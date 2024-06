Condenan a una empresa a computar como trabajo los 15 minutos de pausa del bocadillo en Galicia

[object Object]

Otro procedimiento de conflicto colectivo sentenciado por el Juzgado de lo Social 1 de Vigo y el TSXG aborda un tema espinoso. La demanda la interpuso el sindicato CCOO frente a Bosch Service Solutions S.A.U., solicitando que se declarase ilegal y contra los derechos de los trabajadores la práctica de la empresa de telefonear a los empleados que están de baja laboral, por ser percibida como “medida de presión” y por vulnerar la desconexión digital. Pero tanto en primera como en segunda instancia validan el protocolo empresarial: el objetivo, concluyen los magistrados, es crear “un buen ambiente laboral” entre compañeros de trabajo y no puede entenderse que una “simple llamada” de teléfono, “que no hay obligación de atender y que se centra en saber cómo está el empleado y si necesita ayuda”, vulnere derecho alguno.

La sentencia inicial del juzgado vigués describe sobre dicho protocolo que la empresa, organizada en grupos de trabajo al frente de cada uno de los cuales se encuentra un team leader, elaboró un procedimiento de seguimiento de las ausencias de sus empleados que contempla que esos coordinadores llamen a los integrantes de su grupo que no vayan a trabajar “para interesarse por su estado de salud”. El juez considera que dichas llamadas no son “en ningún caso” para “coaccionar” o pedir a los empleados en situación de incapacidad temporal que se reincorporen, “ni siquiera para conocer el motivo de su ausencia”. “La primera llamada se realizará en los primeros cinco días y la siguiente en función de la primera conversación”, se añade en el apartado de hechos probados de la resolución judicial, en la que se concluye que estos contactos son “cordiales” y exclusivamente para preguntar al trabajador “cómo está y si necesita algo”. “De no coger la primera llamada no se le vuelve a llamar y de indicar el trabajador que no quiere que se le llame, no se vuelve a hacerlo. No se le pregunta por el motivo de la baja ni nada relacionada con la misma”, concreta el fallo.

El TSXG confirma ahora dicha sentencia y desestima el recurso de CCOO. Preguntar al trabajador cómo se encuentra, sostienen los jueces, no vulnera los derechos a la no discriminación, a la intimidad o a la dignidad personal. Ni tampoco, agregan, a la desconexión digital: el trabajador recibe una llamada “para interesarse por su estado de salud”, lo cual no supone “que deba estar conectado al software de la empresa” ni que “esté obligado a contestar mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, videollamadas o cualquier otro tipo de comunicación digital relacionada con el trabajo a desempeñar”.