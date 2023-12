Aunque no alcance las cifras del turismo o de la industria zapatera, la Navidad se mantiene como uno de los grandes motores económicos de la provincia de Alicante. Por mucho que cambien las modas o se introduzcan nuevas costumbres, el consumo de dulces típicos de estas fiestas –con el turrón a la cabeza-, los regalos a los más pequeños de Papa Noel y los Reyes Magos o la tradición de las doce uvas por Nochevieja mantienen todo un entramado industrial y agroalimentario, que se juega en esta campaña cerca de 900 millones de euros. O, lo que es lo mismo, prácticamente dos tercios de su facturación anual, según las estimaciones de las distintas organizaciones sectoriales.

Unas actividades que, en su conjunto, generan alrededor de 27.000 empleos en la provincia a lo largo de todo el año, tanto directos como inducidos, de acuerdo con las mismas fuentes.

Entre quienes más se juegan en los últimos meses del año están los productores de dulces, agrupados en la Asociación de Fabricantes de Turrón, Derivados y Chocolate de la Comunidad Valenciana, que tiene en Xixona su epicentro. Sólo las empresas que forman parte de esta organización suman una facturación anual de alrededor de 800 millones de euros, de los que más del 60% (unos 480 millones) dependen de estos últimos meses del año, según explica su presidente, José Manuel Sirvent.

Una concentración temporal que se mantiene a pesar de que el sector realiza notables esfuerzos por desestacionalizar sus ventas, apostando por dar cada vez mayor peso a los productos de chocolate en sus catálogos; elevar sus exportaciones a otros países donde el turrón no se ve únicamente como un dulce navideño, «sino como un producto gourmet español, que forma parte de la dieta mediterránea»; o con la apertura de tiendas especializadas, enfocadas al turismo.

Las previsiones de la organización apuntan a un incremento de la facturación de entre un 5% y un 6% este año, que más que por el aumento de ventas llegará por la subida de precios que los productores se han visto obligados a repercutir, ante el alza del coste de la energía y las materias primas.

Chocolate más caro

Sirvent ya avisa de que las subidas no han acabado, ya que los precios de esta campaña no reflejan todavía el incremento del coste del cacao de los últimos meses, que ha pasado de una cotización de unas 1.800 libras por tonelada métrica (unos 2.079 euros), a cerca de 4.000 libras (4.620 euros). En total, las empresas del sector ocupan a más de 2.500 trabajadores.

Otro sector que también vive de la Navidad a pesar de los intentos por expandir sus ventas a otras épocas del año es el juguete, que en esta campaña concentra el 62% de su facturación, de acuerdo con las cifras facilitadas por el director general de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, José Antonio Pastor.

Las empresas radicadas en la provincia de Alicante suman una cifra de negocio de alrededor de 640 millones de euros, del total de 1.700 millones que movió el sector el año pasado en toda España. Si se tiene en cuenta el peso de la Navidad en estos números, esto significa que los regalos de las próximas fechas representan unos ingresos de cerca de 400 millones de euros.

En este caso, no está nada claro el balance final del ejercicio, ya que estas dos últimas semanas que todavía quedan de campaña son claves. Lo cierto es que el sector no atraviesa su mejor momento. La inflación y la pérdida de poder adquisitivo en Europa han frenado las exportaciones, y en el mercado nacional las ventas retrocedían alrededor de un 2% hasta noviembre. La buena noticia es que, «con la llegada de diciembre, parece que se han despertado las ventas, y las cifras parece que están remontando», asegura Pastor, que consideraría «un gran éxito» cerrar la campaña repitiendo los datos de 2022, «teniendo en cuenta la situación».

En este caso, las jugueteras alicantinas ocupan a unos 2.000 empleados de forma directa, a los que hay que sumar los más de 10.000 empleos inducidos que genera el juguete con los encargos que realiza a los productores de manufacturas plásticas de la zona, en los que tienen externalizada la producción de piezas.

Uva más cara

Por su parte, la producción de uva de mesa embolsada del Vinalopó acogida a la denominación de origen alcanzó el año pasado un valor de 22,5 millones de euros, según la información facilitada por la directora de la DO, Beatriz Rocamora, que aún no se atreve a anticipar el resultado de este ejercicio. «El año pasado había producción, pero el mercado no tiraba, y este año hay más demanda, pero ha bajado la producción», explica.

En este sentido, el responsable sectorial de Asaja, José Enrique Sánchez, apunta que, además de las mermas que se han producido por las plagas y las lluvias de mayo, en noviembre se registró una demanda de producto excepcional, que ha elevado los precios. «El producto de importación no ha llegado hasta primeros de diciembre y la cosecha en Italia acabó antes, así que nos encontramos con todo el mercado europeo para nosotros», señala.

Esta conjunción de factores ha provocado que el precio de la uva que sale de los almacenes se pague a unos tres euros frente a los dos euros el año pasado, y que el precio al consumidor ronde los 4,5 euros, frente a la horquilla de entre 2,4 y 2,9 euros del año pasado. En este caso, los cálculos de la DO hablan de unos 13.000 empleos a lo largo del año, en las diferentes tareas que implica este cultivo, que en verano embolsa uno a uno los racimos en las cepas para protegerlos.