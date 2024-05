Ellis Alicante descubre la relación entre los filtros de belleza y el empleo

Primera hora de la mañana y estás ante el ordenador. En cinco minutos tienes una entrevista de trabajo. ¿Aplicas un filtro de belleza? La respuesta es sí, aplícalo, porque aunque se dude, la última investigación de la Fundación Ellis Alicante demuestra que en el cien por cien de los casos serás percibida como una persona más confiable, feliz e inteligente.

Esta es una de las primeras conclusiones a las que llega la investigación más grande que se ha hecho en el mundo sobre la inteligencia artificial aplicada al sesgo de la atracción en personas y aunque, los resultados procedentes de más de 2.000 entrevistas están en fase de revisión, resulta apabullante comprobar como la belleza, en su justa medida, puede acercar a una persona a un empleo.

La directora de Ellis Alicante, Nuria Oliver, dirige una investigación dentro del área de impacto de los algoritmos de inteligencia artificial (IA) en la sociedad. Son el primer equipo en estudiar los filtros de belleza, los que se pueden encontrar en móviles o aplicaciones para nuestros dispositivos y qué resultados se obtienen con sus usos. En un primer momento, «hemos encontrado que los filtros homogeneizan las caras, es decir, reducen la diversidad. Hacen que las personas estén acordes a un mismo canon de belleza y esto es obviamente negativo a nivel social», comenta la doctora.

Oliver matiza que «no impactan sobre la reconocibilidad de la persona. Sigues siendo tú, porque la gente no quiere que no se les reconozca en realidad». Sin embargo, su impacto va más allá y del análisis se obtiene como su uso es superior al 90 % por parte de los adolescentes y jóvenes.

¿Atractivos?

«Estamos equiparando ser bello con ser blanco y esto tiene enormes implicaciones sociales» y es, a partir de esta conclusión en un primer estudio, donde ahora Ellis Alicante ha sumado el sesgo del atractivo. «Los humanos tenemos más de 200 sesgos y estos impactan en nuestras decisiones y hay muy poco trabajo sobre cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a los humanos a no tener estos sesgos o incluso a si los sistemas de IA tienen estos sesgos porque han sido entrenados con datos de humanos», argumenta.

La hipótesis de partida es «lo bello es bueno». Nuria Oliver describe como este sesgo hace que las «personas que son percibidas como más atractivas son percibidas como más inteligentes, más competentes, más confiables, más responsables, más contratables, con más posibilidades de recibir más salario. Tienen menos probabilidad de ser condenados, reciben sentencias judiciales más favorables ... Es increíble».

Sobre la base de una participación de 2.700 personas, Ellis Alicante introdujo el elemento de la belleza. La misma persona fue juzgada sobre cómo de inteligente, sociable, confiable, feliz, era antes y después y «hemos encontrado que, efectivamente, la misma persona después de aplicarse el filtro no solamente es percibida como más guapa, sino también como más inteligente, más sociables, más confiable y feliz», reitera.

El sesgo de género

Sin embargo, los perjuicios también juegan su papel y es que el mantra de que las rubias son tontas tiene su dimensión en la esfera digital. «Se puede avanzar que hemos encontrado evidencia de que a partir de un cierto nivel de belleza, este concepto de que lo bello es bueno, se satura. Si eres demasiado guapo, no eres percibido como super inteligente y este fenómeno de saturación impacta a las mujeres y a los hombres bastante menos», subraya.

La investigadora alicantina añade que «las mujeres son percibidas como más atractivas, antes y después de aplicarse el filtro, que los hombres y aplicando la regla de tres deberían ser percibidas como más inteligentes, pero no, lo son los hombres». Así, cuando llegas a un determinado nivel de belleza vuelve a salir a la luz el sesgo de género, que es otro, y es más fuerte que el de belleza.

En qué nos va a ayudar la IA

Las conclusiones permiten medir y, ante todo, transforman las sospechas en evidencias empírica. a partir de una realidad que abre, sin duda, el debate ético. La director de Ellis Alicante asegura que «es fundamental llegar a estos resultados, porque estos sesgos impactan en decisiones de contratación, promociones, judiciales de todo tipo, que están impactadas de forma inconscientes».

Por otra parte, considera que, al exponerlo, la fundación cumple otro de sus objetivos que es abogar por un uso ético de la inteligencia artificial. «Si vas a hacer una entrevista de trabajo online, aplícate un filtro de belleza. Todo el mundo debería aplicarlo», bromea Nuria Oliver, pero claro «ahí hay implicaciones éticas. En realidad no te estás mostrando cómo eres».

Entonces, qué diferencia hay con ponerse maquillaje, se pregunta la investigadora. «Eso es lo que hace Ellis Alicante, su contribución es que muchas veces desarrollamos este tipo de tecnología y no nos hacemos este tipo de preguntas. No evaluamos este tipo de impactos en las personas y en la sociedad y, al final, nunca deberías perder de vista que cualquier desarrollo tecnológico debería contribuir al progreso y la calidad de vida», destaca.

El mundo digital no es ajeno a la realidad, todo lo contrario y, en la actualidad, el enfoque pionero de Ellis Alicante es el que ha permitido que el foco del debate salga desde Alicante hacia el mundo. En este sentido, la polarización es un factor que preocupa y ocupa en todo el mundo. El reciente atentado contra el primer ministro esloveno es el último suceso de muchos. Al preguntar sobre el impacto de la misma, Oliver habla del sesgo racial. «Siempre se dice que lo que no se mide no existe. Evidentemente tenemos que conocerlo, divulgarlo y hacer una reflexión sobre este tema. Ese es el primer paso». Sobre la solución, la experta en IA asegura que es muy difícil de contestar. «Si no sabemos que está sucediendo y su magnitud, difícilmente vamos a poder tomar ningún tipo de decisión para poder mitigarlo».

