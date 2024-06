"Las fusiones y la resultante concentración bancaria pueden tener ventajas e inconvenientes muy diversos para el sistema financiero y la economía de un país"

El alicantino Enrique Martínez García (Novelda, 1978) fue premiado el pasado año como mejor economista de banca central del mundo y ahora ha ascendido a la vicepresidencia del Banco de la Reserva Federal de Dallas de EE UU, pasando a ser además jefe del Área de Internacional. Martínez es licenciado en Economía por la Universidad de Alicante, donde se graduó con honores en el año 2000, recibiendo el premio extraordinario de licenciatura y el premio extraordinario al rendimiento académico de la Generalidad Valenciana.

Su formación académica avanzada incluye una maestría en Economía por la Universidad de Pensilvania y un doctorado en Economía por la Universidad de Wisconsin en Madison. Y antes de su incorporación a la Reserva Federal de Dallas en julio de 2007, acumuló experiencia internacional trabajando en el Banco de Inglaterra y como asistente docente y de investigación en la Universidad de Wisconsin. Además, ha compartido su conocimiento como profesor en la Universidad de Texas en Austin, la Southern Methodist University y la Universidad de Alicante.

En su actual cargo, Martínez García supervisa la Base de Datos de Precios Internacionales de la Vivienda y la Base de Datos de Indicadores Económicos Globales, y codirige el Observatorio de la Vivienda Internacional. Su trabajo se ha centrado en el desarrollo de teorías y modelos macroeconómicos de economías abiertas, abarcando áreas como macroeconomía y finanzas internacionales, economía monetaria, estabilidad financiera, valoración de activos, economía inmobiliaria y econometría aplicada.

¿Cómo acaba un noveldense en Dallas?

La verdad que sin pensarlo y sin esperármelo tampoco. Siempre recordaré que mis padres nos decían a mis hermanos y a mí que la mejor herencia que podemos recibir es nuestra educación. Pero cuando estaba en mi tercer año de la licenciatura en económicas en la Universidad de Alicante, allá por el año 1999, y mis profesores me insistían en que considerase la posibilidad de hacer estudios de posgrado en el extranjero, preferiblemente en Estados Unidos y con el objetivo último de conseguir un doctorado, ni siquiera me planteaba la posibilidad de que aquello fuese a ser más que un breve interludio. Cuando llegué a Estados Unidos en el año 2000 sabía que me interesaba la economía como ciencia de lo práctico, de las cosas del comer, pero también sabía que lo que realmente me motivaba era entender el por qué del comportamiento humano y sus consecuencias individuales y sociales, que es, a fin de cuentas, de lo que realmente trata la ciencia económica. Con el apoyo financiero de una beca de estudios de posgrado en el extranjero del Banco de España, pasé un par de años en la Universidad de Pensilvania, donde obtuve una maestría en economía y me doctoré en la Universidad de Wisconsin-Madison con una especialización en economía internacional en 2007. El mercado de trabajo para nuevos doctores en economía era bastante complicado en esos momentos, en 2007, pero me llegó una oferta muy atractiva de Dallas. Mi trabajo de investigación se centraba en las relaciones económicas internacionales y, específicamente, en los efectos que estas tienen sobre la economía de un país y sobre los objetivos de las políticas de estabilización de sus autoridades fiscales y monetarias. Me apasionaba y me sigue apasionando entender la interacción con mercados y actores económicos foráneos a través del intercambio de bienes, servicios, capital, información, tecnología, o mano de obra migrante. La Fed de Dallas me ofrecía la oportunidad precisamente de investigar ese tipo de cuestiones y, es más, la posibilidad de moldear la percepción que un banco central como la Reserva Federal de los Estados Unidos tenía sobre el impacto que tiene el resto del mundo sobre la economía estadounidense. Di el salto entonces y hasta hoy sigo ligado a la Fed de Dallas, aunque con diferentes responsabilidades y alguna que otra experiencia puntual también en el mundo académico, centrado en el análisis y en visibilizar las grandes cuestiones de la economía internacional.

Usted fue galardonado en 2023 con el prestigioso premio internacional en economía de "Central Banking" como mejor economista de banca central del mundo. Y ahora pasa a ser vicepresidente del Banco de la Reserva Federal de Dallas. ¿Cuál es su siguiente reto?

