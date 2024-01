Los trabajadores alicantinos encadenan tres años de pérdida de poder adquisitivo

Ha vuelto a pasar. Los trabajadores alicantinos han encadenado su tercer año de pérdida de poder adquisitivo, después de que durante 2023 la subida pactada en convenio en la provincia fuese del 3,22 %, frente al 3,55 % en la que se situó finalmente la inflación media. Cierto es que la diferencia se ha atenuado con relación al ejercicio anterior, pero los sindicatos advierten de que llueve sobre mojado, y que continuarán reclamando en las negociaciones con la patronal una equiparación entre los salarios y el IPC. Los empresarios, mientras tanto, piden moderación, al tiempo que recuerdan que el salario mínimo ha aumentado más de un 30 % desde 2018.

Hay que remontarse a 2020, cuando a la mejora nominal del 1,67% en los salarios se le sumó un IPC ligeramente negativo, para encontrar el último año en el que los trabajadores no vieron resentido su poder adquisitivo. Eso sobre el papel, porque, en la práctica, los ERTE presentados en plena pandemia de coronavirus anularon el efecto real en los bolsillos de muchos empleados.

De cualquier forma, y a efectos de la inflación, fue a partir del año siguiente cuando empezó su imparable escalada, cerrándose el ejercicio con un IPC medio del 3,6 %, mientras los sueldos negociados apenas subieron un 1,32 %. Con todo, lo peor aún estaría por llegar, dado que, a raíz de la guerra de Ucrania, que disparó los precios de los combustibles y la electricidad, 2022 concluyó con una inflación media del 8,7 %, mientras que los salarios, pese a aumentar, no lo hicieron en la misma proporción, quedándose en el 3,41 %. Todo ello trajo consigo una pérdida de poder adquisitivo en los trabajadores alicantinos, sumados los dos ejercicios, de cerca de 1.300 euros.

Pues bien, en 2023 ha vuelto a suceder, aunque de una forma más moderada, dado que la diferencia entre los convenios pactados en la provincia y el IPC ha sido de apenas tres décimas. Teniendo en cuenta que los ingresos medios por asalariado se sitúan en la actualidad en 19.112 euros, la pérdida de poder adquisitivo en este último año ha sido de unos 57 euros, una cantidad muy inferior a la de los ejercicios anteriores, pero que se suma a la que ya se venía arrastrando. Por otro lado, el incremento salarial del 3,22 % no ha sido uniforme, toda vez que ese porcentaje es el resultado de sumar la subida del 2,87 % en los convenios de empresa, y la del 3,24 % en los de ámbito superior.

La pérdida de poder adquisitivo en la provincia ha sido mayor que en el conjunto del país, donde el aumento medio de los convenios fue del 3,48 %. Sin embargo, ha sido menor que en el cómputo global de la Comunidad Valenciana, donde la variación salarial fue del 2,89 %.

Sea como fuere, los sindicatos han mostrado su intención de seguir reclamando, de cara al próximo año, incrementos salariales que garanticen que los trabajadores no solo no pierden más poder adquisitivo, sino que obtienen una compensación por el terreno perdido. Así lo señala la secretaria general de UGT en l’Alacantí y la Marina, Yolanda Díaz Serra, quien muestra su determinación a exigir incrementos “por encima incluso del 4 %, que es la propuesta de la CEOE”. En parecidos términos se expresa Paco García, máximo responsable de CC OO en l’Alacantí-Les Marines, que subraya que “en la provincia ya partimos de una base de salarios muy bajos, economía sumergida y una elevada precariedad, y no es de recibo que tengamos que continuar así”.

Por su parte, el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), Salvador Navarro, aparte de recordar el notable incremento del salario mínimo, destaca que “hemos negociado subidas salariales en los convenios colectivos acordes con la coyuntura, con subidas que no comprometan la viabilidad de las empresas. A esto hay que añadir que nuestro tejido está formado mayoritariamente por pymes que no pueden asumir más costes laborales”. Y concluye aseverando que “a los empresarios se nos exige mucho, pero siguen sin revisarse los precios en los procesos de contratación del sector público”.