Su reflexión la enlaza con el uso masivo del filtro de belleza. «Estamos contribuyendo a una serie de estereotipos, tanto a nivel de objetivización de las mujeres, como raciales en este caso. Creo que es fundamental entender todo esto», y cita con preocupación el crecimiento exponencial en cirugías en niñas y adolescentes que llegan al médico con una foto en la que ya ha aplicado un filtro.

La Europa vigilante

La entrevista sucede a puertas de que la ley europea sobre inteligencia artificial entre en vigor. La normativa ha sido criticada por su intervencionismo en determinadas materias y los más alarmistas consideran que capará el crecimiento de esta tecnologías en la UE. Sin embargo, los estudios de Ellis Alicante muestran a las claras la necesidad de una regulación de la cual Nuria Oliver es partidaria.

«El reto es cómo conseguir que sea una buena regulación, que sería una positiva. Una mala sería una pesadilla para todos», indica. «El objetivo de la UE es asegurarse que el desarrollo tecnológico y, en este caso, la inteligencia artificial, no viola los derechos fundamentales que forman parte del corazón europeo. China y USA también están haciendo sus movimientos regulatorios».

En su opinión, Europa se ha centrado en mitigar riesgos. «No toda la inteligencia artificial va a estar regulada, la UE lo que tiene en cuenta es la diferencia de niveles de riesgo. Si hay poca o ninguna, no habrá prohibición. Por el contrario, los sistemas de biometría masiva sí lo estarán, por citar un ejemplo».

Así parece evidente que los análisis son imprescindible para definir parámetros y para mostrar cómo para entrenar a la inteligencia artificial se ha convertido en fundamental facilitar una correcta información o como indica Oliver «hacer un balanceo».

Nuria Oliver: «En Innovación, son perfectamente conocedores y defensores del proyecto» El próximo 25 de mayo se cumplirán cuatro años desde la aprobación de los estatutos de la Fundación Ellis en Alicante, aunque no fue hasta octubre de 2021 cuando se puso en marcha por la pandemia. En ese viaje, la relación con la Generalitat Valenciana ha vivido muchos momentos; pero la directora del proyecto considera que «desde el primer día, es una aliada». En la trastienda está el recorte fondos que ha pasado de 1,5 millones a medio millón por año, aunque también es cierto que las instalaciones han sufrido una importante variación y es que desde enero, están ubicadas en el Muelle 5 del puerto de Alicante, lo que ha dado un escaparte de nivel a un grupo de excelencia investigadora. Nuria Oliver es una persona tremendamente pragmática en estas cuestiones y se centra en resaltar la «excelente relación» con la consellera de Innovación, Nuria Montes, y con el secretario autonómico, Jerónimo Mora. «Son perfectamente conocedores y defensores del proyecto Ellis Alicante. Tenemos toda la confianza en que van a seguir apoyando a la fundación. Entendiendo que somos un privilegio». Para la responsable, estamos ante un hito dentro de la investigación de la inteligencia artificial y, sobre todo, considera que una de las aportaciones de la fundación al territorio es «poner en el mapa a Alicante». «Hay otras muchas a las que les gustaría tenerlo. Además nos hemos posicionado como una unidad con una temática de vanguardia. Sería una pena perderla». «Nuestra relación siempre ha sido muy fluida», concluye. La opa al Sabadell Mientras esa relación sigue su curso, la actualidad económica se ha cruzado con la opa hostil del BBVA al Banco Sabadell. Y es que la Fundación Sabadell es una de las columnas vertebrales de la organización en términos económicos. Sin embargo, Oliver entiende que «la fundación no es el banco, tenemos una magnífica alianza y confío en que perdurará mucho tiempo». En el capítulo de impacto de contar con la sede en Alicante, está el trabajo de divulgación y el científico. Aquí el ámbito es amplio. La experta en inteligencia artificial destaca, en primer término, la colaboración con el ecosistema investigador. «Estamos complementando lo que ya existe, pero desde el primer día tenemos una colaboración estrecha con la Universidad de Alicante y el resto de la Comunidad Valenciana y centros de investigación. Por ejemplo, el estudio sobre los filtros de belleza se realiza junto a una profesora de la Universitat Jaume I de Castellón. Con la UA, donde se anunció la Cátedra de Inteligencia Artificial, colaboramos», comenta. «Creo que eso es de gran valor y entre otras cosas, estamos contribuyendo a la divulgación científico-técnica de la inteligencia artificial». En este caso, Nuria Oliver cita la colaboración con Prensa Ibérica del congreso sobre la materia y que el año pasado atrajo a más de un millar de personas. Y también recuerda la actividad para fomentar las vocaciones tecnológicas con institutos de la provincia. «Hace un par de semana la hicimos en la UA y estuvo de invitado el ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, que estuvo dialogando con ellos. Es un ejemplo de impacto directo». Para Oliver, en este tiempo «no hemos tenemos sentimiento de isla, sí reconocemos que somos singulares en el modelo de organización, en referencia tanto a la financiación público-privada y la competitividad; pero ello también facilita la atracción de talento que no sabía ni que existía la ciudad de Alicante», una acción que es difícil de cuantificar, según la investigadora alicantina.

