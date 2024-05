«La nueva terminal nos va permitir pensar en Alicante de cara al futuro»

Lleva más de 20 años en la compañía, pero se ha convertido en la figura clave de la estrategia de la naviera para Alicante, donde lleva tres años actuando como portavoz.

¿Cuál es la hoja de ruta de MSC para Alicante?

El año que viene en verano este barco se mantiene con el mismo número de salidas que son 21. El año que viene en lugar de 24 escalas hay 32, está confirmado. Ahora bien se trabajando y planificando para tener un mayor número de escalas en verano. Los barcos van llenos o casi llenos durante los 12 meses del año, al menos en MSC. Otra cosa es que si tú tienes más barcos posicionados en verano en el Mediterráneo porque se va buscando las opciones de clima, destinos y una experiencia turística específica de verano; mientras que en invierno va por destinos.

El año pasado la crisis del Mar Rojo provocó un ajuste y Alicante perdió algunas salidas. ¿Se ha podido reconducir este hecho?

El año pasado el barco que estaba en Mar Rojo se mandó a Valencia. El que estaba en Alicante que por el momento no está. No existe planificación de aumentar escalas de las que hay hoy. No hay en invierno. Tenemos 21 en verano y otras siete durante el resto del año para hacer 28 en 2024. El año que viene volvemos a tener otras 21 en verano y otras 11 repartidas el resto del año. Para el año que viene existe un plan para crecer en verano, pero no está cerrado.

En la jornada del año pasado, una de los temas fue la opción de que MSC Company trajera su línea de lujo a Alicante, ¿ha habido algún avance en ese punto?

En 2024 no hay posibilidad. La programación de 2025 está en diseño. Igual que te digo que MSC tiene planes para aumentar la capacidad en verano, no te quiero decir que exista un plan de hacer escalas de Explora Journey para 2025.

En esta tercera temporada, ¿qué ha mejorado Alicante como destino y que consideráis como mejora necesaria?

Hay una parte importante que va a tener lugar en breve, porque habrá una nueva terminal. Previsiblemente será en los próximos meses, lo cual es relevante para un negocio como MSC cuyo negocio se hace en el medio y largo plazo. Ya tenemos las escalas de 2025 planificadas con la excepción de introducir nuevas escalas en verano. Esas 32 escalas en 2025, ¿por qué se planifican? Cuando empezamos en 2022 era un proyecto, el 23 un refrendo y el 24, MSC ya ha llegado para quedarse. Si miramos hacia adelante, la nueva terminal nos va permitir pensar en Alicante de cara al futuro. Una de las cosas que se han mejorado para nosotros es que hay muchas más conexiones ferroviarias. Así hay un aumento de cliente nacional embarcando en Alicante. El año pasado teníamos una gran mayoría de pasajeros que procedían de la ciudad alicantina. Este año estamos notando más pasajero d e fuera, sobre todo, madrileño.

¿Sigue siendo mayoritario el nacional?

Te diría que un 80 % nacional y el restante 20 % extranjero.

¿Está sirviendo MSC de empresa tractora?

MSC Cruceros tiene un plan de crecimiento en España que va unido a la apertura de puertos de embarque y desembarque. Nosotros acercamos los barcos al cliente español, este reacciona y prueba el crucero. En 2023, batimos un récord de pasajeros y este volveremos a hacerlo, con seguridad. Eso es porque aumentamos el número de puertos de embarque y desembarque. ¿Esto está rayendo al a competencia? Puede ser.

