Europeas 2024: el malestar rural presenta su candidatura

Cuando la ciudad despertó el tractor estaba allí. Esta semana, la ola de malestar agrario que recorre Europa contra las políticas comunitarias se ha hecho acero y humo en la Comunidad Valenciana y en España. Accesos a las ciudades bloqueados a primera hora, plataformas logísticas y puertos rodeados, y tractoradas penetrando en las grandes avenidas e instituciones políticas de ciudades como Castellón, Barcelona o Bruselas.

El tractor, esa es la fuerza y el símbolo de esta protesta. Enormes como animales prehistóricos, ejemplares llegados desde un hábitat que, precisamente, ha emergido para expresar al mundo urbano que se siente olvidado y agraviado, y que ha puesto en guardia a partidos políticos e instituciones por su posible impacto en las próximas elecciones europeas.

«En su discurso hay un sentimiento de fractura respecto a un mundo urbano que no les entiende ni conoce las condiciones en que viven», explica Ignacio Urquizu, profesor de Sociología de la Complutense de Madrid y, precisamente, habitante de la España vacía, donde fue alcalde de Alcañiz (Teruel).

Ese sentimiento de incomprensión toca fibras identitarias, y se percibe en muchas protestas de los últimos años: como las del mundo de la caza, que también emergió hace un año a pocas semanas de las elecciones autonómicas, con una marcha multitudinaria en València, o en el mundo del toro, que se reafirma como expresión cultural.

Afecta más a la izquierda

Esta fractura tiene impacto político. «Afecta más a la izquierda que a la derecha. La gente conservadora tanto en la ciudad como en el pueblo está a favor de la caza, los toros, el mundo agrario… En cambio, la izquierda rural sí empatiza más con estas reivindicaciones frente a la izquierda de las ciudades. Sumar o Podemos tienen muy poco peso rural. A la derecha la fractura no le hace mella. A la izquierda sí le genera más dificultades en el discurso. Esa división urbano/rural hace más daño a la izquierda», reflexiona Urquizu.

«Este es el gran tema que esperaba Vox para recuperar el voto perdido», explica Anna López Ortega, doctora en Ciencias Políticas. «No fue casualidad la elección de las conselleries de Agricultura pactadas con los gobiernos del PP. Sólo hay que revisar los programas, actos y carteles de campaña desde 2019. El del 23J lo resume: ‘Vota Campo’», narra López Ortega.

Este uno de los consensos que está dejando esta ola de indignación rural europea: el temor a la instrumentalización de un malestar legítimo y fundado por parte de posiciones extremistas y antieuropeas. En un contexto de dura pugna entre PP y Vox por el espacio conservador, con el partido de Abascal en retroceso, la formación extremista está jugando sus cartas como el gran interlocutor del mundo rural ante las instituciones europeas. Se verá con nitidez en la reunión que el día 14 mantendrán en Bruselas los cuatro consejeros del campo que tiene Vox en gobiernos autonómicos (Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana y Extremadura) con el comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Janusz Wojciechowski, para presentarle las principales reivindicaciones del sector primario español.

«No es algo nuevo en las estrategias globales de la extrema derecha. Vox copió a Le Pen (lideresa del histórico Frente Nacional francés) porque sabía que el campo era un nicho electoral a explotar. Abascal fue el único que acudió a la gran manifestación de Asaja en Madrid el año pasado. Vox ha reclutado miembros de organizaciones agrarias y asociaciones de ganaderos así como del mundo del toro, como el valenciano Vicente Barrera», añade López Ortega. Cruzando los datos del CIS, donde mejores valoraciones obtiene Santiago Abascal es entre los agricultores.

Todos coinciden en eso. A pesar de la disparidad de reivindicaciones del campo europeo, de la diversidad de intereses entre regiones y países, e incluso de las diferentes coordenadas ideológicas en la forma de enfocar el futuro de la agricultura, esta protesta difusa tiene un elemento común: el riesgo de instrumentalización.

La rebelión del WhatsApp

Por un lado, Bruselas y el exceso de burocracia; por otro, la Agenda 2030 y su impacto en la agricultura. Son dos de los chivos expiatorios de los partidos de ultraderecha. Y también son dos hits en muchas de las pancartas que estos días cuelgan de los tractores.

Una de las plataformas agrarias surgidas de manera espontánea en esta ola de malestar hablaba en un manifiesto, precisamente, en esos términos. Los escritos de la plataforma 6F, surgida a través de grupos de WhatsApp, incorpora un cóctel de posiciones extremas: desde derogar el pacto Verde Europeo, pasando por la eliminación de leyes nacionales a eliminar las subvenciones y apoyo público a las organizaciones agrarias. Muchos les han seguido por el cúmulo de hartazgo, sin esperar al calendario de protestas que las organizaciones tradicionales tenían preparado.

Precisamente en torno a esto último, el catedrático de Sociología de la Universitat de València, Antonio Ariño, señala otro de los rasgos de esta oleada difusa y trasversal de malestar agrario: una crisis de representatividad. «Hablamos de productores que están formalmente integrados en grandes organizaciones de representación por las que no se sienten representados. Lo que estamos viendo es que no se sienten representados por quienes están negociando con el Ministerio». Y añade: «Hay un malestar social que no tiene representación política en este momento, y Vox trata de aprovecharse en ella porque seguramente tiene canales de penetración ahí», añade.

Al igual que ocurrió hace un año con la aparición de una nueva plataforma de transportistas alternativas liderada por Manuel Hernández, Manolín, en esta ocasión uno de los rostros de la protesta agraria está siendo una valenciana, Lola Guzmán, que en el pasado participó en actos con Vox. Ambos ajenos a las organizaciones tradicionales.

Reacción de las instituciones

Al margen de estos condicionantes, lo que está claro es que las instituciones han tomado nota: Macron ha presentado un potente paquete de medidas, y von der Leyen, por su parte, ha anunciado, entre otras medidas, la retirada del plan de la Comisión Europea para recortar los pesticidas en un 50 %. El contexto es importante, a 150 días de unas elecciones donde convergen muchos malestares, donde se juega un modelo de Europa y donde la ultraderecha parte con buenas expectativas.

«Los resultados van a ser alarmantes. Va a ganar en Francia, en Italia, y en Alemania y en el este de Europa se espera una presencia importante. Mucha gente moderada, desde la socialdemocracia al conservadurismo clásico, no irá a votar», advierte Vicente Pallardó, profesor de la Facultad de Economía de la Universitat de València.