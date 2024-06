La evolución tecnológica: Las personas como motores de la transformación

Estas últimas semanas he conversado con directivos de empresas, headhunters y CEOs. Todos compartían una preocupación: el futuro se entiende mucho mejor a través del prisma de las personas, no solo desde la tecnología. El contexto actual está fomentando el profesional que habita en la superficialidad, y confunde el “pensar” con picotear durante una hora en internet. Necesitamos gente proactiva, dispuesta a aprender continuamente y con confianza. No podemos negar la capacidad disruptiva de la tecnología, pero ponerla en el centro es un error. Son las personas las que deben ocupar el centro.

La Evolución Acelerada de la IA: De la IA Generativa a la AGI

Estamos en medio de una evolución acelerada de la inteligencia artificial. La IA Generativa, que nos sorprende con su capacidad creativa y de comprensión, es solo el comienzo. El horizonte apunta hacia la Inteligencia Artificial General, capaz de realizar cualquier tarea intelectual que un ser humano puede hacer. Aunque la perfección en su desempeño será exponencial, es difícil prever cómo impactará en nuestro día a día. Si recordamos, hace una década, muchos proclamaban que Google y Facebook serían los nuevos bancos. Pero el futuro exige pensar y actuar por cuenta propia, logrando un equilibrio entre personas y tecnología, orientándonos así hacia el desarrollo ya conocido como la humanización de la tecnología en las organizaciones.

Impacto Multidimensional de la IA, IoT y la Robótica

La combinación de tecnologías como el Internet de las Cosas, la robótica y la IA afectará tanto al trabajo intelectual como a actividades que requieren destrezas físicas. Profesiones de todos los ámbitos serán impactadas. Las de mayor valor añadido y escasez de talento serán las que probablemente se transformarán primero. No basta con aparentar curiosidad; debemos convertirnos en profesionales sólidos, lo cual requiere muchísima implicación y tiempo. Con capacidad de esfuerzo, resistencia al cansancio y hábito, es decir hacerlo un día sí y otro también, será la fórmula de avanzar y de disfrutar de tal avance. Sin duda, en todo este proceso hay que buscar la inspiración, pensar solo, y razonar en equipo, ya que esta es la forma de construir criterio.

Transformación a través del Aprendizaje Continuo

No es suficiente con asistir a cursos de formación; necesitamos interiorizar lo crucial que es la transformación que propician. Debemos aprovechar el fallo y la incomodidad como oportunidades para reestructurar nuestro cerebro. Es en esos momentos incómodos donde realmente empezamos a cambiar. Las empresas deben ser lugares donde se aprende haciendo. Los errores no deben ser castigados, sino considerados como experiencias valiosas que fomentan el crecimiento. Las empresas deben actualizar continuamente su conocimiento a través de la formación.

Adaptación a Cambios Rápidos

Los cambios en el mercado laboral son más rápidos que nunca. Profesiones desaparecen en semanas y emergen nuevas para las cuales debemos formarnos de inmediato. Las preguntas y la reflexión constante son esenciales para delimitar nuestro enfoque. Aunque la inteligencia artificial puede proporcionar respuestas, somos nosotros quienes formulamos las preguntas y valoramos dichas respuestas. La innovación y la toma de decisiones efectivas a menudo implicarán contradecir a la IA, y ahí se encontrará parte de nuestro valor añadido como personas. Concretar grandes oportunidades requiere tiempo, innovación y esfuerzo, y solo tendrán sentido cuando las organizaciones, los clientes y la sociedad, las acepten.

Anclajes para la Confianza en un Entorno Cambiante

Necesitamos anclajes que nos permitan desenvolvernos con confianza en un entorno cambiante. Esta necesidad nos obliga a buscar una formación transformadora, más allá de las píldoras de edutainment de las redes sociales. Necesitamos un aprendizaje práctico que promueva cambios neurobiológicos y desarrolle nuestras habilidades. Aprender haciendo a través de experiencias prácticas y aplicadas fomenta nuestro crecimiento y adaptación. La innovación, el aprendizaje y la capacidad de relacionarnos generando sinergias de valor, tienen fundamentos principalmente humanos.

Si quieres ser un profesional que vive en el miedo de lo que pasará, sigue leyendo tendencias. Pero si quieres una vida profesional plena y llevarla a otro nivel sin dejar de estar enfocado en la realidad actual, reflexiona y piensa conscientemente. Parece que con la IA no va a ser necesario aprender a pensar por uno mismo. El futuro es importante y requiere pensar; luego nos recrearemos en las disrupciones que muchos ven por doquier.

Las listas de tendencias pueden inspirar, pero me asusta cuando se usan sin analizarlas previamente. La ventaja diferencial de cualquier empresa no es conocer las tendencias que te da ChatGPT, sino crear oportunidades y, lo más importante, saber concretar e implementar esas oportunidades. La falta de concentración no es solamente un problema de nuestras empresas, lo es y muy serio en el sistema educativo. Vivimos rodeados de pantallas, que nos fuerzan a tener una mala calidad de pensamiento. Estamos faltos de concentración, y desde las universidades, escuelas y organizaciones, debemos impulsar espacios de concentración, donde podamos razonar para poder decidir, y dejar de regodearnos en el diagnóstico de los problemas para transitar a la solución.

Jornada ESIC Business and Marketing School - 20 de junio, Ibi.

ESIC Business and Marketing School, que hace dos años comenzó a impartir sus programas de master y postgrado seniors en la provincia de Alicante, profundizará en este tema durante la jornada que se realizará junto con AITEX, IBIAE y AIJU en Ibi el próximo 20 de junio, con el título Liderazgo Humanista: crecimiento rentable y competencias emocionales, para analizar, estos tiempos de certidumbre, como saber conformar un equipo, integrarlo, desarrollarlo, impulsarlo y fidelizarlo, debido a que es un “imprescindible” en la agenda de las personas que tienen la responsabilidad de liderar.