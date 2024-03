Calzado con café, colchones y botellas en Elche

Reciclar y reutilizar cada uno de los materiales que componen el calzado dejará de ser un reto para la industria zapatera el próximo año para ser una obligación. En un sector que ya afronta grandes dificultades por la caída del consumo en toda Europa esta imposición no va a resultar fácil. Sin embargo, hay quienes llevan años por delante de una normativa que a partir del 1 de enero de 2025 obligará a las empresas a ser más sostenibles.

Inmersa en esta revolución se encuentra una marca de sneakers veganas fabricadas en Elche con tejidos reciclados, Laüd Recycled, que desde 2020 lleva luchando por crear una conciencia ambiental y ha conseguido abrirse un hueco en el mercado con siete colecciones diferentes que le han servido para lograr el certificado PETA Approved Vegan y el certificado de la huella de carbono de Inescop.

Primero fueron las zapatillas con suelas confeccionadas con cápsulas de café y con plantillas a base de materiales de colchones y de almohadas.

Después llegaron las sandalias veganas con corcho y restos de botellas de plástico y este invierno ha lanzado los zuecos de piel vegana y las zapatillas de estar por casa confeccionadas al 100% con botellas de plástico.

Oneida Román, la fundadora de Läud Recycled, calzado reciclado en Elche / Áxel Álvarez

Ya fabrica alrededor de 1.200 pares anuales con un método que le ha permitido certificar que sus sneakers reducen en un 40% la huella de carbono respecto a otras deportivas tradicionales.

Esta firma, nacida de la mano del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), ha sido fundada por una ilicitana, Oneida Román, que trabajaba en el sector del calzado convencional donde se percató de que la «sostenibilidad se promovía con pinzas».

Obstáculos

Sin embargo, una de las grandes dificultades que se ha encontrado en este mundo del calzado reciclado es, por un lado, el alto coste de producción, del doble o del triple, que unos zapatos convencionales.

No obstante, para esta empresaria, quizás lo más decepcionante haya sido comprobar que «la sostenibilidad no es un componente que determine la compra. Primero el producto tiene que entrar por el ojo», asegura.

De ahí que el diseño y seguir las últimas tendencias sean otro de los factores clave de esta startup para captar clientes. Sus últimos zuecos, han sido, de hecho uno de sus triunfos.

Plantillas elaboradas con restos de colchones y almohadas en Elche / Áxel Álvarez

Pese a afrontar cada día como «una montaña rusa», tal y como Oneida define, debido a las dificultades que tiene que sortear, este concepto de calzado es una apuesta para contribuir al cambio al que están animando las patronales del sector, como la Federación de la Industria del Calzado Español (Fice), que ha alentado a las empresas a la transformación hacia una industria más sostenible ambiental y socialmente.

Cambio climático

«Me encanta la moda, en concreto el calzado pero también me preocupa el cambio climático, la explotación laboral, me indigna ir a la playa y la montaña con todo cubierto de plásticos o basura y me preocupa que como sociedad no cambiemos nuestros hábitos de consumo para poder mejorar». Es una de las confesiones que Oneida Román realiza en la página web para describir una marca cuyas ventas son al 90% online y también ha llegado a plataformas de venta de mayoristas y boutiques francesas.