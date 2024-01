La equiparación salarial de todos los trabajadores de las ITV de la Comunidad Valenciana tras la reversión del servicio ha sido uno de los grandes quebraderos de cabeza en el último año para la Administración. Tanto es así que fue el motivo que provocó que los empleados de la inspección amenazaran con ir a la huelga en la autonomía en distintos momentos de 2023, un problema que parecía haberse solventado finalmente con el pacto firmado entre la Conselleria de Industria y los sindicatos en noviembre con el que se iba a lograr la homogenización. Sin embargo, fuentes de toda solvencia consultadas por este diario aseguran ahora que la situación aún no está resuelta. Y la razón no sería otra que la carencia de al menos un documento necesario para que esa igualdad en las remuneraciones se pueda producir.

Es una afirmación que contrasta con los mensajes que ha venido dando la propia área que dirige Nuria Montes, que resaltó a mediados de diciembre con un comunicado que se había «validado el acuerdo» después de que este recibiera el visto bueno tanto por la Abogacía General de la Generalitat como por la Secretaría Autonómica de Hacienda y la Dirección General de Función Pública. Además, al respecto, fuentes de la conselleria enfatizaban ayer que se cuenta con «toda la documentación necesaria» para la equiparación. «Está todo», añaden.

Pese a ello, las citadas fuentes solventes contradicen esta versión y remarcan que a día de hoy al menos uno de los informes imprescindibles elaborados por los citados órganos institucionales «no es favorable todavía». Y, si este no llega, la homogenización no se podría llevar a cabo –a priori– de manera legal.

Es lo que ya sucedió durante la primera mitad de 2023 cuando la dirección general de Sitval estaba en manos del Botànic representada en la figura de Josep Albert (Compromís). En aquel momento, se logró también un acuerdo salarial con los sindicatos. No obstante, este se hizo a contrarreloj en las semanas previas a las elecciones autonómicas de mayo y sin haber obtenido previamente los informes pertinentes, algo que hizo que el pacto se considerara finalmente nulo.

Debido a ello, la nueva Administración, en manos del PP, tuvo que volver a negociar con los trabajadores para alcanzar un acuerdo válido que parecía finalmente cerrado el año pasado. No obstante, según apuntan las citadas fuentes a este diario, este no lo está aún en este momento. Y el tiempo no corre a favor.

Reparar una brecha

Porque, según lo estipulado en el pacto, es en la nómina de este mes de enero en la que se debe apreciar ya esta equiparación, aplicándose además con efecto retroactivo a fecha 1 de junio de 2023. No en vano, tras 25 años con el servicio de la ITV en manos privadas, las diferencias salariales para un mismo puesto en una estación u otra son considerables. Según explicaron varias fuentes sindicales en su momento, aquellos empleados que desempeñaban su labor en las ITV de Alicante cobraban en torno a un 40 % menos –unos 700 euros menos de media– que sus homólogos de Castellón y Valencia. Ahora, si no se puede aplicar el acuerdo, esta brecha debería seguir siendo una realidad.

Seis estaciones de la Comunidad, sin citas por internet

La cita previa por internet para pasar la ITV sigue dejando problemas en algunas estaciones valencianas. A día de hoy hasta seis instalaciones (Alicante, Benidorm, Ondara, Elche, Catarroja y Xàtiva) no tienen ninguna fecha disponible en la plataforma digital de Sitval –aunque sí puede haberlas por teléfono, donde se sigue un registro diferente– de cara a los próximos meses. Además, otras cinco estaciones –Castellón, Vila-Real, Alzira, Gandia y Sagunt– no ofrecen hasta marzo un hueco libre en la web, mientras que ocho más cuelgan el cartel de «Sin turnos disponibles» hasta febrero, con Massalfassar y Ontinyent –de entre ellas– limitando estas citas ya a la última semana del próximo mes.