Yo me planteo siempre las cosas paso a paso. El premio internacional en economía del Central Banking supuso un reconocimiento muy importante para mí. Premió mis esfuerzos y los de mi equipo por expandir las herramientas de estabilidad financiera, en particular en relación con los mercados globales de la vivienda. Esta es una cuestión que me ha ocupado y preocupado mucho desde la crisis financiera global de 2008, en tanto que la valoración de activos financieros y la formación de burbujas jugaron un papel determinante en esa crisis. Me he interesado especialmente en activos inmuebles que por su propia naturaleza son inamovibles, pero que representan generalmente la parte mayor de la cartera de activos de las familias y tienden a comportarse de manera sorprendentemente coordinada a escala internacional, y no solo durante crisis como la de 2008. Este nuevo paso en mi carrera, particularmente porque supone el nombramiento como jefe del Área de Internacional de la Reserva Federal de Dallas, representa un espaldarazo más amplio a las múltiples contribuciones a la economía internacional que he llevado a cabo o liderado durante los últimos 15 años de mi carrera. Este ascenso además implica para mí pasar de contribuir a liderar activamente la investigación del área internacional y su aporte a la formulación de la posición de la Fed de Dallas sobre la política monetaria de Estados Unidos. El siguiente paso ya se andará, pero no descarto la posibilidad de poder continuar mi carrera más cerca de casa, quizá en el Banco Central Europeo o en el propio Banco de España al que tanto debo porque su apoyo financiero hizo posibles mis estudios de posgrado en Estados Unidos. En todo caso, confío en que ese reto futuro, en la forma en que se dé, me permita hacer una aportación positiva a la conducción de la política monetaria y económica en beneficio de todos en base a la amplia experiencia investigadora y ejecutiva que he adquirido durante muchos años de dedicación.

¿Qué supone para usted este ascenso?

Este ascenso creo que supone un espaldarazo al trabajo bien hecho, pero también es un reto que me motiva mucho porque implica que habré de involucrarme más estrechamente en el proceso de formulación de la política monetaria en Estados Unidos. He tenido ocasión de participar anteriormente en los debates sobre estabilidad financiera y mercados inmobiliarios internacionales. He presentado incluso mis ideas sobre el componente global de la inflación ante el Comité Federal de Mercado Abierto que es el órgano ejecutivo de la Reserva Federal que supervisa las operaciones de mercado abierto y fija la política monetaria al determinar el objetivo de tipo de interés a corto plazo para esas operaciones. Y he participado también en la reciente revisión del marco de política monetaria en Estados Unidos que llevó al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, a anunciar la introducción de una nueva estrategia de metas de inflación promedio en agosto de 2020. Sin embargo, salvando las distancias, esta nueva responsabilidad que asumí el 16 de mayo pasado es también un importante salto cualitativo para mí, es como pasar de jugar en el filial del Real Madrid, o cualquier otro gran equipo, y suplir la plantilla del primer equipo según las necesidades, a formar parte del primer equipo y convertirme en cocapitán del mismo. En ese sentido, este nuevo reto también es una gran responsabilidad para mí. Soy consciente de que nuestro trabajo y nuestras deliberaciones tienen un impacto directo sobre las condiciones financieras de una economía de 335 millones de habitantes como la estadounidense que representa casi una quinta parte de la economía mundial. También soy muy consciente de que lo que pase en Estados Unidos tiene notables efectos de arrastre también sobre economías muy ligadas a la estadounidense, como la economía europea y la española en particular.

¿Sueña con ser el presidente del banco algún día?

Los sueños, sueños son como dejo escrito el inimitable Calderón de la Barca. Yo prefiero seguir labrando mi camino a condicionar mi futuro a un cargo concreto, sea el de presidente del banco u otro. Lo que me pregunto a mí mismo no es si debería aspirar a tal o cual cargo sino ¿cómo puedo contribuir a promover un crecimiento sostenido y sin inflación, ambos ingredientes básicos para continuar mejorando los estándares de vida de la población? y ¿cómo puedo emplear de la mejor manera posible mi experiencia y conocimientos adquiridos allí donde estoy? En este momento, como jefe del área de internacional de la Fed de Dallas, ¿de qué manera puedo contribuir de forma más efectiva a esos objetivos y cómo puedo crecer al mismo tiempo profesionalmente? A la postre, pienso que uno debe ser muy juicioso y cuidadoso a la hora de valorar su propio desempeño y las oportunidades que se le puedan presentar en el futuro. En principio, no cabe descartar nada, pero por convicción tampoco pretendo ir más allá de lo que mis propios méritos justifiquen.

Enrique Martínez / INFORMACIÓN

¿Cómo ha llegado hasta este cargo?

