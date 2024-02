Huelga en las ITV: seguimiento masivo y los sindicatos impugnarán los "abusivos" servicios mínimos

Seguimiento masivo en el segundo día de huelga de los trabajadores de las ITV de la provincia, que comenzaron este martes una serie de paros para reclamar la equiparación salarial en la empresa pública Sitval (Sociedad Valenciana de Inspección Técnica de Vehículos). Así lo han confirmado los dos sindicatos convocantes, Comisiones Obreras y UGT, que hablan del 100% de seguimiento en nueve de las once estaciones de la provincia de Alicante (en Ondara y Alcoy no hubo protestas).

Sin embargo, los sindicatos cargan contra los servicios mínimos impuestos por la Dirección General de Trabajo, del 40%, que consideran "abusivos". Ambas formaciones sindicales van a impugnar unos servicios mínimos que consideran desproporcionados y que está provocando que apenas haya incidencia de la huelga, puesto que se están atendiendo, prioritariamente, a los servicios públicos, como vehículos de emergencia, coches obligados a pasar una segunda revisión por fallos en la anterior y, también, usuarios con la ITV caducada. Además, muchos conductores han decidido anular su cita o no presentarse a la misma ante la convocatoria de huelga, y dejarla para otro día.

Los servicios mínimos, no obstante, se están cumpliendo a rajatabla, según señalaron los sindicatos y ha ratificado la Conselleria de Industria, quien añadió el alto seguimiento del parón, similar al que hubo el martes.

Coches entrando en la ITV de Alicante. / Jose Navarro

Piquetes

Los piquetes informativos se han apostado a las puertas de las diferentes estaciones de la ITV. Las estaciones de Alicante y de Benidorm, las dos más saturadas, tuvieron una asistencia de vehículos muy inferior a la habitual. Empleados de Sitval acudieron con pancartas, banderas y hasta una batucada, como en el caso de la estación de la Marina Baixa. También en Elche los empleados se concentraron a la entrada de la estación de ITV reclamando la mejora salarial, que afecta a unos 300 trabajadores en la provincia.

Apenas ha habido colas, una imagen lejos de la habitual en días anteriores cuando los conductores, incluso, llegaban a plantarse de madrugada para conseguir ser atendidos, dada la imposibilidad de conseguir una cita rápida en la mayoría de las estaciones de la provincia. Otros que acudían sin cita, dado que la web no da la opción de concertar una hasta abril en algunas estaciones, no pudieron pasar la revisión, puesto que los lineales que habitualmente están disponibles para estos casos no estaban abiertos.

Los vehículos de emergencia han tenido prioridad en pasar la ITV. / Jose Navarro

Seguimiento

Rosario Benítez, representante de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT-PV, ha explicado que el seguimiento de la huelga ha sido del cien por cien por parte del personal que podía hacerla y se ha mostrado muy molesta con el alto porcentaje de servicios mínimos, que impugnará este sindicato. "Entendemos que se atienda a los servicios públicos, como a las ambulancias, pero hacerlo a todos los que tienen la ITV caducada, que al fin y al cabo son prácticamente todos los conductores que habitualmente vienen, nos parece exagerado", ha indicado Benítez a INFORMACIÓN.

La representante de UGT ha celebrado el "éxito" de la huelga y ha censurado que los trabajadores de las ITV en la provincia de Alicante "cobran entre un 30 y un 40% menos que los de Castellón o Valencia". "La gente sigue en pie de guerra y no tenemos respuesta formal por parte de la empresa", ha lamentado. Al respecto, ha defendido que "a igual trabajo, igual salario".

En la misma línea, Pepe Cloquell, de CCOO, señala que "mucha gente no se ha presentado a las citas y han solicitado un cambio". Este sindicato también censura los "excesivos" servicios mínimos, que impugnará, y confía en que en las próximas reuniones con el Consell y con la empresa se pueda alcanzar un acuerdo. "Vamos a escucharles", indica.

Estación de ITV de Alicante, este jueves. / Jose Navarro

Sin incidencias destacables

Al respecto, fuentes de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo han destacado que no está habiendo incidencias de consideración durante la jornada. En cuanto al procedimiento que han seguido en las ITV, desde el departamento que dirige la consellera Nuria Montes han detallado que se sigue un orden estricto en el que tienen prioridad los vehículos de servicio público, después las personas que tienen cita y tienen la ITV caducada, y por último el resto de usuarios con cita previa. A las personas que no han podido pasar la inspección por la huelga, se les agenda otra cita.

Con el proceso de reversión de las ITV, se constituyó la comisión negociadora de Sitval y en mayo de 2023 los sindicatos firmaron un acuerdo de homogeneización de salarios con efecto a partir de junio, con un periodo de 2023 a 2026 para pagar la cantidad del primer tramo que debía compensarse. Sin embargo, las formaciones sindicales denuncian que en junio Sitval incumplió el acuerdo y, con el cambio de gobierno, se firmó de nuevo el 9 de noviembre. La situación, por el momento, no se ha desbloqueado.

La huelga convocada este jueves, y que se repetirá todos los martes y jueves, forma parte de las movilizaciones convocadas por CCOO y UGT para exigir que la Conselleria de Innovación cumpla con el acuerdo firmado el pasado noviembre para equiparar los salarios de todos los empleados de Sitval. En la actualidad, los trabajadores de cada estación cobran una cantidad diferente en función de la concesionaria de la que procedían cuando el servicio se revirtió al sector público, lo que perjudica especialmente a los profesionales de las estaciones de Alicante, que tenían los salarios más bajos.

Tras la creación de la nueva sociedad pública que ha asumido la gestión de todos los centros de la Comunidad Valenciana en febrero del año pasado, los anteriores responsables de la Generalitat ya se comprometieron a poner solución al problema y equiparar todos los salarios, en función de su categoría. Sin embargo, tras el cambio de gobierno con las últimas elecciones autonómicas, los nuevos gestores consideraron que el acuerdo alcanzado no se podía aplicar tal cual, porque se habían producido errores en su tramitación, lo que provocó una primera amenaza de huelga.

Una protesta que nunca llegó a producirse porque el departamento que dirige Nuria Montes negoció un nuevo acuerdo y se comprometió a aplicarlo. El problema ha llegado a la hora de trasladar ese pacto al resto de departamentos de la Generalitat que deben darle cumplimiento, principalmente la Conselleria de Hacienda, que ha demandado nueva documentación, lo que ha retrasado otra vez su aplicación.

A pesar de que desde Innovación se reitera el compromiso de aplicar la equiparación y con efectos retroactivos desde junio del año pasado, los sindicatos han decidido iniciar las movilizaciones.

Trabajadores en huelga en la estación ITV Applus de Alicante. / Jose Navarro

Los paros se extenderán al conjunto de la Comunidad Valenciana a partir del día 27 de febrero, si antes no se ha solucionado el problema. Antes, el martes 20 de febrero, los trabajadores de Sitval en la provincia se concentrarán en Alicante frente a la delegación de la Conselleria de Innovación e Industria, en la plaza Gabriel Miró, a partir de las 11 de la mañana.

Al día siguiente, el 21 de febrero, todos los empleados están convocados a otra concentración, esta vez en València, frente al Palau de la Generalitat.