Mazón acusa al Gobierno de querer llevar a la provincia al "colapso turístico" al no ampliar el aeropuerto: "No lo permitiremos"

Las reacciones a la respuesta parlamentaria del Gobierno en la que se asegura que no ve necesaria la ampliación del aeropuerto Alicante-Elche ni a corto ni a medio plazo no se han hecho esperar. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha acusado al Gobierno de España de querer llevar a la provincia al "colapso turístico", algo que, adelanta, "no vamos a permitir", ya que "puede significar también un colapso social y de un sector que es fundamental para nuestra tierra".

Mazón se ha pronunciado así tras conocer la negativa del Gobierno central a la segunda pista del aeropuerto alicantino. El jefe del Consell ha criticado que el Gobierno central ni siquiera se plantee el estudio para la segunda pista de este aeródromo y ha lamentado "que se juegue con la economía, el empleo y la proyección de la Comunidad".

En este sentido, Mazón ha reprochado "este nuevo ninguneo" del Ejecutivo central a la Comunidad Valenciana justo en el momento, ha dicho, en el que está aumentando su capacidad de atracción de turistas nacionales e internacionales. Así, el jefe del Consell ha asegurado que la Generalitat "plantará batalla" a lo que considera un "desplante" del Gobierno central "porque se lo merece nuestra tierra, la provincia de Alicante y un sector turístico que es fundamental para el futuro de la Comunidad Valenciana".

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en la última feria de Fitur. / Gemma García/EFE

El presidente de la Generalitat ha subrayado que el Consell pondrá encima de la mesa un proyecto porque los datos del aeropuerto Alicante-Elche avalan su ampliación, y ha adelantado que el gobierno valenciano se mantendrá firme en esta reivindicación porque la segunda pista "es clave para seguir creciendo".

En esta línea, el jefe del Consell ha señalado que su ejecutivo no va a permitir competir en desigualdad de condiciones con otras autonomías y ha puesto como ejemplo del aeropuerto de Málaga que sí que cuenta con una segunda pista.

Consellera

En términos similares se ha expresado la consellera de Turismo, Nuria Montes, que señala que el Consell ha venido reivindicando esta infraestructura, ha criticado la respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez y ha recordado, como ha hecho Carlos Mazón, que, en el caso del aeropuerto de Málaga, sí que se consideró urgente la inversión cuando la terminal.

Montes ha mostrado este jueves su desconcierto tras conocer que el Gobierno central no contempla activar a lo largo de esta legislatura un Plan Director en el aeropuerto de Alicante-Elche que permita su crecimiento y la puesta en marcha de una segunda pista.

De esta forma, y al conocer que el Gobierno central asegura que "los estudios realizados indican que a corto/medio plazo no es necesario disponer de una segunda pista en el aeropuerto de Alicante-Elche", la consellera ha mostrado su perplejidad y ha incidido en que el Ejecutivo central “da muestra de no tener ni idea de que la planificación aeroportuaria debe realizarse precisamente en ese corto/medio plazo, puesto que no son obras que tardan poco tiempo en llevarse a cabo”.

La consellera de Turismo Nuria Montes en un acto celebrado en Alicante. / Alex Domínguez

Números

En este sentido, Montes ha hecho alusión a un aeropuerto similar, como es el de Málaga, que “ya inauguró su segunda pista con 13 millones de pasajeros, mientras que el aeropuerto de Alicante ha sobrepasado los 16 millones este último año, quedando de manifiesto que sí es una necesidad, no urgente para mañana, pero sí para poder mantener su crecimiento en los próximos años”, además de la adecuación de la terminal.

La responsable de la política turística del Consell ha apuntado que Málaga "ha podido ampliar de 37 a 65 operaciones a la hora, y ya ha superado los 20 millones de pasajeros". Por eso, ha hecho hincapié en que “esta decisión del Gobierno de España, que contradice además lo que manifestó la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, nos refleja que no hay ningún plan ni estrategia y que, de nuevo, la provincia de Alicante queda relegada a la cola de la inversión pese a ser una de las potencias turísticas españolas”.

Críticas desde el sector empresarial

Precisamente, el sector empresarial también ha censurado que no se amplíe el aeropuerto y también recuerda que esa misma consideración no se tuvo con el aeródromo malagueño. La segunda pista del aeropuerto de Málaga-Costa del Sol se construyó al superar los 13 millones de pasajeros, algo que el aeródromo alicantino supera con creces. Así lo ha recordado el presidente de la CEV en Alicante, Joaquín Pérez, quien señala que "las cifras justifican la existencia de una segunda pista".

El presidente de CEV Alicante, Joaquín Pérez. / Áxel Álvarez

"El aeropuerto alicantino lleva varios años superando los 15 millones de usuarios, solo por detrás de Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca y Málaga, cuyos aeropuertos ya disponen de dos o más pistas", indica Pérez.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, ha rebatido con datos la contestación del Gobierno central al senador del PP, Agustín Almodóbar, de no considerar como prioritaria una segunda pista en el aeropuerto. Baño afirma que, con las nuevas previsiones de tráfico y la tendencia al alza, la capacidad de crecimiento del aeropuerto se superaría en 2026 con cerca de 20 millones de pasajeros.

Por ello, ha reclamado "la necesidad urgente" de esta infraestructura para que esta decisión arbitraria no tenga un impacto negativo en el PIB de la provincia, "poniendo en riesgo miles de empleos al año", y ha calificado la decisión del Gobierno central de "castigo político a la provincia de Alicante, ya que no está en línea con la realidad socioeconómica de nuestras comarcas y del aeropuerto".

En este sentido, Carlos Baño desmiente el estudio en el que el Ejecutivo argumenta su decisión indicando que a corto y medio plazo no es necesario disponer de una segunda pista argumentando que, desde octubre de 2023, el aeropuerto Alicante-Elche está creciendo a un ritmo mayor de lo previsto. "Los datos de 2024 confirman esa tendencia, el aeropuerto va a seguir creciendo a un ritmo importante, ya que se está recuperando el tráfico con el Reino Unido y Argelia a cifras del 2019", indica el presidente de la Cámara.

En enero de este año el tráfico ha aumentado un 21 % respecto a ese mismo mes del año pasado, alcanzando así la cifra más alta de toda su historia. Con estas previsiones y esta tendencia, la capacidad de crecimiento se superaría en 2026 con cerca de 20 millones de pasajeros, asegura la Cámara.