Esta es una muy buena pregunta porque, contrariamente a lo que podría pensarse, no accedí a esta posición ejecutiva por promoción interna. Me gané esta gran oportunidad presentándome a un intenso proceso selectivo que incluyó candidatos internos y externos. De hecho, hubo muchos candidatos provenientes de toda la geografía de Estados Unidos e incluso de fuera de Estados Unidos. Hubo una primera criba de candidatos para seleccionar aquellos con mejores cualificaciones y un plan más acorde con los objetivos del plan estratégico de la Fed de Dallas. En el proceso de evaluación subsiguiente, se me preguntó extensamente tanto por mis cualificaciones académicas como por mis valores, principios y experiencia de liderazgo. También se me cuestionó ampliamente sobre la misión, la visión y la estrategia que proponía para el área de internacional. Me entrevisté con prácticamente todos los ejecutivos de los diferentes departamentos del banco, incluyendo la presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan, en varias ocasiones. Ella estuvo muy involucrada en conocer personalmente y entrevistar a todos los finalistas porque el candidato seleccionado va a trabajar muy estrechamente con ella a partir de su nombramiento. En principio este cargo podría haber recaído perfectamente en otra persona por mucho que hubiese candidatos internos como yo porque el objetivo era encontrar al mejor candidato posible para desempeñarse en este cargo. La lección que yo extraigo de esta experiencia es doble. Por una parte, participar en un proceso selectivo de este tipo te fuerza a plantearte preguntas clave como ¿por qué quieres un cargo como ese? ¿qué puedes aportar? o ¿dónde vas a poder marcar la diferencia para la organización y para tu propio equipo? Se aprende mucho sobre uno mismo y sobre liderazgo con este tipo de ejercicio. Por otra parte, y creo sinceramente que esto es muy importante, hay veces en la vida en que las oportunidades te pasan cerca y es muy importante convencerse de que vale la pena intentar coger ese tren porque una vez que deja la estación es poco probable que lo vuelvas a encontrar. Yo quisiera con estas palabras animar a muchos jóvenes y no tan jóvenes a dejar atrás el conformismo y tomar riesgos calculados en su carrera profesional y laboral. No arriesgar nada y no buscar nuevos retos, sea cual sea nuestro trabajo o área de especialización, generalmente llevan al estancamiento tanto profesional como personalmente y esto nos lleva a rendir muy por debajo de nuestro potencial lo cual no nos beneficia ni es tampoco socialmente deseable u óptimo.

¿Es el primer alicantino que alcanza un cargo de este nivel a nivel bancario?

Los puestos ejecutivos son pocos, la verdad, y aunque hay cada vez más talento español instalado en Estados Unidos, seguimos siendo pocos los españoles que ocupamos cargos de alta responsabilidad dentro del sistema de la Reserva Federal. Y mucho menos alicantinos. Lo cierto es que no ha habido ningún alicantino que haya alcanzado este cargo o cargo similar en la Fed de Dallas en toda su historia, desde 1914. Y tampoco me consta que haya otros alicantinos en posiciones ejecutivas similares en otras partes del sistema de la Reserva Federal. Esto puede ser bueno o malo, según se mire. Tiene una parte positiva y es que puede verse como indicativo del nivel educativo de los grados en universidades españolas y, en particular, del excepcional nivel de los estudios en economía en mi alma mater, la Universidad de Alicante. Cuando he salido al extranjero y me he desempeñado en diferentes responsabilidades siempre he sido consciente de la solidez de mi educación y quisiera que mi ejemplo, si sirve para algo, que sea para motivar a las nuevas generaciones de universitarios y para que se convenzan del valor de la educación universitaria que tenemos aquí mismo en Alicante. La parte menos buena de esto, quizá, es que mi caso como el de otros muchos españoles emigrados en Estados Unidos es un síntoma de un problema subyacente. Esta fuga de cerebros es indicativa de un mercado laboral muy rígido y una economía excesivamente regulada que sofoca el emprendimiento y la iniciativa privada, limitando muy seriamente las oportunidades profesionales de generaciones jóvenes que, por otro lado, son de las más preparadas de nuestra historia.

¿Qué opina de la posible fusión entre el Sabadell y el BBVA?

Esta es una cuestión en la que ni puedo ni debo entrar. Entiendo la pregunta porque estas instituciones tienen una implantación y vínculos importantes con la provincia de Alicante, pero aún así no puedo ir más allá de reconocer que esta posibilidad de fusión tiene un interés local para los alicantinos. Tratándose de instituciones financieras, cualquier otra opinión que yo expresase al respecto podría malinterpretarse. Además de para mantener una estricta neutralidad en casos concretos como éste, también entiendo que este tema es algo que no me compete y que es mejor para mí dejar en manos de las partes directamente interesadas y del regulador competente.

