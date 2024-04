Foro Más Europa: Expertos en propiedad intelectual (PI) abordan retos y oportunidades

«La PI es un activo no tangible para cualquier empresa»

Elisa Zaera Cuadrado, jefa de Servicio del Departamento de Operaciones de EUIPO . / Rafa Arjones

Elisa Zaera Cuadrado, jefa de servicio del Departamento de Operaciones de la EUIPO, fue la primera de los tres ponentes en subir al escenario para celebrar el Día Mundial de la Propiedad Intelectual y poner en valor este activo intangible que es para las empresas.

Además, este año, la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea, situada en Alicante, cumple 30 años desde su fundación en 1994.

Zaera hizo un recorrido por los últimos datos que arrojan los estudios realizados en esta materia y una reflexión sobre qué es lo que se está haciendo correctamente, cuál es la hoja de ruta a seguir, así como la identificación de los puntos de mejora, por parte de la EUIPO, en este sentido.

En cuanto a las cifras más positivas en propiedad intelectual se encuentra «el aumento de solicitudes de marcas verdes en consonancia con el crecimiento del interés por la sostenibilidad, que representa el 12% de todas las solicitudes. La mayoría son de los sectores de energía, control de la contaminación y transporte».

Ventajas y retos de proteger la PI

Por parte de la EUIPO, se puso sobre la mesa la ventajas que obtienen, especialmente las pymes por el registro de su PI: «El 68% experimentan beneficios financieros y muestran un crecimiento económico más rápido. Además, los salarios de sus trabajadores son de media más altos».

Por último, Elisa Zaera hizo un repaso por los motivos por los que las pymes no registran su PI, que son, principalmente tres: falta de concienciación, costes elevados y complejidad percibida de los trámites; para los que ya se están aportando soluciones.

«La formación en este ámbito es fundamental»

María Pilar Montero García-Noblejas, profesora Titular de Derecho Mercantil y directora del Master en Propiedad Intelectual e Innovación Digital de la Universidad de Alicante. / Rafa Arjones

María Pilar Montero García-Noblejas es profesora titular de Derecho Mercantil y, también, la directora del máster en Propiedad Intelectual e Innovación Digital de la UA que, al igual que la EUIPO, celebra este 2024 su 30 aniversario.

Como docente, María Pilar, puso en valor la necesidad de formación en esta esfera, no solo a quiénes se van a dedicar profesionalmente a ello, sino a la sociedad en general para entender en qué consiste y cómo, cualquier persona puede obtener beneficios de una idea: «Aunque no seas empresario, tienes que tener conocimientos, porque al final, ¿quién no va a tener alguna vez una idea que luego pueda plasmar en algo de lo cual le pueda sacar rentabilidad? Si no tenemos herramientas podemos perder mucho», y para ello, «es importante ver esto casi desde el colegio, al menos unas nociones porque las cosas hay que repetirlas muchas veces para que calen, entonces es necesario tener una formación para ir integrándola poco a poco».

La docente sostiene que el éxito de cualquier innovación depende del ejercicio de este derecho y para aplicarlo son necesarios unos conocimientos básicos de la materia: «saber qué es lo que yo puedo proteger, cómo se puede proteger y dónde tengo que ir».

Además, cualquier persona creativa con una idea innovadora puede emprender registrando su idea y comenzar un nuevo proyecto profesional y empresarial porque «solamente con una invención se puede desarrollar cualquier línea de negocio».

Capacitación Interdisciplinar

García-Noblejas recuerda que, además la educación en propiedad intelectual ha de ser interdisciplinar, ya que, «hay que conocer cuál es el valor añadido de cada uno de los productos, ya sea el diseño, la invención o la marca, y darle la protección adecuada para que se pueda rentabilizar. Esto exige tener conocimientos o saber acudir a expertos», añade la profesora.

Innovación empresarial

La conferencia de Montero García-Noblejas concluyó realzando la importancia de la propiedad intelectual en cuanto a la innovación empresarial y la gestión estratégica de la misma, y cómo todo ellos contribuye a la economía general dentro de la Unión Europea y, por consecuencia, en la vida de la gente: «La PI es esencial para el desarrollo empresarial repercute en la mejora de la vida de todo el mundo».

«La propiedad intelectual nace con vocación de servir a la creatividad»

Iván L. Sempere. Co-CEO y socio fundador de Padima. / Rafa Arjones

El último en exponer la importancia de registrar la propiedad intelectual fue el Co-CEO y fundador de Padima, que habló, fundamentalmente, desde el punto de vista empresarial, en lo que a este ámbito se refiere. Enlazando esta prioridad para empresarios con la necesidad de unir esfuerzos, también, entre las instituciones a nivel global para que estos derechos se puedan ejercer en cualquier parte del mundo en un momento en el que la digitalización hace que las leyes tengan que adaptarse para traspasar los límites geográficos.

El valor de proteger las ideas

Sempere insistió en el peso que tiene el registro de una idea por parte de las empresas para la sociedad en general, porque «las empresas que intensivamente utilizan la propiedad intelectual tienden a contratar un talento más elevado, más exclusivo, y sobre todo, empresas que son más competitivas, y por tanto de ahí también se generan más impuestos». Además, el fundador de Padima subrayó las palabras de las anteriores oradoras con respecto a la necesidad de poner en práctica estos derechos para las propias empresas por tres motivos fundamentales: «incrementan la reputación, aumentan su valor y la capacidad de financiación».

PI en la era digital

El empresario también celebró el liderazgo de la EUIPO y puso de manifiesto la necesidad de «flexibilidad de todas las oficinas del mundo, porque cuando uno va a proteger sus derechos de PI quiere protegerlos en todo el mundo, porque uno de los efectos de la digitalización es la globalización», ya que las empresas que están digitalizadas operan sin fronteras.