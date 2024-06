La torrevejense TM Grupo Inmobiliario crece un 22% y roza los 317 millones de facturación

TM Grupo Inmobiliario vuelve a batir su récord de facturación y se consolida en el 'top 10' del sector promotor español. El conglomerado de la familia Serna –que incluye también una división hotelera y otra agrícola- cerró el año pasado con unos ingresos consolidados de 316,8 millones de euros, tras crecer un 22%, según la información facilitada por la propia compañía. Un avance que se trasladó también a los resultados, con un ebitda que ascendió a 77,5 millones de euros, un 23% más.

Por áreas de negocio, la división promotora del grupo –especializada en la construcción de segundas residencias- entregó 696 viviendas, con un aumento del 33% con relación a las cifras de 2022. Además, invirtió 40 millones de euros en la adquisición de nuevos suelos en enclaves estratégicos del arco mediterráneo. Con estas compras, TM ya dispone de una cartera de un millón de metros cuadrados de techo, que le permitirían edificar 11.500 viviendas.

En estos momentos, la compañía cuenta con 26 proyectos y 1.800 viviendas en curso y proyecta mantener un crecimiento sostenible gracias a su nuevo Plan Estratégico 2024 – 2027 para el que se ha marcado el objetivo de alcanzar los 1.100 millones de facturación, 3.000 ventas y 3.000 entregas al final de este periodo. Para lograrlo, prevé duplicar las inversiones destinadas a la compra de suelos en comparación con el anterior ciclo estratégico.

Perfil de cliente

El perfil del cliente TM es notablemente internacional –ocho de cada diez compradores son extranjeros- y en 2023 procedió de 37 nacionalidades distintas. Por países, los más numerosos son los procedentes de Polonia (18%), seguidos por los de Bélgica (11%), Ucrania (8%) y Países Bajos (6%).

Promociones de TM en Benidorm. / David Revenga

Con estas cifras, la compañía con sede en Torrevieja da por conseguidos los objetivos de negocio de su Plan Estratégico 2020-23, a pesar de las incertidumbres generadas durante estos años por el covid, el conflicto bélico de Ucrania, la inflación o el incremento de materias primas y se afianza como una de las diez primeras compañías en el sector promotor inmobiliario en España.

Hoteles

El negocio hotelero en México, operado bajo la marca The Fives Hotels & Residences, ha cerrado el ejercicio 2023 con una facturación de 53,7 millones de euros, lo que representa el 17% del total de facturación del grupo. La división hotelera del holding afronta también un nuevo ciclo estratégico de crecimiento, apoyado en las 1.000 llaves que gestiona en la Riviera Maya y a las que recientemente se han incorporado las de un nuevo hotel: The Beachfront. The Fives prevé alcanzar en 2027 una facturación de 80 millones de euros, cifras que le consolidarían como una referencia turística en México.

Con respecto al resto de las divisiones de negocio, la división agrícola Las Moreras Fruit & Veggies ha cerrado 2023 con un total de 2,6 millones de kilos de producción de cítricos (un 37% más que en 2022); la división de alquiler vacacional Mar Holidays ha gestionado cerca de 2.100 reservas (un 18% más); y la filial de energías renovables continúa con cuatro proyectos en marcha ubicados en Alicante.

Perspectivas

De cara al presente ejercicio, la compañía asegura que ya ha alcanzado el 80% de sus objetivos de facturación para 2024. Por otro lado, el grupo avanza en la construcción de su nueva sede corporativa ubicada en Torrevieja. Durante 2025 está previsto que inaugure este edificio de vanguardia, que albergará a unos 200 profesionales y que cumplirá altos estándares de sostenibilidad, bienestar, smart building y accesibilidad.

"En 2024, afrontamos un nuevo ciclo estratégico con la mirada puesta en lograr un crecimiento sostenible en todas nuestras divisiones de negocio y estamos convencidos de que contamos con la estrategia y el talento necesarios para convertir nuestra visión en una realidad de éxito", ha asegurado el CEO de TEM Grupo Inmobiliario, Pablo Serna, que también ha destacado la consecución de los objetivos del anterior plan estratégico y el papel que han jugado los 1.800 profesionales de la compañía.

Por otro lado, TM ha impulsado durante 2023 su estrategia de Sostenibilidad y ha logrado cumplir el 90% de sus 50 compromisos ambientales, sociales y de buen gobierno recogidos en su Plan Director de Responsabilidad Corporativa. TM ha invertido 1,12 millones de euros en los últimos cuatro años para el desarrollo de 218 proyectos de responsabilidad corporativa que han beneficiado a 45.000 personas en España y México.

Suscríbete para seguir leyendo