¿Y cómo ve en España las fusiones de los bancos?

No me gustaría meterme en camisa de once varas tratando este tema sin el detalle que requiere. Lo que sí puedo hacer es un comentario más bien genérico sobre algunos de los condicionantes del sistema bancario, no solo en España, sino también en otras partes de Europa e incluso en Norteamérica. A mi juicio, y en todo esto estoy simplemente dándole mis opiniones personales y no la posición de la Fed de Dallas, lo que estamos viendo es en parte el resultado de diferentes dinámicas contrapuestas. Por una parte, los bancos son conscientes de la importancia de generar economías de escala. Desde esa óptica, las fusiones pueden ayudar a ganar escala y, por lo tanto, conferir al banco resultante un mayor peso específico con el que enfrentarse a una competencia cada vez más fuerte. En el caso español, esa competencia vendría de otros bancos de la zona euro pero también de bancos internacionales. Por otra parte, este proceso de concentración bancaria puede derivar en algo parecido a lo que yo denominaría el modelo bancario canadiense, que se caracteriza por un número reducido de entidades financieras radicadas en Canadá. Cada una de esas entidades financieras que copan la mayor parte del mercado bancario local está mucho más diversificada en su cartera de activos y, por lo tanto, es mucho más resistente ante riesgos derivados de corridas bancarias, crisis financieras, etcétera, etcétera. Pero, la contrapartida de tener un sistema bancario más concentrado es que el riesgo moral se vuelve más significativo. Esto se debe a que estas grandes instituciones financieras se pueden permitir asumir mayores riesgos dado que, por su tamaño e interconexión, su quiebra sería desastrosa para la macroeconomía y por lo tanto acabaría recibiendo apoyo público para evitar males mayores en caso de que las cosas les vengan mal dadas. Además de un mayor riesgo moral, también tiende a ser menor el nivel de competencia entre los pocos bancos que dominan el mercado. Y esta competencia imperfecta o limitada puede traducirse en una reacción más rezagada e incluso apagada a los cambios en el ciclo de los tipos de interés. Esto implica a su vez que la transmisión de la política monetaria es posiblemente más rezagada y menos efectiva. Un caso ilustrativo de esto podría verse en el hecho de que España, por ejemplo, figura entre los países de la zona euro donde la remuneración de los ahorros en la banca se ha incrementado en menor medida. Hablando en plata, soñando en oro, las fusiones y la resultante concentración bancaria pueden tener ventajas e inconvenientes muy diversos para el sistema financiero y la economía de un país y todo ello debe tenerse en cuenta a la hora de evaluar sus posibles consecuencias así como la necesidad o no, y en su caso los objetivos, de la intervención pública en el mercado bancario.

¿En EE UU se dan circunstancias parecidas o no tiene nada que ver en tema de las fusiones?

La situación en Estados Unidos tiene similitudes, pero también diferencias. El proceso de concentración bancaria también se ha dado en Estados Unidos. Es cierto que el número de bancos se ha ido reduciendo en el tiempo desde los años 80, pero todavía hay unos 4.500 bancos para una población de 335 millones y el nivel de competencia es muy robusto. Esto no es muy diferente a lo que ocurre en la zona euro donde hay unos 4.000 bancos para una población de 345 millones, pero sí difiere del caso español donde hay solo 189 bancos para una población de 48 millones. Si en España hubiese un número de bancos relativo a su población más cercano al del promedio de la zona euro, las dimensiones del sistema bancario español deberían ser más similares al francés o el italiano, ambos menos concentrados, rondando los 400 bancos cada uno. En cualquier caso, el tema de la concentración bancaria no es uno de los asuntos que más urge al otro lado del Atlántico. Entre los problemas que más preocupan en Estados Unidos están aquellos derivados de la gestión de riesgos, en particular de la gestión de riesgos de tipos de interés que han variado significativamente como consecuencia de las recientes subidas de tipos de interés. Estos riesgos se han materializado de manera más aparente en la banca de tamaño medio en Estados Unidos que no ha estado sujeta a la misma supervisión estricta que las grandes entidades financieras en razón de su tamaño. Esta cuestión de riesgos de tipos de interés y la posibilidad de corridas bancarias han preocupado especialmente al regulador estadounidense desde incluso antes de la caída de Silicon Valley el año pasado. Ahora bien, este periodo de tipos de interés más elevados por el que estamos transitando tiene posibles consecuencias más allá de los casos aislados que hemos registrado hasta ahora. Estos tipos de interés más elevados que en el pasado reciente pueden poner a prueba los límites de resistencia y estabilidad financiera del sistema bancario no solo en Estados Unidos sino también globalmente y, en particular, no cabe excluir que también en España donde quizá la continua búsqueda de escala en el sector se vea en parte como una estrategia defensiva ante un escenario más complejo con costes de financiación más elevados para los bancos y nubarrones macroeconómicos en el horizonte.

