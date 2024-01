Las constructoras alicantinas salen al extranjero en busca de personal

Las constructoras alicantinas no encuentran personal para ejecutar los proyectos que se adjudican. Desde que empezó la reactivación del sector a partir de 2016, los empresarios se han enfrentado a la pérdida de atractivo de los oficios que lo conforman, donde el relevo generacional es casi inexistente, lo que ha provocado que muchas compañías tengan problemas para completar sus cuadrillas. Tanto es así, que los plazos de ejecución no hacen más que dilatarse, un problema que se agrava ante el aumento de proyectos que se prevén para los próximos tres años, con el despliegue definitivo de los Fondos Next Generation.

Ante esta situación, desde la Federación de Obra Pública de la provincia de Alicante (FOPA) han decidido coger el toro por los cuernos y, ante la falta de candidatos locales, han optado por salir al extranjero a buscarlos. Así, la organización que preside Javier Gisbert ha firmado un convenio con una empresa especializada –la firma de origen gallego Yoempleo- para facilitar a sus asociados la contratación de profesionales en origen en otros países, principalmente en Sudamérica. Y, de momento, ya hay al menos tres compañías que se han interesado y que han encargado la selección del primer grupo de trabajadores, según confirman desde esta consultora, que se encarga de gestionar todo el proceso, desde la selección de los candidatos, hasta la tramitación de su permiso de trabajo y residencia. El presidente de FOPA reconoce que la contratación de trabajadores extranjeros en origen no resolverá el grueso del problema –desde la organización apuestan por políticas que hagan más atractiva la profesión y fomenten la incorporación de jóvenes o trabajadores reciclados de otros sectores-, pero considera que, al menos, ayudará a aliviar la situación. De hecho, según sus cálculos, las constructoras alicantinas podrían incorporar en estos momentos unos 6.000 trabajadores a sus filas, de existir suficientes candidatos con interés y la formación o la experiencia necesarias. "Estamos adaptando los plazos de ejecución de las obras a la gente que tenemos, cuando debería ser al revés. Antes, en los proyectos urgentes, podías tener dos turnos funcionando, pero eso ahora es impensable", insiste Gisbert. Una escasez que también ha disparado los costes laborales, ante la competencia por captar personal. De esta forma, los sueldos sueldo de los encargados de obra ya superan fácilmente los 40.000 euros anuales, una cantidad más propia de ingenieros, según el portavoz de los constructores. Actualmente, los trabajadores de origen extranjero ya suponen más de un tercio de todos los ocupados en el sector en la provincia -24.800 de un total de 73.700, según datos de la EPA-, pero hasta ahora las constructoras alicantinas se limitaban a incorporar a los profesionales foráneos que ya residían en España. Ahora dan un paso más allá. Proceso largo En cualquier caso, el CEO de Yoempleo, Ángel Castro, aclara que la incorporación de trabajadores desde el extranjero no es una solución para necesidades inmediatas y urgentes, sino que debe pensarse como una forma de reforzar el sector a medio plazo. Entre otras cosas, porque el proceso para seleccionar a los candidatos y conseguir que toda la documentación esté en regla suele demorarse alrededor de seis meses. La consultora se encarga de buscar a los trabajadores en sus países de origen y presenta las distintas candidaturas a las empresas. Una vez escogidos a los profesionales que se quiere contratar, se inician los trámites legales ante la subdelegación del Gobierno y, posteriormente, ante el consulado correspondiente. Todos los seleccionados llegarán con un contrato indefinido bajo el brazo. Si el trabajador procede de Perú o Chile, los trámites son más sencillos al existir un acuerdo entre España y estos países, mientras que si se opta por otra procedencia, el empleador tiene que demostrar que no existen candidatos locales para cubrir su oferta. De momento, las tres empresas que ya han iniciado el proceso de selección han solicitado la búsqueda de 25 trabajadores. Oficiales de primera, el perfil más solicitado Las constructoras alicantinas que han decidido buscar personal en el extranjero buscan sobre todo oficiales de primera. Es decir, albañiles que ya acumulan alrededor de seis años de experiencia en el oficio, según explica el CEO de Yoempleo, Ángel Castro. Con todo, el presidente de FOPA, Javier Gisbert, asegura que la escasez de personal en el sector afecta ya a todo tipo de perfiles, incluidos los técnicos y los más cualificados.