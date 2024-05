María Matos: "Alicante necesita 90.000 viviendas para que los precios puedan empezar a bajar"

Los precios de la vivienda se encuentran inmersos en una espiral alcista que parece no tener fin. ¿Cuál es la situación real en la provincia de Alicante?

Los precios se encuentran en máximos, un 6 % por encima de los que había en la burbuja inmobiliaria de 2007 en el caso de la compra y un 58 % en el de alquiler, registros estos prácticamente idénticos a los que se están dando en el caso de Alicante ciudad y que siguen una evolución muy similar a la que se registra a nivel nacional. Y sí, efectivamente, nunca habíamos detectado un incremento del precio tan abultado durante un periodo tan largo, algo que coincide con el cambio de política monetaria de la subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo.

¿Qué efectos ha provocado esa decisión?

La subida de tipos ha traído como consecuencia el auge de la demanda de compra extranjera, y que la local se haya especializado, focalizándose en muchos casos en la compra para inversión. Además, Alicante es la provincia con más peso de compra extranjera, una situación que complica el acceso a la vivienda, ya que la región prácticamente no cuenta con stock de vivienda social pública, lo que agrava todavía más las dificultades.

¿Cómo se ha llegado a esta situación?

Como digo, hay un gran déficit de vivienda social, en un fenómeno que se ha ido agravando con el paso de los años. Lo mismo ocurre con el mercado libre. Para que nos hagamos una idea, desde el boom de 2007 se vienen construyendo en España alrededor de 100.000 viviendas al año, cuando se crean alrededor de 250.000 hogares. También la oferta de alquiler de larga duración se ha contraído nada menos que un 15 % desde 2020, lo cual es una absoluta barbaridad y propicia que nos encontremos ante una gran crisis de oferta, porque nunca habíamos tenido tan poco stock para alquilar como en estos momentos. Así que el desequilibrio cada vez es más acusado, lo que repercute directamente en el paulatino incremento de los precios.

Y eso no son solo cifras, sino que está teniendo consecuencias directas sobre la vida de las personas...

Evidentemente. Los jóvenes, de entrada, están teniendo que desechar la idea de emanciparse, una, por los altos precios que se piden, y dos, por el endurecimiento de las condiciones de acceso a la hipoteca. Todo ello conduce a que nos encontremos en las cotas más altas desde que tenemos registros en cuanto al esfuerzo salarial que se tiene que realizar para acceder a una vivienda, así que, o bien descartan directamente la emancipación, o se decantan por compartir piso.

¿Cuál es el perfil de los que se decantan por esta última opción?

Estamos hablando de personas de entre 34 y 35 años de edad, el 60 % de ellas mujeres, aunque la media de edad sugiere que también hay personas de 40 años que se están viendo obligadas a compartir una vivienda en alquiler porque hay una gran falta de oferta y una subida de precios muy significativa.

Con todo ello, ¿cuáles considera que son las medidas que se tendrían que adoptar para combatir esta tormenta perfecta?

Habría que reparar el déficit de oferta. En la provincia de Alicante estimamos que se necesitarían 90.000 viviendas para que los precios se equilibraran y empezaran a bajar. Y para eso haría falta construir casi seis veces más para recuperar todo lo que no hemos construido en los últimos 15 años, algo que, somos conscientes, no se va a solucionar de la noche a la mañana. Por ello también resulta del todo necesario profundizar en el alquiler con medidas alternativas a las últimas iniciativas legislativas de topar precios adoptadas por el Gobierno, que han tenido justo el efecto contrario. La rentabilidad es la principal razón por la que los propietarios ponen su vivienda en alquiler, por lo que, con este tipo de acciones, lo que hemos visto es un trasvase hacia otros regímenes o tipologías del arrendamiento, como son los pisos turísticos, los alquileres temporales o los compartidos.

Hay quien aboga por, precisamente, limitar los alquileres turísticos e, incluso, la compra de viviendas por parte de los extranjeros...

No creemos que la prohibición de los pisos turísticos sea una solución, porque, entre otras cosas, están dando respuesta a una demanda muy intensa del turismo. Y tampoco limitar la compra por parte de extranjeros, porque consideramos que no son los culpables y, además, no encajaría en nuestra arquitectura jurídica europea. Así que lo que hay que hacer es focalizarse en la gran falta de oferta, que es donde reside el problema. Al final, si no hay oferta, lo que van a hacer los propietarios es vender o alquilar al mejor postor. Se trata de la ley de la oferta y la demanda.

¿Qué opinión le merecen las políticas que piensa aplicar la Generalitat Valenciana para favorecer la construcción de vivienda social a través de la movilización de suelo, cambios normativos y la agilización de trámites?

Igual que por parte del Gobierno central creemos que el diagnóstico es erróneo, por parte de la comunidad se están llevando a cabo todas las medidas que caben en sus competencias. Pero aún así, son insuficientes, porque la situación es crítica desde hace muchos años y vamos con mucho retraso.

¿Hay perspectivas de que esto pueda cambiar?

No hay en el horizonte buenas noticias. El 6 de junio es una fecha clave, con el probable anuncio por parte del Banco Central Europeo de la desescalada de tipos de interés. Si ya tenemos la demanda de vivienda en máximos y la oferta en mínimos, ¿qué creemos que va a suceder cuando las condiciones de acceso se democraticen? Pues que todavía va a haber una demanda más intensa que va a presionar aún más la oferta, así que, desafortunadamente, se esperan subidas de precios más intensas.

