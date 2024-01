El aumento de los costes por la crisis del mar Rojo se come el 5 % de los márgenes de la industria alicantina

La crisis del transporte internacional provocada por los ataques de las fuerzas huties de Yemen a los buques que atraviesan el mar Rojo ya está teniendo un impacto directo a nivel económico sobre la industria de la provincia de Alicante. Y es que, más allá de los retrasos en el transporte de mercancías, el incremento de los costes por la suspensión de las rutas de las grandes navieras a través del canal de Suez se está comiendo alrededor de un 5 % de los márgenes de las empresas. Este es el caso de las firmas del textil y el plástico, que ya han advertido que se van a ver obligadas a repercutir estas subidas en sus productos. Más complicado lo tienen en el calzado, dado que el sector ya tiene pactados con sus clientes los precios de la temporada primavera-verano, por lo que tendrán que asumir, al menos de momento, estos encarecimientos.

El conflicto que se está viviendo en el mar Rojo, un canal crucial para las mercancías que viajan desde Asia a Europa, ha propiciado que los itinerarios para las importaciones procedentes de esta zona se hayan alargado más de 8.000 kilómetros, lo que implica que los barcos de contenedores tarden entre 40 y 45 días más en cubrir los trayectos y que los costes se hayan llegado a multiplicar hasta por cuatro. Y eso está afectando directamente a los sectores que tienen una mayor dependencia de estas mercancías, los cuales, pese a no haber sufrido, al menos de momento, problemas de abastecimientos, sí que están notando ya las consecuencias económicas.

Un ejemplo de ello lo constituye el textil, que ya estaba viviendo una situación compleja debido a que la caída del consumo como consecuencia de la inflación propició que la facturación por parte de las empresas retrocediera el año pasado alrededor de un 2 %. Lo que está sucediendo en el canal de Suez, por tanto, es un nuevo inconveniente que añadir a los que ya se venían registrando. Así lo señala el presidente de la Asociación de Empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana (Ateval), Pepe Serna, quien destaca que “los costes se nos han incrementado hasta un 5 %, en una dinámica que está yendo a más cada día que pasa, con lo que a las empresas no les va a quedar otra que empezar a repercutirlo en el precio de sus productos, porque lo contrario sería perder dinero”.

También indica que las compañías, de momento, cuentan con existencias, “pero -advierte-, no sabemos eso hasta cuando va a durar, porque no hay barcos. Además, los que hay han modificado las rutas, de manera que a veces, en lugar de ir directamente al puerto de Valencia, pasan antes por otros destinos, como es el caso de Turquía, lo que alarga los tiempos de espera”.

En parecidos términos se expresa Héctor Torrente, director de la patronal Ibiae, que aglutina al clúster del plástico, situado en la Foia de Castalla. Según sus palabras, “las empresas están notando los retrasos y, sobre todo, la incidencia en los costes, que suben de un día para otro”. Este hecho, añade, supone todo un contratiempo que va en contra de los márgenes de ganancias, motivo por el que, explica, “no va a quedar otra que repercutirlo en los precios”. Aunque también resalta que no será fácil en aquellos pedidos que ya estén cerrados. “Se va a intentar negociar con los clientes, pero si no hay acuerdos no va a quedar otra que asumir los precios pactados”, lamenta.

Con todo, el sector que peor lo tiene es el calzado, precisamente el que depende en mayor medida de las importaciones asiáticas. La presidenta de la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal), Marián Cano, señala a este respecto que “va a resultar imposible repercutir estos incrementos, porque los precios de la colección de primavera-verano ya están comprometidos, de manera que va a correr a cuenta de las empresas”.

Al igual que sucede en el textil, este nuevo contratiempo se añade a los que ya viene sufriendo el sector, que ha visto cómo las exportaciones han retrocedido de forma significativa en los últimos meses debido al retraimiento del consumo en los mercados europeos. Según la presidenta de la patronal, de cara a la siguiente colección, posiblemente, ya se podrían incrementar los precios, aunque la esperanza, concluye, está depositada en que “el conflicto no se alargue tanto”.