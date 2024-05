Foro Mediterráneo: Los expertos abogan por agilizar permisos y planificar más vivienda accesible

Agilizar el planeamiento urbanístico y los permisos de construcción; mejorar la seguridad jurídica de los propietarios; planificar la construcción de más vivienda accesible en aquellas zonas donde realmente se necesite y, a corto plazo, llegar a acuerdos con propietarios para incentivarles a poner en el mercado sus inmuebles. Estas son algunas de las propuestas que ha puesto sobre la mesa la catedrática de Análisis Económico Paloma Taltavull como posibles vías de actuación para atajar el actual problema de acceso a la vivienda, durante su intervención en el Foro Mediterráneo.

Unas propuestas que nacen del análisis que durante los últimos meses ha realizado para Prensa Ibérica un grupo de destacados expertos en la materia, que ha capitanea la propia Taltavull, quien ayer se encargó de desgranar sus principales conclusiones durante el evento celebrado este lunes en el Club Información.

En este sentido, el informe hace hincapié en las que considera como las dos principales causas de la situación actual, como son la falta de oferta de vivienda de obra nueva y las dificultades para acceder a la financiación para la compra, lo que ha disparado la presión sobre el mercado de alquiler. Sobre la primera cuestión, la mayoría de los expertos que han participado en la elaboración del informe apuntan a la escasez de suelo como uno de los grandes factores que han frenado la construcción de vivienda en estos últimos años, sobre todo ante la lentitud para tramitar nuevos desarrollos. Además, también se ha puesto de manifiesto la inseguridad jurídica que generan algunas normativas, como la Ley de Costas.

Tensión en el alquiler

Por su parte, la catedrática ha recordado que el volumen de concesión de hipotecas actual apenas alcanza a un 30% del que existía antes de la crisis financiera de 2008 y que la entrada que hay que pagar –es decir, la necesidad de un importante volumen de ahorro previo- se ha convertido en una de las mayores barreras de entrada a la vivienda en propiedad para gran parte de la población.

«Los datos indican que los jóvenes y todos los nuevos hogares están accediendo a la vivienda básicamente a través del alquiler por las barreras a la financiación» Paloma Taltavull — Catedrática de Análisis Económico Aplicado

Todo esto ha provocado que los nuevos hogares que se conforman estén optando por el mercado del alquiler, "que es el que recibe la mayor parte de las tensiones en estos momentos".

A esto hay que añadir los retos de futuro a los que debe hacer frente el sector, como el cambio climático y la "descarbonización de los edificios", lo que se traduce en una mejora de su eficiencia energética en la que ya trabaja el sector y en la que ya están invirtiendo los grandes fondos del sector.

El público asistente al Foro Mediterráneo organizado por INFORMACIÓN. / Rafa Arjones

Ante esta situación, Taltavull ha planteado hasta cinco grandes vías de acción de cara al futuro. La primera pasaría por agilizar el planeamiento urbanístico y agilizar los sistemas de permisos, para lo que ha considerado "inmprescindible" la digitalización de estos trámites.

También ha abogado por reforzar la seguridad jurídica y fortalecer el derecho a la propiedad, ante situación como la regulación que afecta al litoral. En la misma línea ha abogado por planificar intervenciones para garantizar la eficiencia energética de los edificios para el año 2050, con un plan de financiación "acorde".

«El mercado es heterogéneo. Si no identificamos los problemas con precisión, podemos hacer políticas que no tengan ningún efecto» Paloma Taltavull — Catedrática de Análisis Económico Aplicado

Además, ha recalcado la necesidad de planificar la edificación de viviendas accesibles "en localizaciones donde sean necesarias", tanto para la compra, como el alquiler, como solución a medio plazo. En este sentido, ha abogado por la potenciación de las carteras de alquiler público y un sistema mixto de gestión. En este punto, Taltavull ha dejado claro la necesidad de analizar bien cada mercado y ha rechazado de plano soluciones generalistas. "Una solución única no sirve para todos. Es un mercado muy heterogéneo. Si no identificamos con precisión los problemas en cada zona, podemos impulsar políticas que no tengan ningún efecto", ha advertido la experta.

Una precisión que también ha reclamado para la adopción de medidas a corto plazo. Entre estas, la experta ha abogado por la realización de acuerdos con propietarios para incentivar que el parque de viviendas que ahora está en desuso pudiera salir al mercado.