El bloqueo en Francia ya obliga a suspender cosechas y llena los almacenes de fruta

El bloqueo y los ataques en Francia a los camiones españoles con productos agrícolas están teniendo consecuencias directas sobre el sector en la provincia de Alicante. La imposibilidad de transportar con normalidad las mercancías está obligando a paralizar la recolección de determinadas frutas y verduras, principalmente cítricos, al tiempo que ha ralentizado la actividad en los almacenes de las empresas exportadoras, donde cada vez se acumula una mayor cantidad de stock. La preocupación es máxima por los retrasos que se están produciendo a la hora de servir los pedidos en el conjunto de Europa, y también por el estado de los productos almacenados, teniendo en cuenta que son perecederos y corren el riesgo de acabar deteriorándose y quedar inservibles para su comercialización.

El presidente de Asaja Alicante y productor a su vez de cítricos, José Vicente Andreu, quien trabaja para un exportador de la provincia de Valencia, destaca que ha recibido instrucciones de no seguir recolectando hasta nueva orden, debido a que las mercancías se están acumulando en el almacén. Según sus palabras, «la situación actual es de indefensión absoluta, debido a la incertidumbre que genera el no saber qué es lo que va a pasar». Y es que, añade el representante de la organización agraria, «hay momentos en que efectivamente no se puede circular por Francia a causa de los bloqueos, y otros en los que las carreteras quedan despejadas y los clientes nos podrían acusar de incumplir los compromisos al no recibir las mercancías».

Y todo ello en un contexto, asevera Andreu, en el que los argumentos que se están difundiendo por parte de los agricultores franceses para justificar sus protestas «son radicalmente falsos». Según sus palabras, «no es verdad que estemos compitiendo de forma desleal, porque tenemos que cumplir exactamente las mismas normas que ellos».

El presidente de Asaja Alicante, igualmente, expresa su temor con relación a lo que pueda pasar con la mercancía que se está acumulando en los almacenes. «Los cítricos -indica- aguantan bastante en las cámaras, pero hay productos, como las alcachofas o los brócolis, que empiezan a deteriorarse en cuatro o cinco días».

Una de las empresas que se dedica a la exportación de estos productos es Olé, en la pedanía oriolana de San Bartolomé, desde donde explican que, de momento, no han parado de trabajar. Lo que sí ha mermado, sin embargo, es la cantidad de producto vendido, lo que está ocasionando retrasos en las labores de campo y acumulación de más stock del deseado. También se han detenido de forma puntual las labores de manipulado y envasado en los almacenes.

En parecidas circunstancias se encuentran en Fruani, una exportadora de cítricos, también de Orihuela, donde uno de sus responsables, Marcelino Aniorte, habla de retrasos en la distribución de mercancías y también del temor a que las cosas vayan empeorando con el paso de los días.

Por su parte, Salvador Hernández, responsable de la compañía de hortalizas Surinver, de Pilar de la Horadada, señala que los transportistas han reducido los viajes a través de Francia por temor a los incidentes, y que eso está teniendo su reflejo en los envíos. «De momento no es un desastre, porque nos ha pillado fuera de nuestra temporada más alta. Pero poco a poco se está notando y se nos va acumulando producto», lamenta.

La situación también está afectando a numerosos exportadores del Camp d’Elx, que se han visto obligados a reducir su actividad. «Normalmente cargamos cinco camiones diarios, pero hoy no hemos cargado nada, no merece la pena», se lamenta Francisco Oliva, gerente de la firma homónima, uno de los mayores mayoristas agrarios de la zona.

Vehículos atrapados

La compañía opera con su propia flota y tiene en estos momentos ocho vehículos atrapados de una forma u otra en Francia. «Hemos descargado cuatro camiones en la plataforma de Perpiñán, pero la mercancía se ha quedado ahí, no se ha distribuido al cliente; y luego tenemos otros cuatro que iban para Italia, Bélgica y Alemania parados en distintos puntos», explica el empresario y también presidente de la denominación de origen de la granada mollar.

Ante esta situación, Oliva ha optado por enviar a casa este lunes y martes a las operarios de la zona de envasado -alrededor de cien personas-, al tiempo que ha empezado a guardar en las cámaras y almacenes el producto que llega del campo, que esta época son sobre todo calabacines, pimientos y berenjenas, además de las últimas granadas.

De momento, el empresario asegura que aún no han tenido que tirar mercancía, pero ya está recibiendo las primeras quejas de los clientes por la pérdida de calidad que supone la demora en este tipo de productos perecederos. «Hay clientes que la mercancía que mandamos el viernes les ha llegado hoy (por el lunes) y nos están poniendo problemas y rechazando mercancía», asegura Oliva, que también lamenta que han empezado a paralizarse los pedidos.