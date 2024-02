Más de 400 tractores visibilizan la "ruina" del campo en la provincia con marchas sin cortar autovías

Más de 400 tractores han participado en las tres marchas convocadas en la provincia de Alicante por las organizaciones agrarias ante la cris del campo bajo el lema "Europa nos arruina y el Gobierno nos ignora. ¡Precios justos y rentabilidad para la producción ya!". Las concentraciones se han desarrollado en tres de las comarcas que más dependen del campo en la provincia, la Vega Baja, el Comtat y el Alto Vinalopó, una jornada calificada como "histórica" y de "éxito" por las organizaciones convocantes. "El campo alicantino se ha levantado", ha resumido el presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu.

Las protestas han discurrido sin incidentes por carreteras secundarias paralelas a las autovías A-31 (Alicante-Albacete) y A-7 (autovía del Mediterráneo), después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) prohibiera a última hora del jueves los cortes en ambas vías y se autorizara un itinerario alternativo "menos dañiño" para el tráfico. Los ánimos han estado muy caldeados después del fallo judicial que atiende a la petición de la Subdelegación del Gobierno.

Asaja estuvo negociando con la Guardia Civil el poder cortar un carril de las autovías, pese a la prohibición del TSJ, pero, finalmente, no se atendió petición. Así, tuvieron que realizar las tractoradas por carreteras secundarias tanto en la Vega Baja, desde el polígono de La Granadina en San Isidro hasta Orihuela, como en el Alto Vinalopó, entre Sax y Villena.

Así ha sido la protesta de agricultores del Alto y Medio Vinalopó en Villena / Áxel Álvarez / Áxel Álvarez

"Nos tratan como a delincuentes"

"Teníamos intención de hacer una manifestación autorizada, organizada y pacífica por la autovía. Se está tratando a los agricultores como delincuentes, cuando hace cuatro años la sociedad nos valoraba como héroes", ha señalado Alberto Travé, responsable de La Unió en la provincia, en referencia a la pandemia.

En la misma línea, el responsable de Asaja en Alicante, José Vicente Andreu, ha mostrado su indignación señalando que "el Gobierno prefiere la confrontación y los espontáneos", haciendo alusión a los tractoristas que en estos últimos días han llevado a cabo protestas y tractoradas sin permiso gubernamental, como sí tenían las organizaciones agrarias convocantes de las concentraciones de este viernes. "Pedro Sánchez vino a Torrevieja esta semana y por siete minutos de intervención, y tuvo bloqueado el Hospital y toda la ciudad hora y media, y, por lo visto, eso no interrumpe el tráfico", ha añadido en referencia a la visita del presidente del Gobierno a la desaladora torrevejense.

Andreu considera que los agricultores "estamos siendo maltratados y considerados delincuentes, cuando somos un sector esencial y tenemos limitaciones por todo que no cumplen países terceros y que nos están arruinando". Y han pedido la dimisión del subdelegado del Gobierno, Juan Antonio Nieves. Anuncian que seguirán con las protestas por la "ambigüedad" de las soluciones planteadas hasta ahora por el Gobierno central, advierten.

Tensión en Villena

En Villena es donde se han producido los mayores momentos de tensión. Sobre las 10.30 la Guardia Civil ha cortado los accesos a la autovía en A-31 en la Colonia Santa Eulalia, donde se habían concentrado los tractores. Ante la prohibición de poder acceder con los tractores a la autovía, un grupo de agricultores ha bajado a pie hasta el acceso a la misma con la intención de cortarla.

Sin embargo, los antidisturbios se han preparado para evitar el acceso, mientras desde Asaja intentaban negociar con la Guardia Civil un corte de cinco minutos, que no se produjo. "No se puede pasar, escudo y especial, una línea", gritaban los agentes antidisturbias de la Guardia Civil mientras los tractoristas se acercaban a la autovía. "Tenemos instrucciones", decía un guardia civil al secretario técnico de Asaja, Ramón Espinosa. "Pues nos pegáis palos y hacéis lo que queráis, no podemos más, la situación es límite", le increpaba Espinosa.

Los tractores, finalmente, han circulado paralelos a la autovía junto a unos campos que se veían muy secos.

Áxel Álvarez

Situación precaria

Estas movilizaciones organizadas por la difícil situación del sector agrícola por Asaja, la Asociación Valenciana de Agricultores (Ava-Asaja), La Unió, la Coordinadora Campesina del País Valenciano (CCPV-COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA-PV), quería poner en evidencia la situación de "ruina", señalan los agricultores, a la que están abocados en la provincia y en el resto del país como consecuencia de la grave crisis de rentabilidad que atraviesan las explotaciones agropecuarias, y el aumento de los costes de producción.

