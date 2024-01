Las navieras Maersk y Hapag-Lloyd han decidido suspender el tráfico de buques a través del canal de Suez como consecuencia de la amenaza de ataques hutís en el mar Rojo. La guerra de Gaza y el conflicto en Oriente Próximo ha elevado sus consecuencias económicas para el resto del mundo al elevar de manera inmediata un 25% los costes logísticos de las mercancías que van de China a Europa. La cotización internacional del petróleo podría subir si el bloqueo marítimo se mantiene. La presencia de buques de guerra de Irán en el mar Rojo incrementa todavía más la tensión y el temor a que la guerra de Israel contra Hamás en la Franja de Gaza se extienda a otros países.

El envío por parte de Irán de un buque de guerra al mar Rojo desafía a las fuerzas estadounidenses en la ruta comercial clave mundial, lo que podría generar nuevos ataques por parte de militantes hutíes, tras la muerte de una decena de ellos el pasado fin de semana. Los hutíes han lanzado dos misiles contra un buque a última hora del martes, según informó EEUU. El Comando Central Naval de Estados Unidos (CENTCOM) informó este miércoles de que los rebeldes chiíes hutíes de Yemen lanzaron dos misiles balísticos que impactaron cerca de varios buques, sin provocar daños. "El 2 de enero, sobre las 21.30 hora de Saná (18,.30 GMT), los hutíes apoyados por Irán dispararon dos misiles balísticos antibuque desde las zonas que controlan en el Yemen hacia el sur del Mar Rojo. Varios buques comerciales que se encontraban en la zona informaron del impacto de los misiles balísticos antibuque en las aguas circundantes, aunque ninguno ha notificado daños", indicó el Ejército estadounidense en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Pese a que los analistas consideran poco probable que Teherán quiera una confrontación directa, la presencia de una fragata iraní en la zona tiene un significado no desdeñable y supone elevar los niveles de tensión. Irán se ha negado a condenar la acción de los hutíes. Algunos de los últimos barcos atacados por los rebeldes no tienen vínculos claros con Israel, según Kevjn Lim, analista de S&P Global Market Intelligence con sede en Tel Aviv, según informa Reuters. "No están mostrando voluntad de reducir la escalada, por lo que es probable que veamos más ataques contra activos comerciales y barcos estadounidenses en el futuro", dijo Lim.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha anunciado planes para celebrar una reunión de emergencia sobre las tensiones en el mar Rojo durante este miércoles. Los ataques representan "una grave amenaza para el comercio internacional y la seguridad marítima", dijo en un comunicado el portavoz de la misión estadounidense ante la ONU, Nate Evans.

El lunes, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hossein Amirabdollahian, criticó lo que llamó el doble rasero de Occidente en Gaza, acusando a Estados Unidos y sus aliados de preocuparse más por las perturbaciones del comercio mundial que por la muerte de civiles en el bombardeo israelí del enclave palestino. Israel dice que su objetivo es destruir a Hamás, que atacó el 7 de octubre y está designado grupo terrorista por Estados Unidos.

Un hipotético cierre de Ormuz podría hacer que los precios del crudo aumenten un 20% en un mes y potencialmente más a partir de entonces, según Callum Bruce, analista de Goldman Sachs Group Inc. con sede en Londres. Pese a esta previsión, lo cierto es que los precios del petróleo parecen mantenerse a la espera de si el bloqueo marítimo se mantiene en el tiempo.