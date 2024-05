Las viviendas turísticas perderán la licencia cuando se vendan para frenar la especulación

Evitar la especulación. Ese es uno de los objetivos que persigue el Consell con la nueva ley que está preparando para la regulación de las viviendas de uso turístico. Y es que la nueva normativa propiciará que las licencias para este tipo de inmuebles decaigan en el momento de la venta, lo que obligará al nuevo propietario a solicitar otra vez el permiso.

Así lo ha anunciado esta mañana en las Cortes la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, quien ha destacado que lo que se va a hacer, en concreto, es vincular los derechos de la licencia de uso turístico a su propietario, de tal forma que se evita la especulación que se produce al vender un inmueble que ya cuenta con este permiso, algo que contribuye a que suban los precios del mercado.

La consellera, por otra parte, ha explicado que su departamento está trabajando en la simplificación de los procedimientos administrativos y que, en este sentido, y para contribuir a evitar el colapso en los ayuntamientos en la emisión de los informes de compatibilidad urbanística, que estos también puedan ser sustituidos o complementados con los informes de las entidades colaboradoras en materia urbanística, al igual que sucede con otro tipo de licencias, como las de obra para la construcción.

Críticas

El anuncio de Montes se produce en plena polémica sobre las viviendas turísticas, con las primeras manifestaciones en Alicante y con las críticas del PSPV a la Conselleria de Turismo, a la que acusa de no saber o no querer poner en marcha mecanismos ya existentes. Asi, el diputado socialista Mario Villar anunciaba la presentación este mismo jueves en las Cortes de una Proposición No de Ley (PNL) para planificar y pacificar la actual tensión.

En la misma, se exige la convocatoria de la Mesa contra el intrusismo en el sector, un foro que, denuncia el propio diputado, lleva un año sin reunirse, pese a que lo considera vital desde el punto de vista de la colaboración público-privada. Villar, de igual forma, recuerda que el Consell tiene otros instrumentos a su alcance, como el Plan de Ordenación de Recursos Turísticos y el Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos, documentos que deben valorar la capacidad de carga, el perfil del barrio o de ciudad que se pretende, la gestión de los recursos potenciales y que deberían incorporarse a los planes generales.