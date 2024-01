Uno de los requisitos para cobrar el paro, el subsidio por desempleo o las ayudas extraordinarias es que los trabajadores sellen cada noventa días para renovar la demanda de empleo o tarjeta DARDE (Documento de Alta y Renovación de la Demanda de Empleo). El objetivo del requisito de la renovación del paro es demostrar que el beneficiario de la prestación o subsidio continúa estando desempleado y que, por tanto, mantiene su derecho a recibir la prestación que le corresponde.

La renovación de la demanda de empleo es un trámite que compete a los Servicios autonómicos de empleo. Durante la crisis del coronavirus, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ordenó que la renovación del paro fuera automática, con el fin de evitar aglomeraciones de personas en las oficinas de la administración pública.

A partir de julio de 2021 esta medida ha dejado de tener validez y en casi todas las comunidades autónomas es obligatorio realizar el sellado del paro.

¿Cuándo hay que sellar el paro?

La demanda de empleo se renueva cada tres meses, en la fecha señalada por la propia oficina de empleo. Con el fin de agilizar los trámites normalmente no es necesario solicitar cita previa para hacer este trámite e incluso se puede hacer online a través de la web del Servicio Público de Empleo de la Comunidad Autónoma correspondiente.

La no renovación de la tarjeta del paro, si se está percibiendo prestación o subvención, es considerada una falta leve que se sanciona con la pérdida de derechos. Por eso, en caso de haberse pasado por alto la fecha de renovación, hay que solventar la situación lo antes posible.

Cómo sellar el paro por internet paso a paso

Este trámite debe de realizarse en los Servicios Autonómicos de Empleo, a excepción de en Ceuta y Melilla que se lleva a cabo en la Sede Electrónica del SEPE. El sellado del paro se puede realizarse durante las 24 horas del día en que corresponda dicha renovación. Estos son los sitios web donde puedes sellar el paro por internet en cada comunidad autónoma:

Andalucía

Se lleva a cabo a través de la área de gestión del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).Además, es posible renovar el DARDE a través del teléfono móvil (iPhone y Android).

Aragón

Se puede renovar el paro por internet en la sede del Instituto Aragonés de Empleo (INAEM).

Asturias

Se debe de realizar el sellado del paro en el portal del Servicio Público de Empleo Trabajastur.

Islas Baleares

Los demandantes deben de acudir al Servicio de Ocupación de las Illes Balears (SOIB) en su apartado de servicios relacionados con el empleo.

Islas Canarias

Dentro de la web del Gobierno de Canarias en procedimientos y servicios, renovación de la demanda DARDE se puede fichar el paro de forma online.

Cantabria

La web de Emplea Cantabria es la responsable de renovar la tarjeta del paro a través de su sede electrónica.

Castilla La Mancha

Los residentes en Castilla-La Mancha puede sellar desde la Oficina Virtual de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.

Castilla y León

El Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL) se puede realizar el sellado del paro de forma digital desde su web. Además, esta Comunidad cuenta con una aplicación para poder renovarla desde el teléfono móvil.

Cataluña

Se renueva desde la oficina virtual del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) a través del

Comunidad Valenciana

El Servei Valencià d’Ocupació i Formació (LABORA) de la Generalitat Valenciana se puede realizado el sellado de la tarjeta DARDE. Hay que estar dado de alta y tener las claves que proporcione la administración.

Extremadura

El Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) en el portal dónde debe de renovarse la demanda. Se puede sellar él por internet desde este enlace.

Galicia

La Xunta a través de la Oficina de Emprego ofrece la posibilidad de renovar la demanda de empleo desde su oficina virtual, desde la aplicación para móviles MOBEM y a través de los Puntos de Información.

La Rioja

La web del gobierno de La Rioja en su sección de Servicios web a Demandantes ofrece la posibilidad de renovar la demanda utilizando Certificado digital o DNI-electrónico.

Comunidad de Madrid

La Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid, sigue manteniendo

Murcia

El Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia (SEFCARM) cuenta con este apartado específico para el sellado del paro o consultar qué día se debe de renovar la demanda.

Navarra

La web del Gobierno de Navarra ofrece la posibilidad de gestionar la demanda de empleo fichar la demanda o consulta la fecha de la próxima renovación. Si es la primera vez hay que se quiere sellar el paro por internet hay que acudir al portal del Servicio Nacional de Empleo (SNE) y activar el perfil.

País Vasco

El Servicio Vasco de Empleo (LANBIDE) es el portal web donde debe realizarse el sellado de la tarjeta de demandante. Si es la primera vez o se ha perdido la clave y contraseña, se pueden obtener una nueva accediendo "Mi Lanbidenet" o enviando un SMS al 638 444 223 con el texto: "LANDARDE (espacio) nº (el que aparece en DNI/NIE)" o "LANDARSE (espacio) nº (el que aparece en el DARDE tras el W)".

Ceuta y Melilla

Se lleva a cabo a través de la Sede Electrónica del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Habrá que identificarse a través de DNI electrónico, sistema Cl@ve o certificado digital.

¿Qué pasa si olvidé sellar el paro?

Para cobrar las prestaciones por desempleo es obligatorio inscribirse como demandante de empleo y renovar la demanda mientras estés cobrando dichas prestaciones. Si olvidas renovar la demanda, se iniciará un procedimiento sancionador por infracción leve que puede suponer la pérdida de un mes de prestación. Si no vuelves a renovarla una segunda vez, perderás tres meses. Si se repite una tercera vez, perderá seis meses, y si por cuarta vez no renuevas, perderás la prestación.

Para estos casos de reincidencia no es necesario que el incumplimiento sea siempre del mismo tipo (en este caso, no renovar la demanda de empleo). Por tanto, se aplicará esta escala a partir de la primera infracción, cuando entre una infracción leve y la anterior no hayan transcurrido más de 365 días.

Consejos para sellar el paro por Internet