Los altos costes truncan el envío de cabras de la provincia de Alicante a África y Oriente Próximo

Fue como el sueño de una noche de verano. Un clavo al que agarrarse para conseguir rentabilidad en un sector con tan escasos márgenes como el de la ganadería. Pero su continuidad, la de las exportaciones de cabras de la provincia de Alicante a África y Oriente Próximo, ha resultado imposible. Y es que el encarecimiento de los costes, tanto de la crianza como del transporte aéreo, ha frustrado esta actividad comercial, por medio de la cual llegaron a venderse alrededor de 5.000 ejemplares en países como Argelia, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Catar. El actual conflicto bélico en esta zona tampoco ayuda a recuperar las transacciones.

Fue en 2016 cuando arrancó esta experiencia que, sin duda, prometía. La base sobre la que se sustentaba son las características de la cabra autóctona de la provincia de Alicante, un animal que solo necesita beber un litro de agua para dar un litro de leche, lo que contrasta abiertamente con los cinco litros de agua que precisa una vaca para ofrecer idéntico rendimiento. Eso y, también, su fuerte resistencia a las enfermedades. Cualidades estas que las convertían en idóneas para su adaptación a climas extremos como los que se registran en zonas tanto de África como del Oriente Próximo.

Y dicho y hecho. Dos ganaderos pertenecientes a Asaja y con explotaciones en Monóvar, Almoradí y Beneixama, bajo la coordinación de la Asociación Española de Criadores de la Cabra Murciano-Granadina (Acrimur), se lanzaron a la aventura de la exportación, empezando con un primer envío a Irán, al que le siguieron posteriormente otros a este mismo país, así como a Argelia, Arabia Saudí, Catar y Emiratos Árabes Unidos, concretamente Dubái.

Y lo cierto es que la iniciativa, que tuvo unos inicios muy esperanzadores, prometía, hasta que el incremento de los costes lo ha echado todo a perder. Así lo señala uno de los ganaderos que participaron en la experiencia, Juan Luis Gimeno, quien a su vez es responsable de la sectorial en Asaja Alicante y vicepresidente segundo de esta misma organización. Según sus palabras, «era algo que estaba funcionando muy bien, porque nuestras cabras son inmunes a muchas enfermedades y se adaptan perfectamente al calor, a lo que hay que sumar que producen una leche excelente. Pero la cosa ya empezó a torcerse con la llegada del coronavirus y el incremento de precios que empezó a registrarse a nivel general».

Combustible

Gimeno hace referencia, en primer lugar, al combustible, teniendo en cuenta que para la exportación de las cabras es necesario montar un operativo logístico en materia de transporte de elevada complejidad. «Hablamos, en primer lugar, de los camiones que tenían que hacer el traslado desde nuestras explotaciones hasta los aeropuertos de Hospitalet o Zaragoza, que es desde donde despegaban vía aérea hasta los puntos de destino», enfatiza.

Pero es precisamente en el combustible que gastan los aviones donde se ha encontrado uno de los principales obstáculos. Según explica, «al principio fletar un avión con las cabras tenía un coste de 200.000 euros, y ahora esa cantidad se ha duplicado hasta alcanzar los 400.000».

Pero ahí no queda la cosa, dado que el coste de la crianza de las cabras también se ha disparado, debido al fuerte incremento de los precios de la comida. Gimeno destaca que tanto los forrajes como los cereales para los piensos se están moviendo en precios históricos, en algo que ha tenido mucho que ver la guerra de Ucrania, país que es uno de los principales productores del mundo. Y pone como ejemplo, precisamente, el de los piensos, que han pasado de costar 230 euros la tonelada a los 380 euros actuales. También la alfalfa ha dado un salto descomunal, desde los 180 euros a los 300 que se abonan en estos momentos.

Y todo ello en un contexto en el que el consumo de estos recursos está siendo más elevado que nunca, debido a la fuerte sequía que afecta a la provincia. «Si no llueve -lamenta- no hay pastos, por lo que no tenemos más remedio que alimentar a los animales dentro de los corrales, con el gasto que eso comporta». Y viéndose en la necesidad, también, de importar tanto los piensos como los cereales, debido a que esa misma falta de precipitaciones impide que se puedan cosechar en territorio provincial.

El resultado de todos estos factores adversos no ha sido otro que las cabras, que antes costaban de criar 140 euros, ahora precisan de 200. Según Gimeno, «teniendo en cuenta que en estos países nos pagaban 180 euros y que no están por la labor de subir el precio, está claro que no salen las cuentas por ningún lado».

En parecidos términos se expresa el otro ganadero, Julián Huertas, quien destaca que «la demanda en exportación continúa presente, pero a los precios que quieren pagar, es totalmente inviable». Principalmente por los costes, que ahora mismo están por las nubes, pero también, añade, «por unos intermediarios que no quieren perder su margen, cosa que me parece bien, pero lo que no podemos los ganaderos es trabajar a pérdidas».

A todo ello, explica el ganadero, se le suma también la leche, que está bajando de precio. En su opinión, el problema reside en que, por parte de las administraciones, no se le presta la debida atención al sector primario. «Lamentablemente -subraya-, no tenemos quien nos apoye, cuando resulta una evidencia que no podemos dejar de producir alimentos, porque en caso contrario pasaríamos a depender de terceros países, con el riesgo que ello comporta. Necesitamos a alguien que tenga dos dedos de frente y se dé cuenta de esta realidad».

Porque, añade Huertas, «estoy convencido de que los costes no van a bajar. Se han quedado ahí para quedarse, y lo que no puede ser es que se esté pagando el mismo precio por la leche que hace diez años».

Por si esto fuera poco, el actual conflicto bélico que se vive en Oriente Próximo, con la guerra en Gaza y la crisis por los ataques a los buques en el mar Rojo, tampoco es el mejor escenario para recuperar la actividad comercial.

La actividad exportadora, en cualquier caso, no ha decaído del todo, dado que aparte de las ventas a África y Oriente Próximo, Juan Luis Gimeno también está realizando algunas operaciones, aunque de menor entidad, con Grecia y Portugal. Según explica, en estos casos, al no resultar tan caro el transporte, las transacciones todavía son viables, pero, como queda dicho, «el volumen es bastante inferior al que veníamos abordando», resalta.

La confianza reside, teniendo en cuenta que la demanda continúa encima de la mesa, en que las condiciones cambien para que se pueda retomar la anterior actividad comercial. «Falta -explica Gimeno- que los precios acompañen, pero, en ningún caso, hemos renunciado a recuperar las exportaciones en estos destinos, porque la verdad es que estábamos muy satisfechos con los resultados que íbamos alcanzando».