¿Cómo ve la economía mundial con factores de inestabilidad como las guerras de Ucrania y Gaza, o las elecciones europeas y en EE UU?

Lo importante, me parece a mí, no son tanto los riesgos a corto plazo como los determinantes de medio y largo plazo. En estos momentos, las expectativas de crecimiento económico sostenido a largo plazo son bastante más débiles de lo que lo han sido en el pasado. En Estados Unidos, la tasa de crecimiento potencial la estimamos en el 1,8% mientras que para la zona euro ha caído a un nivel de tan solo el 0,25%. España se encuentra entre los países con mejores perspectivas y aún así se estima un potencial de crecimiento de tan solo el 1,3%, esto es medio punto porcentual por debajo del crecimiento potencial de Estados Unidos. Esto se debe a una combinación de factores, entre ellos especialmente la baja productividad de muchos países occidentales (especialmente en Europa), los retos derivados de la transición energética, la fragmentación de las relaciones internacionales, las rigideces estructurales, etcétera, todo lo cual afecta decisivamente al potencial de crecimiento de la economía mundial. Estos retos a largo plazo pueden tener un impacto mucho más significativo, también en Europa, que lo que pueda ocurrir a corto plazo como consecuencia de conflictos enquistados o de unas elecciones, a menos que los cambios que devengan de estos sean mucho más severos de lo que actualmente se prevé. Es por eso que deberíamos prestarles especial atención a esos problemas de fondo y no perderlos de vista aun siendo conscientes de los posibles vaivenes que se derivan de la creciente polarización política y los conflictos armados de proximidad que estamos viviendo.

Y además de la escena internacional, ¿cómo ve la situación de España y de la provincia de Alicante en concreto?

En cuanto a España, mi opinión personal, e insisto en que es solo mi opinión personal y no la de la Fed de Dallas, es que el gran problema sigue siendo la escasa competitividad de la economía y la consiguiente baja productividad. Este es el gran problema de largo plazo que necesita resolver la economía española. El crecimiento de los últimos trimestres ha sido mejor que el de otras grandes economías de nuestro entorno, en particular la alemana. Eso debe valorarse, pero yo pienso que no podemos sacar pecho por ello porque todavía queda por ver que este crecimiento sea sostenible en el tiempo. La realidad es que el crecimiento económico desde la pandemia no ha sido especialmente significativo; España siendo uno de los últimos países en recuperar los niveles de actividad económica prepandemia. El mercado laboral español sigue siendo muy rígido y caracterizado por una de las tasas de desempleo, y desempleo juvenil en particular, más altas de todo el continente. En este contexto, la verdad es que los resultados y las perspectivas para la economía española son un tanto decepcionantes aun pareciendo buenas en comparación con las de otras economías de su entorno dado el mayor potencial aún por explotar de la economía española. Por su parte, la provincia de Alicante sigue estando entre las más dinámicas de España. En parte esto se debe a un entorno institucional más favorable al emprendimiento y la acumulación de riqueza que permiten florecer el tejido empresarial y un crecimiento de largo plazo más sostenido. Pero no se puede hacer todo en el marco local, provincial o incluso regional. Algunas de las grandes trabas y rigideces que afectan a la economía alicantina dependen en gran manera de decisiones que afectan a todos y que, a buen seguro, habrán de dirimirse a nivel nacional o incluso a nivel europeo. En este sentido, el ciclo político puede llevarnos a una situación de parálisis que deje aparcadas importantes reformas que podrían ser útiles, si se consensuaran con buen criterio, como aquellas reformas que permitan liberar y abaratar el suelo para impulsar la oferta de vivienda y facilitar la movilidad de los trabajadores, o aquellas que permitan reducir trabas regulatorias y rigideces, especialmente en el mercado laboral, etcétera, etcétera.

Suscríbete para seguir leyendo