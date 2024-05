El operador del mercado eléctrico rebaja el catastrofismo de los precios cero

La acumulación de horas a cero euros y con precios negativos ha hecho saltar las alarmas en los últimos meses después de una crisis energética que disparó los precios a niveles nunca vistos. Pero el director de seguimiento del mercado del Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE), Juan Bogas, ha rebajado el catastrofismo en torno a estos bajos precios durante una jornada organizada por la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA).

Ya existían

Para empezar, Bogas recordó que no es la primera vez que el mercado eléctrico registra precios cero, ni mucho menos. La primera vez que lo hizo fue hace más de veinte años, en 2001, aunque duró solo una hora. Pero una década después se volvieron casi tan intensos como los actuales, con 331 horas a precio cero en 2010 y 478 horas en 2013, una cantidad no muy lejana a las 513 horas acumuladas hasta este viernes.

Lo que sí ha ocurrido por primera vez este año es que se ha cruzado la barrera de los precios negativos, algo que no había pasado nunca antes. Aunque tampoco podría haber sucedido porque hasta el 6 de julio de 2021, el mercado eléctrico diario no podía sobrepasar los 180 euros ni tampoco ser negativo. A partir de ese día entraron en vigor nuevos límites de entre -500 y 3.000 euros (este último ha pasado a ser 4.000 durante la crisis energética).

Primeros meses del año

Los precios bajos no serán una cuestión estructural según Bogas, sino que son característicos de los primeros meses del año, como reflejan los datos históricos del OMIE. Épocas de baja demanda pero, sobre todo, de mucha agua. “La situación de precios muy bajos se da en primavera. No es por la fotovoltaica y la eólica, sino por la hidráulica. La fotovoltaica y la eólica apoyan la bajada de los precios, pero cuando sucede durante muchas horas del día se debe a la enorme hidraulicidad”, afirmó.

Eso fue lo que ocurrió en abril, cuando se registró el precio medio mensual más bajo de la historia de este mercado. Pero esa “no tiene por qué ser la situación futura”, según Bogas. El mercado de futuros, que sirve de referencia de lo que pagan las empresas por energía que se entregará dentro de unos meses, prevé para julio, agosto y septiembre un precio de 83 euros y el último trimestre, 92. Para 2025, el precio previsto se sitúa en 75 euros. El precio medio entre 2010 y 2019 rondaba los 50 euros.

No se pierde dinero

Las renovables siempre ofertan su energía a precios cero y negativos. El año pasado, el 39% de la energía ofertada por la eólica en el mercado diario fue a precio negativo y el 39% adicional a precio cero, según Bogas. En el caso de la fotovoltaica, el 87% de la energía fue ofertada a precio cero o negativo. Y la solar térmica, el 94%.

Hay tres perfiles distintos de centrales eléctricas que ofertan en el mercado. Por un lado, los que tienen una retribución específica, a los cuales les da igual ofertar a cero o a cinco porque tienen una retribución mínima garantizada. Por otro lado, las centrales que tienen firmado un contrato de largo plazo de venta de energía -Power Purchase Agreement (PPA)- a un precio determinado por lo que el precio del mercado les da igual. “A quien no les es indiferente es al tercer grupo, los que van a mercado directamente a competir. Efectivamente, no está dispuesto a producir a pérdidas”, agregó.

No obstante, en el caso de estos últimos, hay dos motivos que hacen que puedan ofertar en negativo sin perder dinero, según Bogas. Uno es el de la eólica que va a mercado, pero también vende garantías de origen, que ahora se pagan alrededor de 1 euro, según explicó. “Si no producen, no tienen garantías de origen, pero si producen cobrarán 1 euro o 1,5 euros y de ahí puede venir el límite de -1,5 euros. Por debajo del -1,5 posiblemente no bajemos”, añadió, en relación con el precio más negativo registrado hasta ahora, que fue el 21 de abril a las 3 de la tarde. Otro caso es la regulación secundaria, que es el mercado posterior al diario en el que se realizan los ajustes, y donde “se están pagando decenas de euros”. “Hay un 10% de fotovoltaica habilitada en Red Eléctrica para la regulación secundaria y están dando este servicio. Ahí están dando más dinero que el -1 euro que a lo mejor han dado en el mercado”, añadió.

Vertidos económicos

Lo que sí está sucediendo es que muchas centrales optan por no vender su energía porque sus costes de funcionamiento superan el precio del mercado mayorista de electricidad. Es lo que se conoce como 'vertidos económicos'. El año pasado, en el caso de la eólica los vertidos fueron un 1,8% de la producción y un 0,5% en el caso de la fotovoltaica. Este año han subido hasta el 11% de la eólica y el 8% de la fotovoltaica, según los cálculos de Bogas. Abril ha sido el peor mes, con un 20% de eólica y un 16% de fotovoltaica.

El agujero del sol

Otra cosa que sí será cada vez más frecuente, a medida que se instalán más renovables, es el agujero a mitad del día que provoca la energía fotovoltaica, con precios bajos entre las 12 de la mañana a 5 de la tarde y un pico a primera hora de la mañana (sobre las 9 de la mañana) y otro a última hora de la tarde (sobre las 9 de la noche). Aunque también en este caso será mucho más pronunciado en los meses de primavera que durante el resto del año.

"Variará en función de los meses. En enero habrá un pico por la tarde, en febrero también. En marzo más y en abril más. En mayo bajará y en junio y julio será plano. Ese apuntamiento tan diferencial entre (las horas) valle y punta se dará en la primavera. En marzo, abril y mayo. El resto del año no", agregó.