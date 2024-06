Sin acuicultura no hay pescado para todos

Todavía es una incógnita cómo y quién construyó las pirámides, unos obras colosales que por su longevidad requieren de una base fuerte y bien estructurada. Esto sucede también con la famosa pirámide alimenticia, un instrumento global que sirve como sustento de toda buena dieta. En España se consume pescado menos que nunca, en el último año ha disminuido su ingesta un 30%, algo que puede hacer tambalear los cimientos de la clásica estructura donde se recomienda comer de todo y de manera equilibrada. Un hecho que se relaciona directamente con este alimento y sobre el que se abordaron diversos asuntos en la mesa redonda que organizó Acuicultura de España y Club INFORMACIÓN. Sin el sector de la acuicultura, el pescado no sería de todos. Pese a que no se tenga un conocimiento general de los productos acuícolas, están entre nosotros, conviven en las pescaderías de todo el país y es una de las principales fuentes de suministro de pescado fresco.

La visibilidad de un sector no tan agradecido de puertas para afuera fue una de las verdaderas preocupaciones para los ponentes, «la acuicultura es cultivar y criar en el agua, mar o ríos lo mismo que criamos y cultivamos en tierra firme», así arrancaba Javier Ojeda, gerente de la Asociación Empresarial de Acuicultura de España, es importante diferenciarlo del uso del término piscifactoria. «La pesca no es lo contrario de la acuicultura, somos equiparables a los animales de granja, yo no veo que en una piscifactoria fabriquen peces, nosotros somos una granja donde criamos a los peces», aclaraba Mateo Ballester, director de producción de PISCIALBA.

Prejuicio cultural

Al ser un sector emergente, todavía el consumidor tiene dudas sobre cómo se crea este producto, «prejuicios sociales» definía Cecilio Nieto, presidente de la Unió de Consumidors de Alicante, para explicar el por qué parte importante de la población piensa que «todo lo que está en libertad es mejor que lo que está cultivado en zonas reservadas». Este cambio de opinión pasa por difundir y educar desde el principio, esto defendió María José San Román, chef y presidenta de la asociación Mujeres en Gastronomía, «hay que empezar en los colegios, hay que enseñar a comer pescado y llamarle por su nombre, en un futuro la acuicultura será la única manera de comer pescado», además incidió en que se «socialice» este sector, el cual ha conseguido que cualquier bolsillo se pueda permitir una lubina o una dorada.

Sostenible

«La acuicultura es pionera en la Comunidad Valenciana somos grandes productores de dorada, lubina o corvina», decía Joaquín Meseguer, miembro del Consejo de Administración de Alevines de Guardamar S.L. puesto que sin esta práctica no podríamos comer este tipo de pescados, estas especies no existirían. Eliminando la idea de que la acuicultura es un laboratorio donde se clonan especies, «el CO2 es la proteína más sotenible para generar», comentó Tahiche Lacomba, Country Manager de Avramar España, refiriéndose así a las aguas donde se crían los peces. En la acuicultura todavía se puede crecer «mucho y de manera sostenible, son los animales que necesitan menos comida y agua para crecer, no ocupan tanto lugar y tienen la huella de carbono más baja de todos los alimentos de origen animal y algunos vegetales como el arroz», argumentó Ojeda.

Etiquetado

Otro de los puntos clave de la jornada, y en la que todos coincidían, era en la manera de distribuir y diferenciar el pescado de pesca estractiva y el acuícola. Así lo reflejaba Ballester, «el consumidor debe ver la etiqueta, el origen, la frescura, cuando como algo me gusta saber qué es lo que como , en la pescadería las etiquetas están en un rincón». La accesibilidad de la que hablaba para conocer la trazabilidad del pescado permitiría mayor libertad al consumidor para escoger el pescado que quisiera.

Gran defensor de esto mismo es Nieto y su asociación, «el etiquetaje es la seña de identidad del producto, estamos luchando por un etiquetaje claro, con letras grandes», ambos pusieron ejemplos sobre otros productos como botes o procesados. Algo necesario por lo que debe pasar el sector si en un futuro quieren tener el reconocimiento que «se merecen, para tener la confianza del consumidor, que de eso se trata».

Próximos retos

Por parte del sector de la restauración todavía queda mucho trabajo por realizar. San Román también avisó del etiquetado, «es lo siguiente que va a venir, debes demostrar el origen de tus productos en el menú». La acuicultura «cumple con las exigencias de la UE, casi asfixiantes, debemos equilibrar lo medioambiental con la producción del producto», dijo Ojeda. Por su parte, a Francisco Juan Espinós, Director general de Pesca de la Consellería de Agricultura, Ganadería y Pesca, le preocupaban varios frentes, «el agua es un entorno donde varias prácticas de pesca, soportando la legislación europea, deben convivir en familia», además, añadía su preocupación por la importacion extracomunitaria, «en países de origen asiático, donde se hace un cultivo de camarón o gamba exhaustivo, muy intensivo, pues evidentemente las medidas sanitarias tienen mucho que desear». Igual sucede con el «fileteo», donde según Espinós, «se utilizan productos que disimulan la carga bacteriana, es muy grave, hay que estar atentos y muy en alerta, aunque sean muy baratos». No obstante el director General de Pesca aguardaba su «deseo de aunar a todo el sector relacionado con la pesca y crear sinergias entre ambos sectores tan ambiciosos».

Pese a ello, las exportaciones de pescados de Turquía o Grecia influyen en la frescura del pescado. «No merece la pena por 50cent./ 1 euro que vale un pescado de fuera que cuando te lo comes pasan seis días por el transporte», confirmaba Lacomba, «de ahí la importancia del etiquetado», añadía.

Producto nacional

Frente a las dudosas condiciones de pescado muy barato como la panga, todos son muy claros, San Román lo tuvo claro, «sin la acuicultura la dieta mediterránea sería imposible», por otro lado Lacomba lanza una pregunta si este sector no existiera, «¿a qué precio estaría el pescado?».

Sin esta industria, «muchas especies habrían desaparecido o estarían contaminadas», responde Nieto a una de las preguntas del moderador y redactor de INFORMACIÓN José A. Rico.

Otras de las soluciones a futuro es invertir en la enseñanza para que el consumo no siga cayendo, algo que también pasa por «lanzar un mensaje al consumidor: comer pescado español, garantía de calidad y cercanía», clama Meseguer como alegato final en la jornada. Una mañana que ha servido para reflexionar sobre el futuro del sector.