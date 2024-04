La llegada del AVE entre Extremadura y Madrid se retrasa ahora hasta 2032

Noviembre de 1988. Fue la primera vez que el Estado se comprometió a dotar a Extremadura de una línea de alta velocidad. En esa fecha se anunció el inicio del estudio informativo para que Madrid y Lisboa estuvieran unidas por un AVE, que pasaría por la comunidad extremeña y, en aquel momento, desviándose también hasta Puertollano (Ciudad Real). El trazado debía estar terminado entre 1995 y 1996. Lo que pasó a partir de ahí ya es de sobra conocido: la alta velocidad nunca llegó. Sigue sin hacerlo. Y, otra vez, vuelve a estar un poco más lejos.

El último compromiso era que esa conexión por AVE entre la capital española y la portuguesa, pasando por la comunidad extremeña, estuviera lista en 2030. De hecho, el anuncio del mundial de fútbol que se celebrará ese año entre España, Portugal y Marruecos había supuesto un halo de esperanza de que, esta vez sí, se cumplieran los plazos. El hecho de que ese campeonato se desarrollara entre España y el país luso hacía imprescindible contar con una conexión ferroviaria directa y rápida entre ambos territorios, ya que actualmente para llegar a Lisboa desde Madrid en tren se necesitan nueve horas y media y tres transbordos.

Sin embargo, esta pasada semana el comisionado del Gobierno español del Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián, informó en una mesa redonda en el encuentro Connecting Europe Days celebrado en Bruselas que esa conexión por alta velocidad no podrá estar hasta 2032. Y eso, siempre y cuando Portugal pueda cumplir esos plazos. Preguntado por este asunto el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible informa a este diario de que"España va a cumplir con los compromisos recogidos en el reglamento de la Red Transeuropea de Transporte, lo que implica concluir el tramo español de la línea de alta velocidad Madrid-Lisboa en 2030".

Pero la realidad es otra. De momento, todavía falta concluir la plataforma extremeña: el trazado entre Plasencia y Talayuela está aún en obras y falta la conexión internacional entre Badajoz y Elvas. Y en la castellanomanchega, el proyecto está parado en Toledo y en Talavera de la Reina, donde la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) lleva tramitándose tres años, al no ponerse estos municipios de acuerdo con el ministerio en cuanto al trazado. Es decir, no se ha avanzado nada en estos tres años: "Pedimos que estuviera en el año 2030 hace tres años, pero han pasado estos tres años y no está la DIA. Seguir manteniendo 2030 no tiene sentido", apunta el coordinador y portavoz de la plataforma Corredor Sudoeste en Red, Antonio García Salas. "Lo que hay que exigir ahora" -agrega- es que "se apruebe la DIA y que se convengan los concursos".

A su paso por Portugal

De otro lado, en la parte portuguesa la situación no es mucho más favorecedora. Aquí, la conexión entre Lisboa y Évora exige atravesar el río Tajo, para lo que Portugal tiene previsto la construcción de un puente, que tampoco podrá estar en 2030. Y todo ello teniendo en cuenta el cambio de gobierno luso, con el que el estado español aún no se ha sentado. "Los plazos no se van a cumplir, nos engañaríamos", sostiene Antonio García Salas.

No obstante, el compromiso con agilizar la llegada de la alta velocidad sigue vigente. En este sentido, el comisionado del Gobierno español del Corredor Atlántico informó también en su intervención en Bruselas de que la Unión Europea ha firmado lo que se denomina un "acto de ejecución", lo que va a permitir dar prioridad a las inversiones en esta infraestructura. Es lo mismo que se hizo con la línea entre Gévora y Elvas.

El hito que sí se cumplirá, o al menos así lo espera José Antonio Sebastián, será la terminación de la electrificación entre Madrid y Lisboa para el año 2027. Para esa fecha, por tanto, estará también concluida la plataforma electrificada en Extremadura, desde Badajoz hasta Talayuela. Desde este municipio hasta Madrid lo que se hará será convertir la línea tradicional en eléctrica. No obstante, esto no significa que vaya a llegar el AVE, sino simplemente que los trenes que circulen por estas vías lo hagan con tracción eléctrica, lo que permitirá subir la velocidad hasta 220 km/h (si es un Alvia) o a 250 km/h (si fuera un Avant).

Precisamente el Corredor Atlántico Sudoeste Ibérico celebrará el próximo 6 de mayo en Madrid un nuevo foro con vistas a las próximas elecciones europeas, para exigir que, al menos este AVE sea una realidad para 2032.

