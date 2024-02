Distinción para un dátil en alerta

Un producto tan exclusivo que casi está en peligro de extinción acaba de recibir autorización de la Conselleria de Agricultura para utilizar el sello de calidad CV. Apenas queda una veintena de productores en la provincia que cultivan dátiles y que producen alrededor de 100 toneladas anuales, de los cuales la mayoría se concentran en Elche, la ciudad del Palmeral. La desaparición paulatina de las plantaciones de ejemplares datileros ha obligado al sector a luchar más que nunca por lograr revalorizarse y ganar visibilidad.

Con este distintivo, que a partir de ahora se podrá ver en las tiendas al igual que tiene la Granada Mollar, la Asociación de Dátiles de la ciudad del Palmeral acaba de recibir un chute de energía para ganar consumidores y abrir nuevos mercados.

Y es que pese a tener este reconocimiento que le hace único, el problema de este producto es que no se consume, no llega al cliente por diversos motivos, el principal, porque en el supermercado solo se venden dátiles de Marruecos, Túnez y de Argelia, porque son más baratos que el de Elche, según el presidente del colectivo, Miguel Ángel Sánchez. «Ni siquiera se da opción a vender los dos tipos de dátiles, pese a que hemos mantenido reuniones con varias cadenas», indica.

Prueba de ello es que de las 30.000 kilos que cultivaron el año pasado los seis productores que conforman la asociación, todavía hay más de 13.000 kilos que no han tenido salida. De hecho, los palmeros tienen la sensación de que a veces se valora incluso más fuera que aquí.

Por eso, aspiran a que la etiqueta, que ya pueden empezar a utilizar los que tengan certificados ciertos parámetros de calidad, les ayude a participar en ferias internacionales de gastronomía donde el dátil está muy valorado para llegar a los compradores potenciales y que el logotipo les abra también la puerta para obtener ayudas públicas para la producción, promoción y venta.

Problemas

La feroz competencia que sufre este producto autóctono no es el único problema que está poniendo en peligro a este gremio de agricultores. Cada vez hay menos cultivadores porque, según el presidente de la asociación, se está produciendo un arranque masivo de palmeras por la falta de rentabilidad.

«Hay un abandono paulatino de otras explotaciones de dátiles in vitro que están pero no se explotan por distintas causas. Se pierden otras explotaciones de dátiles de otras variedades locales y hay falta de palmeras in vitro disponibles para crear nuevos cultivos», indica Miguel Ángel Sánchez.

A estas amenazas añade otras, como son la falta profesionalidad el sector a base de formación para aprender sobre la explotación de dátiles, el interés de las compañías fotovoltaicas por parcelas que se destinaron a los cultivos para instalar plantas solares; la subida de los precios de producción, además de la disposición de los viveristas para vender este tipo de palmeras para uso ornamental.

Lo cierto es que estas dificultades no vienen de ahora, sino que son arrastradas desde hace años y cada vez se agravan más, según los cultivadores. Con el fin de revertir la muerte de este producto de calidad, los datileros ilicitanos cerraron filas en 2020 para poner en valor el fruto, para servir de polo de atracción y por darle un valor añadido.

«El dátil de Elche está asegurado en los próximos años, pero ante de que sea irreversible y de que se vayan perdiendo hectáreas de tierra necesitamos la implicación de las instituciones y de la sociedad civil», concluye Sánchez.