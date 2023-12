La subida de los tipos aumenta un 18% la cancelación de hipotecas en Alicante

La escalada de los tipos de interés de los últimos dos años no solo ha frenado la contratación de nuevas hipotecas en la provincia, que acumula un descenso del 12% en los diez primeros meses del año. También ha provocado un aumento de las amortizaciones parciales para esquivar en lo posible la subida de la cuota mensual y, en el caso de los más afortunados, incluso la cancelación total del préstamo, tras su pago por completo.

Las últimas estadísticas del INE al respecto no dejan lugar a la duda. Entre enero y octubre de este año se han registrado en la provincia 18.710 cancelaciones de préstamos para la compra de vivienda, unas 2.900 más de las que se contabilizaron en el mismo periodo del año 2021, antes de que el euribor empezara a subir. En otras palabras, un incremento del 18% en solo dos ejercicios que no resulta nada habitual y que no responde a un aumento de las hipotecas que llegan al final de su vida de forma natural.

"Todo el que ha podido amortizar, lo ha hecho. Ante la perspectiva de que la cuota se disparara y teniendo en cuenta que la rentabilidad que ofrecen los bancos es muy baja, la gente ha preferido coger el dinero y pagar", asegura Verónica Rodríguez, de la asociación de usuarios financieros Asufin, que recuerda que los meses de confinamiento y la reducción de la vida social durante la pandemia propició un aumento del ahorro embalsado en las cuentas corrientes.

Se trata de todo un cambio de tendencia ya que durante los últimos años, con unos tipos en tasas negativas, lo habitual era que los hipotecados prefirieran conservar el dinero y seguir pagando la hipoteca, ya que apenas les suponía un coste adicional. En especial para aquellos que compraron antes de 2013 y que podían desgravarse hasta el 15% del dinero aportado, con lo que incluso les salía rentable.

En este sentido, lo más frecuente ha sido realizar amortizaciones parciales, pero, como reflejan los datos del INE, también las cancelaciones totales han aumentado considerablemente. Es más, el aumento real es incluso mayor de lo que aparece en los datos oficiales, ya que muchos ciudadanos no se molestan en inscribir la cancelación –los datos se obtienen de los Registros de la Propiedad-, si no tienen intención de vender o traspasar la propiedad de algún modo.

Menos contratación

Por lo que respecta a las nuevas contrataciones, entre enero y octubre se concedieron 14.529 préstamos para financiar la compra de una vivienda en la provincia de Alicante, lo que representa un retroceso del 11,7% sobre el mismo periodo de 2022. Una caída que, más que a la falta de demanda, responde al hecho de que el encarecimiento de las hipotecas ha dejado fuera del mercado a una parte de la población, que no puede hacer frente a las cuotas que deberían hacer frente mensualmente con los nuevos precios.

Por poner un ejemplo, una hipoteca media en la provincia –donde el importe solicitado es de 106.000 euros de promedio- a un tipo del euríbor más un 1% y un plazo de 25 años, ha pasado suponer una cuota mensual de 375 euros en diciembre de 2021 a casi 603 euros en la actualidad. Es decir, 226 euros más al mes o 2.722 euros al año, unas cifras que no todos los bolsillos pueden asumir.

Eso sí, para quienes ya están hipotecados empiezan a llegar buenas noticias. Salvo que ocurra un cambio radical, el euribor se encamina a cerrar el mes de diciembre en el entorno del 3,7%, en lo que sería su segundo descenso consecutivo y, lo que es más importante, el primero lo suficientemente intenso para que se traduzca en una bajada real de los pagos mensuales.

En concreto, el indicador al que están referenciados la mayoría de préstamos a tipo variable para la compra de vivienda se situaría por debajo del nivel que tenía en el mes de junio, cuando cerró en el 4,007%, lo que significa que quienes tengan revisión semestral de la hipoteca verán bajar su cuota. Con ese mismo importe de 106.000 euros, el descenso se traducirá en unos 18 euros menos al mes.

Peor suerte tendrán quienes revisen el tipo de su crédito de forma anual, ya que en este caso el euríbor se mantiene por encima del 3,018 que marcó en diciembre del año pasado, por lo que un hipotecado medio en Alicante deberá desembolsar unos 42 euros más que hasta ahora.

Eso sí, de momento y mientras el BCE no se anime a bajar el tipo oficial del dinero, todo apunta a que la bajada del euribor será contenida y se mantendrá en los próximos meses en una horquilla de entre el 3,7 y el 3,5%, según apunta Laura Martínez desde iAhorro.