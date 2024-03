Las comunidades de PP y Vox se alían para una sectorial de Agricultura al margen del ministro

Sin anuncios claros para el campo, pero en defensa de las organizaciones agrarias, el consejero de Agricultura, Ángel Samper, ha declarado este lunes la intención de celebrar "una reunión coral de todas las comunidades antes de la sectorial con el ministerio" con el objetivo de presentar un plan conjunto al ministro Planas, "para ayudarle y que él pueda presionar en la Unión Europea". Porque, como viene siendo habitual en las intervenciones de Samper, las críticas se las ha llevado la UE y el propio ministerio, ya que el consejero aragonés considera que primero deben ser la institución nacional y europea la que resuelva los problemas.

El consejero ha defendido que esta opción, a la que ya se han sumado once comunidades autónomas, es "la medida más inteligente para ayudar al ministro para que el pueda presionar en Bruselas con un planteamiento conjunto". Como en el caso de las protestas, Samper ha manifestado que es importante "no ir descoordinado y siempre llamar a la unión". La iniciativa "se ha hecho llegar a todas las comunidades", pero hasta ahora se han quedado fuera seis. Corresponde, esto, al color político, ya que las seis que no están son Asturias, Navarra, País Vasco, Cataluña, Castilla - La Mancha y Canarias. Estas seis son las únicas comunidades que no están gobernadas por el Partido Popular, en colaboración o no con Vox.

Samper ha insistido en que "el margen de acción" de la comunidad es pequeño comparado a "la Unión Europea o al ministerio, que son los que sí que pueden hacer más". El objetivo de la unión lo ha manifetado también con otras instituciones, anunciando su intención de mejorar la relación con la Confederación Hidrográfica del Ebro y con el Inaga, para mejorar las acciones que afectan a los tres organismos.

El consejero ha atizado de nuevo a las decisiones de Europa, al criticar que el Parlamento Europeo haya aprobado esta misma semana la Ley de Recuperación de la Naturaleza. "Este hecho eleva mi preocupación", ha afirmado Samper, que ha calificado como "un insulto tremendo" a los profesionales del campo en un momento en el que las protestas se siguen sucediendo por todo el mapa continental. "Parece que sus propuestas son puro postureo", ha terminado.

El malestar del campo y las propuestas

El responsable de Agricultura del Gobierno de Aragón ha vuelto a recordar que esta semana recupera el calendario de reuniones con las organizaciones profesionales y ha admitido que "se va a escuchar a todo el mundo, pero la legitimidad la tienen las OPAs". Para el consejero, "hay que incentivar la paz social" y ha criticado que lo sucedo el pasado viernes "no es razonable".

El propio Samper ha asegurado que "nadie se puso en contacto conmigo ni me dijeron que querían entregar el manifiesto", así como ha recordado que "las puertas del Departamento están abiertas, pero siempre dentro del orden establecido y de la institucionalidad".

Ante las novedades de que las plataformas se empiezan a unir bajo una sola sigla, el consejero ha defendido que "si entre ellos se ponen de acuerdo, será más fácil ponerse en contacto con ellos", con el objetivo de mantener esa "unidad, escuchar al sector y mantener el trabajo" como fórmula para llevar a cabo su labor.