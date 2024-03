Ramón Reche: «El cambio climático perjudica al turismo rural porque el frío era uno de sus grandes atractivos»

Ramón Reche está en el sector desde toda la vida. Fueron sus abuelos los que fundaron el Hostal Savoy en Alcoy en 1964, un negocio que después heredaron sus padres y que desde 2018 regenta él en solitario. Ahora ha cogido el relevo en la asociación Turismo Alicante Interior de Indira Amaya, que ha decidido dejar paso después de cinco años al frente de una entidad que representa tanto a alojamientos rurales, en particular, como de interior, en general. Y lo hace ilusionado, aún a pesar de que ante sí tiene el reto de seguir peleando por convertir al interior de la provincia en un destino consolidado, en un contexto en el que hasta el clima parece haberse puesto en contra. Queda trabajo por hacer, como lo demuestra el hecho de que en plena Semana Santa la ocupación de estos alojamientos apenas supera el 60 %.

¿Lo está teniendo complicado el turismo de interior para abrirse paso en una provincia a la que siempre se ha identificado con el sol y playa?

En las provincias que son completamente de montaña todo el apoyo gubernamental ha estado dirigido a los establecimientos rurales. Sin embargo, en Alicante, el buque insignia del turismo lo ha representado siempre la costa, y todas las políticas y ayudas iban enfocadas de forma casi exclusiva a al sol y playa. Y eso ha sido así hasta que hace ya unos años empezamos a reivindicar que nosotros también estamos en Alicante y que, por tanto, tenemos derecho a recibir el mismo apoyo que la costa.

¿Y eso se ha conseguido?

Bueno, estamos en ello. La situación, evidentemente, ha mejorado, aunque todavía no podemos decir que se haya equiparado. Pero continuamos luchando para que ello sea posible, para que se entienda que el turismo de interior no es lo mismo que el de la playa y que también necesitamos que se nos respalde.

¿Qué es lo que reclamáis?

La promoción es fundamental y, como digo, hasta hace bien poco todo se enfocaba para el turismo de la costa. Afortunadamente, las cosas están cambiando, y ya, por parte de la Administración autonómica, se nos publicita en ferias y certámenes especializados. También la Diputación se está involucrando con campañas. Es la línea que se debe seguir, teniendo en cuenta que somos cosas distintas.

Cuando empezó a hablarse de turismo de interior se hacía desde el prisma de la complementariedad, de que pudiese aprovecharse de los turistas que acuden a la playa. ¿Estáis de acuerdo con este enfoque?

De ninguna manera. No se trata de que la gente haga excursiones a los pueblos y se vuelva a su hotel en la playa. De lo que se trata, y en eso tenemos que volcarnos, es de crear un destino, de que los clientes vengan de forma expresa a las comarcas del interior de la provincia para disfrutar de sus innumerables atractivos, que los tenemos.

Ramón Reche en el parque natural de la Font Roja, en Alcoy. / Juani Ruz

¿Y eso cómo se hace?

Contando con el apoyo de las Administraciones y de todo el mundo en general. Que la gente, cuando acuda a un pueblo o a una ciudad del interior, sienta experiencias que le hagan repetir. Y para ello hace falta la implicación de todos los sectores, desde los propios alojamientos hasta los restaurantes, pasando por la cultura, las actividades que puede realizar, los taxistas, los policías locales y la atención que recibe de la ciudadanía en general. Como digo, es una cosa de todos.

¿Y qué están haciendo los propios establecimientos para crear destino y conseguir incrementar la ocupación?

Nuestra misión es la de tratar bien al cliente, darle la mejor atención, ofrecerle actividades complementarias, informarle de lo que puede visitar, dónde puede aparcar, cuáles son las fiestas de las que puede disfrutar, que no se tenga que preocupar por nada. Pero al final, nuestra principal materia prima son nuestros paisajes, nuestros parques naturales, nuestra gastronomía y unos cascos urbanos muy atractivos. Si teniendo todo eso no contamos con clientes, es que algo falla.

¿Los alojamientos están haciendo lo posible por lograr una adecuada profesionalización?

Estamos trabajando en ello, y desde el Centro de Turismo se están ofertando cursos muy interesantes que, desgraciadamente, no cuentan con la afluencia que desearíamos y tenemos que ir llamando a puertas para que acudan más alumnos. Igual falta un poco de concienciación.

El turismo de interior vivió una muy buena época coincidiendo con la pandemia, en que las cifras de ocupación mejoraron sensiblemente. ¿No se ha sabido retener a esa clientela?

No es un problema de retener o no, porque estamos hablando de una clientela que no era propia. Se trataba de clientes habituales del sol y playa que tenían miedo a los contagios y decidieron venir a la montaña para huir de las masificaciones y respirar el aire limpio. Cuando los contagios empezaron a descender volvieron de nuevo a la costa.

¿Está incidiendo en la ocupación de los alojamientos de interior el cambio climático?

Pues es lo que nos faltaba. El cambio climático está perjudicando al turismo rural porque el frío era uno de sus grandes atractivos. Cuando más bajas eran las temperaturas y si, encima, venían acompañadas por la nieve, más gente recibíamos, pero ya hace mucho que esto no sucede, lo que propicia que algunos, con el calor, opten por irse a la playa. Pero bueno, contra eso poco podemos hacer, más allá de seguir trabajando para captar a clientes.

¿Veis al turismo de la costa como una competencia?

De ninguna manera. Se trata de un turismo diferente, y al final la gente tiene que decidir si prefiere el sol y la playa con su correspondiente masificación, o si bien apuesta por la tranquilidad y los otros atractivos que ofrecemos. Es ahí, en definitiva, donde tenemos que poner el acento.

En los últimos tiempos, en los destinos de costa, se habla mucho de la competencia desleal de los apartamentos turísticos ilegales. ¿También se sufre este problema en el interior?

Tenemos el mismo problema, no en la misma cantidad que en la costa, pero sí de una forma proporcional con relación al número de alojamientos que hay en nuestra zona. Nos hace mucho daño y hay que poner los medios adecuados para combatirlo, porque los inspectores son pocos y están desbordados.

Suscríbete para seguir leyendo