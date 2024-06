Coxabengoa nombra a Antonio Renom como responsable del grupo en Oriente Medio y Asia

Coxabengoa refuerza su posición en Oriente Medio y Asia, un mercado donde la compañía ya tiene importantes proyectos –sobre todo en el área de la desalación- y donde quiere seguir invirtiendo. El grupo presidido por el alicantino Enrique Riquelme ha anunciado este lunes el nombramiento de Antonio Renom como responsable de la multinacional en esta región, un cargo al que se suma además el de 'country head' en Arabia Saudí y Emiratos Árabes, los dos países de la zona donde ya tiene presencia.

Según informan desde la compañía, Renom, antiguo boina verde del Mando de Operaciones Especiales, tiene el Grado en Administración y Dirección de Empresas IQS y EMBA (Executive Master and Business Administration) por la Harvard Business School, además de MBT (Master in Business and Technology) por Berkeley, MBA por el IE Business School y está certificado por la Havard Kennedy School of Politics en Seguridad Nacional.

Además cuenta con más de 20 años de experiencia en dirección de empresas y banca de inversión (M&A), tiene un profundo conocimiento de los sectores de agua y energía, y una importnate experiencia en la región. Renom es también experto en operaciones de fusiones y adquisiciones, así como en inteligencia gubernamental y empresarial, y consultoría estratégica.

El grupo dedicado al agua y energía verticalmente integrado cuenta con una importante presencia en Oriente Medio y Asia, especialmente en el negocio de las desaladoras, donde cuenta con algunos de sus proyectos relevantes, como Taweelah (Abu Dhabi) o Rabigh 3 (Arabia Saudí).

800 millones de ingresos

Hace solo unos días, la propia firma anunciaba que en su primer año desde que el juzgado adjudicó a Cox los activos de la antigua multinacional andaluza, el grupo ha alcanzado una facturación de más de 800 millones de euros, con un beneficio neto de 55 millones de euros. Además, el grupo ya ha puesto en marcha la maquinaria necesaria con la vista puesta en salir a cotizar en bolsa, una salida que su presidente, Enrique Riquelme, fija como más probable para finales de ese año o principios del próximo ejercicio.

La operación se realizaría mediante una ampliación de capital de entre 25% y el 30%, según las mismas fuentes, y, de momento, la compañía ya ha remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el folleto de la posible oferta pública de suscripción.

Por otro lado, en este año el grupo ha incrementado la plantilla que heredó de la multinacional andaluza en más de 2.000 personas, hasta sumar actualmente 11.500 empleados.