Las organizaciones agrarias han puesto en evidencia que la Comunidad Valenciana lidera el abandono de la actividad agrícola en el país al no haber relevo generacional, con una edad media en el sector de 65 años. "Si no implementamos mejores políticas el futuro del campo va a ser muy complicado", ha lamentado Andreu, quien ha señalado que las 18 medidas anunciadas este jueves por el ministro de Agricultura, Luis Planas, "son, en su mayoría, un brindis al sol, solo es fácil de implementar el cuaderno digital".

La Granadina

Las protestas han tenido como principal punto el polígono industrial de La Granadina, en San Isidro, donde han acudido la mitad de los tractores, unos 250. Tras arrojar al suelo unas 8 toneladas de limones en protesta por sus bajos precios, frente a las centrales logísticas de Mercadona y de Aldi, se han dirigido a muy baja velocidad por la carretera N-340 hasta los alrededores del Centro Comercial Ociopía de Orihuela, donde se han concentrado los tractores, dado que el amplio dispositivo de la Guardia Civil les ha impedido acceder al casco urbano de la ciudad.

Protesta de agricultores en la vega Baja / Alex Domínguez

"Estamos hartos"

Los tractoristas portaban pancartas en sus tractores como "Si no hay sanciones, de qué sirve la cadena alimentaria" o "no a la competencia desleal de terceros países". Los agricultores de la provincia denuncian que las actuales políticas agrarias europeas están "erosionando gravemente" la viabilidad, productividad y rentabilidad del sector agrícola. "Estamos hartos. Es un atraco lo que están haciendo en el campo. Estamos ahogados", indicaba uno de los agricultores concentrados en San Isidro.

Reclaman soluciones a la falta de rentabilidad, a la sequía, a la falta de agua, a la entrada masiva de productos de terceros países "cultivados en condiciones que a nosotros no nos permiten" y soluciones a los precios bajos, con una ley de la cadena que les permita no vender a pérdidas. "El género que producimos nosotros se multiplica por 1.000 en las tiendas, queremos vivir nosotros y el consumidor también, parece mentira que la agricultura importe tan poco en España", indicaba otro tractorista.

"Hemos perdido la confianza en el ministro, dice que es un éxito la negociación de la PAC que supone solo el 5% en la Vega Baja y que quita días a los pescadores, es una negociación pésima, estamos arruinados y no confiamos en la clase política, estamos abandonados", añadía Francisco Mora, presidente de la Asociación de Agricultores de la Vega Baja, quien pedía la dimisión de la directora territorial de Agricultura.

En el polígono de La Granadina se había desplegado un amplio dispositivo policial, y coches de la Guardia Civil han cortado los accesos a la autovía en ambos sentidos mientras ha durado el paso de los tractores, para evitar que ninguno entrara en la A-7.

Los agricultores de El Comtat durante la tractorada, que se ha desarrollado sin incidentes. / Juani Ruz

A la protesta de San Isidro también ha acudido el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, para mostrar su apoyo "total y absoluto" a los agricultores. "En esta Comunidad, es lamentable el problema que estamos sufriendo, por la competencia desleal por los fitosanitarios y que entren productos de fuera que pueden competir en mejores condiciones que nosotros, y se añade la falta de agua, es una competencia desleal", ha criticado. "El sector agrario genera miles de puestos de trabajo y hay que apoyarlo y respetarlo y facilitar que sea rentable y económico, y no se puede perder su potencial, es una vergüenza", ha zanjado.

Marcha en Villena

Los 120 tractores que han secundado la marcha convocada junto a la autovía que comunica Alicante con Albacete y Madrid, sí han podido acceder al interior de la ciudad de destino, Villena, sin incidentes y tras un recorrido por una carretera de servicio junto a la autovía. "Lo más importante es denunciar la situación que vive el campo, absolutamente delicado, que nunca hemos vivido, y es necesario que el Ministerio de Agricultura y la Comisión Europea decidan si quieren agricultores o no, si se sigue en la misma línea lo que tendremos es un abandono definitivo del sector primario", ha denunciado Ramón Espinosa, de Asaja.

Tractorada desde Planes

Mientras que en Planes se han concentrado también medio centenar de tractores, que han querido mostrar el descontento de los agricultores de secano, de cultivos tan característicos del interior de la provincia de Alicante y "tan castigados" como el cerezo y la almendra, tal y como lo ha expresado una portavoz comarcal de Asaja.

Juani Ruz

Petición de dimisiones

Los dirigentes de las organizaciones agrarias han cargado contra el Ejecutivo central. El responsable de Asaja en Alicante, José Vicente Andreu, ha pedido también la dimisión también de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, “por su política hídrica que está llevando a la ruina a este país, y por ese ecologismo radical que solo atiende a esos ecologistas y no al medio ambiente, que realmente quienes lo cuidamos somos los del campo”. Y ha adelantado que seguirán con estas protestas.

