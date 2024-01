Huelga de Iberia en los aeropuertos: "Me habéis dejado sin vacaciones"

No hay ni un aviso de retraso en las pantallas que anuncian la salida de los vuelos. La fila para cruzar la frontera que da acceso al interior del aeropuerto de Barcelona es de una dimensión normal. Solo las colas frente a los mostradores parecen, a primera hora, algo más largas de lo que es habitual, pero, más allá de eso, la 'operación retorno' de las vacaciones de Navidad empieza con aparente normalidad, pese a la huelga convocada desde este viernes día 5 hasta el lunes 8 de enero por el personal de 'handling' de Iberia, el que gestiona los servicios en tierra de la compañía y se encarga, por ejemplo, de subir las maletas a bordo del avión. Lo único que rompe la tónica habitual en el aeropuerto este viernes, por lo menos de puertas para fuera, es el centenar de trabajadores que se han concentrado en medio de la entrada de la Terminal 1 y los problemas puntuales de aquellos pasajeros que no estaban al caso de la protesta. De puertas para adentro, asegura el secretario general de UGT en Catalunya, Camil Ros, "la cocina no está tranquila".

Se refiere, el líder sindical, a que la carga y descarga de equipaje en los aviones ya había empezado a presentar ciertas dificultades o a que hay 20 aviones que, según dice, han despegado sin maletas. Aena, en cambio, rebaja la cifra a una decena. “Aquí se habla mucho de si ampliamos o no el aeropuerto y lo que se está ampliando, si no se llega a un acuerdo, es la precariedad laboral en el aeropuerto del Prat", ha profundizado Ros. "Ya tenemos muchos problemas en los servicios de limpieza y seguridad. Hacer lo que ha hecho Iberia es aumentar la precariedad", ha insistido el líder de UGT, que ha aprovechado para lanzar un dardo directo a Iberia: "La duda razonable es: ¿Iberia ha perdido el concurso o lo ha querido perder para sacarse de encima puestos de trabajo?”, ha acusado, en relación a la adjudicación de este servicio por parte de Aena a otras compañías, que es lo que ha originado el conflicto. Pasajeros desconcertados Pero no todo ha quedado en esta concentración, que ha durado aproximadamente una hora. Rato antes, dos ancianos que venían de un crucero y llegaban al aeropuerto con intención de coger un vuelo British Airways a Londres para luego llegar hasta Estados Unidos, habían descubierto aquí mismo que les habían reubicado en otro avión que había despegado una hora antes. Desde aquí —les ha explicado personal Iberia— no pueden hacer nada, así que solo les quedaba llamar a British Airways. “Suerte que se lo toman con tranquilidad”, ha opinado el guía turístico que les acompañaba, que cuenta que la compañía con la que vuelan a Estados Unidos les está buscando vuelos alternativos. También se ha visto alguna escena de agobio de buena mañana al no encontrar carros para cargar las maletas en la entrada de esta instalación. A un ciudadano originario del País Vasco que volvía a su tierra unos días y que se ha quedado sin vuelo. “Por vuestra culpa, me he quedado sin vacaciones”, afeaba a los trabajadores de Iberia que intentaban asistirle. Y también a varios grupos de turistas que llegaban a la capital catalana para coger desde aquí un crucero, y se han quedado sin muchos de los integrantes, al haber sido cancelado su vuelo. En total, Iberia ha anulado preventivamente en torno a 450 trayectos en los que viajaban unas 44.600 personas. De estas, el 80% habían sido ya ayer reubicadas, a un 10% se le ha devuelto el dinero y de otro 10%, unos 4.500 viajeros, no se sabía nada. Probablemente, gente como la que se ha encontrado este viernes con la situación. Seguimiento inferior al 20% En cualquier caso, pese a que los sindicatos UGT, CCOO y USO han hablado de "incidentes" en aeropuertos de peso, "numerosos retrasos constatados" y "aviones que despegan sin equipaje", las veces que ha salido Iberia a hacer su propio análisis de situación se ha referido a una jornada que se estaba desarrollando "con normalidad" y a un seguimiento de la huelga que a primera hora se situaba en el 17% y, pasadas las 13.30 horas, del 14,5%. “En general, desde que tenemos en el bolsillo una máquina en la que la aerolínea te puede avisar de cualquier cambio o cancelación, ya no existe la imagen de centenares de pasajeros afectados aglomerados en el aeropuerto”, reflexiona una fuente de Aena. “Las afectaciones son menores”, añade, poniendo como ejemplo, posibles retrasos en la entrega de maletas. “El impacto operativo nos preocupa, igual que a las aerolíneas, pero no es un impacto severo”, concluyen. De todos modos, el mismo organismo ha advertido de forma oficial a todo aquel que vaya a coger un vuelo estos días en alguno de los aeropuertos de España, que compruebe el estado de su vuelo antes de dirigirse al aeropuerto. El gestor aeroportuario -recoge Europa Press- ha recordado que Iberia presta servicio de 'handling' a otras aerolíneas, por lo que algunos vuelos de otras compañías también podrían sufrir cancelaciones o retrasos.