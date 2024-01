El operador de helicópteros Avincis dispara sus pérdidas pese a elevar su facturación

Mal año para el operador de aeronaves de salvamento y extinción de incendios Avincis, la compañía heredera de la antigua Inaer que el empresario Luis Miñano creó en los años ochenta y que aún mantiene su sede social y uno de sus principales centro operativos en el aeródromo de Mutxamel. Las dos principales sociedades que componen el grupo han visto incrementar de forma significativa sus pérdidas en el último ejercicio con cuentas auditadas –el que va de abril de 2022 a marzo de 2023-, a pesar de que ambas consiguieron también mejorar sus cifras de facturación, según consta en los balances depositados en el Registro Mercantil.

Unos balances que también recogen el cambio de propiedad que registró el grupo a lo largo del ejercicio, ya que en julio de 2022 la multinacional británica Babcock alcanzó un acuerdo para vender los activos vinculados a servicios de emergencia que tenía en Portugal, Italia, Noruega, Suecia, Finlandia y España al fondo Ancala Partners, que los ha rebautizado como Grupo Avincis. El cambio se hizo efectivo en febrero de 2023, por lo que las cuentas aun recogen la gestión de los anteriores responsables, aunque ya las firmas los nuevos propietarios.

En este sentido, la actividad del grupo en España se divide en dos grandes sociedades: Avincis Aviation España SAU, que es la responsable de operar los distintos contratos de extinción de incendios, salvamento o transporte sanitario que el grupo se adjudica en los concursos públicos que convocan las administraciones; y Avincis Aviation Technics SAU, que es la propietaria de las aeronaves –principalmente helicópteros- y la responsable de su mantenimiento.

Las cifras

En este, sentido la operadora consiguió cerrar el ejercicio con unos ingresos de 148,3 millones de euros, un 6,2% más que el año anterior. Sin embargo, esta mejora no impidió que la firma disparara sus pérdidas desde los 2,9 millones del año anterior, hasta más de 16 millones. La propia firma atribuye esta situación al "incremento de sus principales costes de explotación" –desde el combustible, que se disparó a raíz de la guerra de Ucrania, hasta los salarios- "que no han podido ser repercutidos en su totalidad a los clientes, así como otros resultados de naturaleza no recurrentes".

Por su parte, la sociedad propietaria de los helicópteros –que luego se los alquila a la anterior- y responsable de su mantenimiento logró unos ingresos de 85,8 millones de euros, un 5,6% más. No obstante, al igual que la otra compañía del grupo, también vio crecer sus números rojos: de 27,1 a 39,6 millones de euros.

En este caso, además del aumento de costes propiciado por la inflación, también influyó el aumento del deterioro del valor de las aeronaves, que cada ejercicio la compañía está obligada a estimar en función de una serie de parámetros, como la rentabilidad que prevé obtener de cada una de ellas o el valor recuperable. Una partida que aumentó de 31,9 millones a 39,2.

En cualquier caso, los respectivos informes de gestión de ambas sociedades también ratifican la intención de los nuevos propietarios de apoyar a ambas compañías y tomar las medidas necesarias para garantizar su equilibrio patrimonial, "al menos hasta final de 2025". Fruto de este apoyo, el grupo inyectó el 31 de marzo del año pasado 44,1 millones de euros a Avincis Aviation para garantizar su solvencia. La compañía también deja constancia de su importante cartera de pedidos -es decir, contratos para los próximos años- que alcanza los 277 millones de euros.