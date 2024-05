Los otros anuncios de Puente: desdoblamiento de la N-332 en Torrevieja y mesa con empresariado

El análisis sobre las infraestructuras y conexiones que ha realizado el ministro de Transportes, Óscar Puente, en el Foro Alicante ha servido también para que empresarios y alcaldes trasladaran sus demandas y sus preguntas. La convocatoria multitudinaria se ha traducido en un aluvión de preguntas para el representante gubernamental que visitaba Casa Mediterráneo por primera vez.

Así, entre los anuncios de la jornada, Puente ha confirmado a consulta del alcalde popular de Torrevieja, Eduardo Dolón, que el desdoblamiento de la N-332 a su paso por la localidad de la Vega Baja se apruebe este año. Las obras se licitarían en 2025. "No se atisba problema", ha resaltado el ministro.

La carretera nacional se encuentra totalmente colapsada durante todo el año, no solo en verano. Las estimaciones sitúan el paso de una media diaria de 40.000 vehículos diarios en un trazado con un solo carril por sentido de la marcha y que se ha convertido en un verdadero embudo. Aunque Puente no ha entrado en detalles, se trata de una reivindicación histórica del Ayuntamiento que ha visto como su población crece y se sitúa en la actualidad por encima de los 80.000 vecinos.

Otro de los importantes compromisos adquiridos por el ministro de Transportes ha ido dirigido al empresariado. La antigua estación de Murcia ha sido el escenario en el que el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, Salvador Navarro, ha podido enumerar cinco peticiones, una de ellas coincidente con la demanda del Instituto de Estudio Económicos de la provincia de Alicante, Ineca. La propuesta: crear una mesa de trabajo para el seguimiento de las obras.

Con el sí del ministro, la CEV ve atendida una de sus reivindicaciones; pues la ejecución de las infraestructuras ha centrado parte de la conferencia. En esa preocupación también se encuentran otros colectivos empresariales. La cuestión es mayor de lo que parece, pues no se trata sólo de transparencia pública, sino de vigilar la escasa inversión programada.

Aspecto de la N-332 a su paso por Torrevieja. / Tony Sevilla

Óscar Puente ha hablado de una ejecución cercana al 60 % del presupuesto designado para la provincia y estimado en 166 millones cada año. La queja reiterada del empresariado es que los bajos niveles de cumplimiento suponían un doble perjuicio para un territorio que, desde hace tres años, se encuentra a la cola de las cuentas estatales.

El listado

Salvador Navarro no ha dudado en plantear estas peticiones ante un ministro al que ha agradecido su postura sobre la ampliación del puerto de Valencia. En este sentido, el presidente de la patronal ha justificado sus peticiones en el hecho del déficit inversor, situado en 4.000 millones de euros. "El coste de oportunidad es demasiado alto", ha apuntado.

La CEV lleva desde 2015 haciendo con una lista de 320 infraestructuras que hacen falta en la Comunidad Valenciana, de las cuales 33 son prioritarias. Estas últimas se encuentran en "una constante revisión".

"Somos un territorio que aporta mucho a España", ha comenzado diciendo Navarro y por este motivo ha pedido, en primer lugar, que se "acabe con el déficit inversor de Alicate". En segundo término, un plan de infraestructuras con calendario. Además una planificación para que se ejecute el cien por cien de las obras y la mencionada transparencia para hacer seguimiento.

Entre los empresarios presentes también estaba el presidente de Hosbec, Fede Fuster, quien ha interpelado al ministro a manifestar la postura del Gobierno sobre la posible llegada del tren de alta velocidad a Benidorm y otras poblaciones turísticas costeras como Torrevieja. Óscar Puente ha explicado que el punto de partida de Transportes es que se conecten primero las capitales. "Ahora estamos centrados en Almería", ha indicado para añadir en esta relación a Euskadi y la necesidad de resolver el "paradigma de Extremadura".

Puente se ha excusado por no poder responder con detalle a algunas cuestiones más locales como la planteada por el alcalde de Petrer o el de Villena. Sin embargo, sí se ha comprometido a atender al popular ilicitano Pablo Ruz.

Zona de Bajas Emisiones

También en las preguntas ha habido tiempo para entrar en la polémica de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de Alicante. El dirigente estatal ha puesto como ejemplo la reciente sanción a Murcia por el incumplimiento de esta propuesta que parte de la UE. Puente ha calificado de "valiente" la iniciativa del alcalde de Alicante, Luis Barcala, al que conoce desde hace años como compañero de la Junta de Gobierno de la FEMP.

En este caso concreto, el ministro se ha mostrado partidario de sancionar al contrario que el primer edil popular. "Me gustaría ser muy pedagógico", ha comentado. "No se trata de perseguir al coche sino de racionalizar su uso. Hemos hecho excesivamente cómodos con su uso y eso es lo que tenemos que cambiar. Si no se sanciona no nos sirve". "No nos obliguen a tomar medidas coercitivas", ha concluido.