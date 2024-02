Expertos abogan en Alicante por poner herramientas que permitan distinguir lo creado con inteligencia artificial

¿Cómo se puede distinguir una imagen real de otra creada por inteligencia artificial (IA)? Es, quizá, uno de los mayores retos a los que se enfrenta la sociedad actualmente. Imposible verificar a simple vista si una imagen o vídeo es real o si esa «información» que nos da el ChatGPT podemos hacerle caso «a pies juntillas». Expertos abogan por establecer una serie de herramientas que permitan verificar si una información, imagen o vídeo se ha generado con inteligencia artificial.

«Por ejemplo, si es una imagen, que haya una marca obligatoria que verifique que se ha generado por IA, que de forma sencilla tengamos capacidad de saber lo que ha generado una máquina y lo que ha hecho un humano», señala Carmen Vidal, vicepresidenta ejecutiva de AI Generative y fundadora de Paradigma Digital, para quien, además, todos debemos estar educados en esta tecnología y mantener el pensamiento crítico que, como se puso de manifiesto, parece estarse perdiendo entre los estudiantes. «La educación tiene el gran reto de dar con la fórmula de que el estudiantado siga teniendo pensamiento crítico», añadió durante su intervención en el I Congreso Mujeres y Tecnología organizado por la Asociación de Empresarias, Profesionales y Directivas de la provincia de Alicante (AEPA) que se celebró este viernes en el ADDA.

Asistentes al congreso organizado por AEPA en el ADDA. / Pilar Cortés

Innovación

Diferentes expertos internacionales en materias de innovación, sanidad, turismo, tecnología e inteligencia artificial se han dado cita en Alicante, ante empresarias y estudiantes, para debatir sobre la innovación para el avance de la sociedad. Un encuentro que se inició con un minuto de silencio por las víctimas del voraz incendio de dos edificios en València y que cha contado con más de 200 participantes. Organizado por la AEPA, contaba con la colaboración de Encuentros NOW, la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI), los parques científicos de la UA y de la UMH, Banco Sabadell y la Diputación de Alicante, y se han podido conocer las últimas innovaciones tecnológicas y casos de startups de éxito de la provincia.

Una cuestión quedó clara: la IA ha llegado para quedarse y cada vez formará más parte de nuestras vidas. Pero hay que saber distinguir lo que es veraz de lo que no es. Vidal puso como ejemplo una frase que la IA atribuye a Elon Musk, el magnate fundador de Tesla, pero que en realidad es de Teresa de Calcuta. «Tenemos que tener mucho cuidado», advirtió.

Lo hizo después de que la presidenta del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Cataluña, Montse Guardia, pusiera en duda la «verdad absoluta» de todo lo que dice la IA con las tres tecnologías que usa, LDRs para los chatbot, la de generación de audio y la de vídeo e imágenes. «Vamos tan rápidos sacando herramientas, que nos parecen tan alucinantes, pero igual estamos perdiendo el foco de cómo consideramos la verdad, qué es la realidad que estamos viviendo o queremos vivir, tenemos muchas formas distintas de ver las realidades, y los sistemas de inteligencia artificial están exponiendo muchas realidades distintas», incidió Guardia.

Una de las mesas de expertos. / Pilar Cortés

«Yo, como humana, quiero saber quien me está tratando, si una máquina, y que se ponga una marca para saber si ese contenido está generado por un humano o no», añadió la presidenta de W Startup Community, Teresa Alarcos.

Democratizar la IA

Los expertos, además, pusieron el foco en "democratizar" la IA fomentando su uso ético, responsable y sostenible, pero sin limitar la innovación, con un difícil equilibrio entre su regulación y su uso eficiente por parte de todo el mundo. «La innovación ayuda a resolver los problemas del mundo, aunque hay que controlar los abusos», señaló Vidal.

De hecho, en el ámbito médico está habiendo numerosos avances gracias a la inteligencia artificial, en genética u obtención de medicamentos, como puso de relieve la directora del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, Tania Cedeño. «En la pandemia la IA se usó para ver el genoma del virus, descubrir vacunas, las curvas de predicción o para la gestión de las camas», explicó Cedeño.

No obstante, esta experta resalta que sí a la IA «pero no inteligente» e incidió en no trasladar los sesgos. «Tiene que ser centrada en las personas, no puede discriminar, controlada por seres humanos, con protección de datos y con integridad científica, no se pueden crear venenos, y abierta», indicó, además de resaltar la ética y la bioética y un concepto en el que nadie repara cuando habla de inteligencia artificial, que debe ser sostenible, dijo Cedeño, poniendo de manifiesto el gran consumo de agua que se usa para refrigerar las computadoras.

En esta misma idea ahondó Manuel Bonilla, director corporativo de Innovación del Grupo AB Living-SHA Wellness Clinic, quien abogó por un control. «La tecnología y la innovación no son un fin en sí mismos, son una herramienta, el medio para generar valor para las personas y para el planeta», resaltó. «La combinación de nanotecnología con robótica y con inteligencia artificial, puede hacer cosas mágicas», añadió.

Sistema productivo

En esta jornada también se analizó el sistema productivo del país, que puso de relieve que falta mejorar la complejidad del tejido productivo, como manifestó Javier García, presidente de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC). «A veces tenemos la sensación de que con estas herramientas ya no tenemos retos, podemos hacer lo que queramos, pero la brecha entre lo que podemos hacer y las necesidades del planeta no está disminuyendo, al revés», señaló García.

«El centro de la innovación son las personas», zanjó. Una opinión compartida por la presidenta de W Startup Community, Teresa Alarcos, quien puso el foco en que la creatividad es fundamental, pero «somos los humanos los que debemos buscar, con el conocimiento que tenemos, qué usos le damos a esas tecnologías para hacer mejor ese negocio o reducir costes».

La presidenta de AEPA, Marcela Fernández. / Pilar Cortés

La presidenta de AEPA, Marcela Fernández, abogó por el uso de la innovación «de manera ética» para encontrar soluciones muy creativas a problemas complejos que afectan a nuestra sociedad. «En un mundo donde la equidad de género y la diversidad son cada vez más reconocidas como motores del progreso económico y social, es fundamental explorar cómo la innovación puede impulsar el éxito y el crecimiento de las empresas lideradas por mujeres», concluyó.