Por su parte, Cristóbal Aguado, de AVA Aasaja, ha indicado que "solo queremos tener nuestros campos verdes y con una producción estable y de calidad, y que se implique el ministro Planas como corresponde, fortaleciendo la cadena alimentaria, y si quiere le acompañamos a Bruselas para que haya una ley de la cadena alimentaria europea donde haya transparencia". "Solo queremos vivir dignamente y que los acuerdos con países terceros se analicen y se defienda a los agricultores europeos frente a los de fuera, y nuestra debilidad son los que van por libre", ha manifestado, antes de pedir también la dimisión de la ministra Ribera. "Sin agua en el sureste español no puede haber barrera verde para combatir el desierto", ha zanjado.

Y Ricardo Bayo, secretario general de la UPA en la Comunidad ha concluido que "pedimos que nos dejen trabajar, y tenemos que salir a la calle a defender nuestros derechos". Vallo muestra su enfado con la Unión Europea "porque nos exige compromisos con normas de carácter mediambiental que no son sostenibles ni económica ni socialmente". Y ha lamentado que los agricultores españoles "no podemos competir".

Protesta en El Comtat

En El Comtat y comarcas vecinas, a la preocupación por la sequía en otras zonas de la provincia y el descontento hacia la excesiva burocracia y la falta de rentabilidad se une el problema del abandono del campo, que temen que puede dar pie a que "se acaben las montañas" en caso de un incendio. "En el momento en que esto se queme, moriría todo".

Tras haber permanecido una hora concentrados en Planes, los tractores se han dirigido en caravana por la carretera CV-700 en dirección a Muro de Alcoy, donde se han concentrado frente a un supermercado. Han sido jaleados por vecinos de la localidad, que también les han recibido con aplausos al llegar al punto de concentración.

A su paso, eso sí, han bloqueado los accesos a la autovía A-7 a la altura del enlace este de Muro durante unos minutos, tal y como era su propósito, pero sin entrar en ningún momento en la vía de alta capacidad, al igual que habían hecho a la ida.

Un momento de la protesta de agricultores en El Comtat. / Juani Ruz

Mauro Ferrando, portavoz del sindicato La Unió en El Comtat, ha señalado que "estamos muy hartos de ser el escalón más bajo de la sociedad", y ha defendido que "en la pandemia hicimos un trabajo muy valioso", pero ahora "no tenemos lo que nos merecemos". "Trabajamos por debajo de costes, y no es algo nuevo; hace 20 años que estamos así", ha recalcado.

Ferrando ha recordado que, en las comarcas del interior como ésta, los agricultores "estamos manteniendo el paisaje, generando economía en el mundo rural". Sin esta actividad, ha remarcado, "esto se acabará". Por ello, ha señalado que "pedimos que se valore más el producto de aquí". "No podemos competir con países terceros", insiste, pero aquí se genera un producto de calidad. "No entendemos que traigan producto de fuera".

La portavoz de Asaja en El Comtat, Teresa Alemany, se ha mostrado contenta por la participación en esta protesta, aunque al mismo tiempo ha expresado su enfado por que las movilizaciones en el Alto Vinalopó y la Vega Baja no hayan podido acceder a la A-31 y la A-7, como era su propósito. "Nos limitan y nos cortan el derecho de manifestación", ha afirmado.

Los agricultores en la entrada a Muro de Alcoy. / Juani Ruz

Alemany ha insistido, como ya había hecho al inicio de la marcha, en problemas como el exceso de burocracia o del aumento de las primas de los seguros agrarios, al tiempo que se reducen las coberturas. "Pedimos también la dignificación de la profesión de agricultor, que ahora mismo no lo está".

Asimismo, denuncia que "el producto de fuera no tiene las mismas condiciones, ni de calidad, ni fitosanitarias, ni de derechos laborales de quienes lo producen" que la mayor parte de lo que viene de terceros países. "Es una competencia absolutamente desleal", ha zanjado.

Nueva tractorada hacia Elche

Otra tractorada se ha iniciado a las 15 horas desde el polígono de La Granadina de San Isidro con dirección a Elche. Son tractoristas que se han desvinculado de las protestas organizadas por las organizaciones agrarias y que ya han llevado a cabo varias movilizaciones en Orihuela y en Elche en estos últimos días.

La marcha se está desarrollando con normalidad, también por carreteras secundarias. Los agricultores acabarán esta marcha junto a El Corte Inglés de Elche, aunque su intención primera era llegar al centro de la ciudad, lo que no ha permitido la Subdelegación del Gobierno.