Campaña de la renta: Hacienda devuelve más de 188 millones en Alicante en dos meses

La campaña de la renta de este año encara su último tramo con el inicio este lunes de la atención presencial, tanto en las oficinas de la Agencia Estatal Tributaria, como en las delegaciones habilitadas por la Agencia Tributaria Valenciana, que colabora en esta tarea. Una atención para la que hay que solicitar cita previa.

En el balance de los dos primeros meses de campaña destaca la fuerte aceleración que se ha producido tanto en la presentación de las declaraciones, como en las devoluciones que efectúa Hacienda, según los datos oficiales distribuidos este lunes. En concreto, hasta la fecha ya han presentado su declaración 571.303 contribuyentes alicantinos, lo que representa un incremento del 5,98% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

De este total, hasta 415.949 –casi el 73% del total- han salido a devolver, de las que ya se han abonado por parte de la Agencia Tributaria 321.975, es decir, casi ocho de cada diez solicitudes. Con respecto a las cifras de la anterior campaña esto supone un 8% más de devoluciones pagadas que en los dos primeros meses de la campaña del año pasado.

En cuando al importe, Hacienda ha devuelto en la provincia 188,5 millones de euros en este periodo, un 10,8% más que en el mismo periodo de 2023, de acuerdo con las mismas fuentes.

Un usario presenta la declaración de la renta por internet. / Europa Press

Se trata de un incremento en consonancia con el registrado a nivel nacional, donde el número de declaraciones presentadas hasta la fecha alcanza los 15.240.000, un 7,7% más; de las que 11.338.000 han resultado a devolver. De ese total, el Gobierno ya ha realizado 8.686.000 abonos, por un importe total que supera los 6.000 millones de euros.

Apertura de citas progresivas

En cuanto al servicio de atención presencial, desde la Agencia Tributaria recuerdan que las citas se ofrecen con un esquema de apertura progresiva. De esta forma, aunque en determinado momento el contribuyente pueda encontrarse con que no hay huecos disponibles, eso no significa que estén agotados, ya que se van añadiendo nuevos en fechas posteriores. Este sistema se adopta, según el organismo público, ante el elevado número de citas en las que no se presentaba el contribuyente cuando se reservaban con mucho tiempo de antelación.

Además de las delegaciones de la Agencia Estatal Tributaria, en la campaña de atención presencial también colabora la Generalitat. Así, los contribuyentes también pueden pedir cita para ser atendidos en las oficinas de la Agencia Tributaria Valenciana (en Alicante, en la calle Churruca), además de en las 62 oficinas liquidadoras de distrito hipotecario, tal y como ha informado la consellera de Hacienda, Ruth Merino, que ha visitado uno de estos puntos este lunes, acompañada del delegado especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en la Comunidad Valenciana, Manuel Cabrera.