y a mujeres, entre otros.

La pugna dentro del Gobierno de coalición ha ido dilatando la reforma del catálogo de ayudas para parados que hayan agotado ya sus cotizaciones previas o no tuvieran las suficientes para acceder a una prestación contributiva.

Ya en marzo El Periódico de Catalunya, del Grupo Prensa Ibérica, avanzó que la intención del Ministerio de Trabajo era permitir que casi un millón de parados compatibilizaran sus subsidios con un sueldo cuando lograran encontrar un empleo y nueve meses después y una vez inaugurada la nueva legislatura ha estallado públicamente una guerra dentro del Ejecutivo, con la vicepresidenta Nadia Calviño liderando el ala más restrictiva y Yolanda Díaz la más protectora con los desempleados.

Este lunes los agentes sociales han podido discutir por primera vez con el secretario de Estado de Empleo la propuesta de Yolanda Díaz, que no les ha convencido. "Supone una mejora, pero no elimina los vacíos de cobertura, no trata de igual manera a los jóvenes que a los mayores, no trata de la misma manera a las mujeres que al resto de colectivos", ha declarado el secretario de políticas sociales de CCOO, Carlos Bravo. "No cumplen nuestros compromisos con Europa", ha coincidido el vicesecretario general de UGT, Fernando Luján.