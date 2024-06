Bruselas aprueba pagar casi los 10.000 millones solicitados por España pero bloquea 160 millones

Con más de un año de retraso sobre el calendario inicialmente previsto, España ya ha entrado en la recta final que le permitirá acceder a un cuarto desembolso de fondos europeos 'Next Generation EU', aunque la Comisión Europea no ha dado su 'ok' al pago de la totalidad de los 10.000 millones solicitados por el Gobierno español.

Bruselas ha presentado este miércoles su valoración positiva preliminar a favor del cuarto pago solicitado por el Gobierno, pero con una salvedad: la Comisión Europea considera que España no ha cumplido uno de los 61 objetivos comprometidos, vinculados al cuarto pago). Por eso propone restar una cantidad -que podría rondar los 160 millones-, de los 10.000 millones solicitados y dar un plazo de seis meses al Ejecutivo español para que subsane esa deficiencia y pueda cobrar la parte suspendida más tarde (en diciembre, a más tardar). En todo caso, se da a España la posibilidad de que en el plazo de un mes (hasta el 12 de julio) argumente en contra de la decisión inicial de bloquear una parte del pago solicitado.

El Gobierno español confía que el desembolso efectivo del cuarto pago (mermado) podría producirse "en el plazo aproximado de un mes". Esa cantidad, ligeramente por debajo de los 10.000 millones, se sumaría así a los 37.300 millones que ya se han recibido desde julio de 2021 (repartidos en un anticipo y tres pagos), de un total de 80.000 millones en transferencias asignados a España hasta 2026. "España es líder en cumplimiento de hitos y objetivos del Plan de Recuperación y en transferencias del 'Next Generation EU', lo que demuestra el gran esfuerzo y rigor del Gobierno y de las Administraciones públicas en el cumplimiento de los compromisos y en la gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", según ha expresado en un comunicado el Ministerio de Hacienda.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha calificado de "buena noticia" la opinión favorable de la Comisión Europea sobre el nuevo desembolso y ha destacado que solo España, Italia, Croacia y Portugal han llegado al cuarto pago de los fondos europeos.

Posible descuento de 160 millones

Aunque aún no se conoce la parte del cuarto pago que, al menos de momento, quedará bloqueada, la cifra de 160 millones puede servir de referencia. Los reglamentos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia fijan como "valor unitario" de un hito u objetivo para cada país el resultado de dividir el total de las subvenciones asignadas a un país (80.000 millones, en el caso de España) entre el total de hitos y objetivos comprometidos (497).

Esa división sitúa el 'valor unitario' en el entorno de los 160 millones para el caso español (158 millones, precisa el Ministerio de Economía), una cantidad equivalente al 1,6% de lo solicitado. Esto no quiere decir que esa sea la cifra exacta del posible descuento sobre los 10.000 millones solicitados (que quedarían reducidos a 9.840 millones), ya que la Comisión Europea puede aplicar coeficientes al alza o a la baja sobre la cantidad de partida (160 millones) en función de la relevancia del compromiso incumplido o de otras variables. El Comisión Europea ya ha aplicado el procedimiento de suspensión parcial de desembolsos a Lituania, Portugal o Rumanía.

El 'objetivo 201'

En concreto, la Comisión Europea entiende que España no ha cumplido un objetivo relacionado con la digitalización de las pequeñas y medianas empresas (pymes). Se trata del bautizado como 'Programa agentes del cambio' y estaba dotado con 300 millones con los que facilitar que, al menos, 15.000 pymes pudieran incorporar un experto para apoyar la transformación digital de su negocio. La cuantía de la ayuda -que se podía solicitar entre el 25 de marzo de 2023 y el 24 de marzo de 2024- era de 20.000 euros durante un máximo de 20 meses a contar desde la formalización del contrato, a razón de hasta 1.000 euros por mes.

El Gobierno se había propuesto en su 'objetivo 201' haber comprometido al menos el 30% del presupuesto total de 300 millones antes de recibir el cuarto desembolso de los fondos Next Generation EU. Pero la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (inicialmente adscrita al Ministerio de Economía, de Nadia Calviño, y ahora, al de Transformación Digital, de José Luis Escrivá) no ha logrado comprometer ni siquiera esos 90 millones ya que, según ha argumentado el Gobierno español ante Bruselas, no ha habido suficientes pymes que hayan solicitado esa ayuda.

Ahora España tendrá un plazo de 6 meses para dar un nuevo impulso al cumplimiento de ese objetivo, que podrá ser reformulado. De hecho, el Ministerio de Hacienda ha informado este mismo miércoles de que el caducado 'Programa agentes del cambio' ya ha sido reformulado en el nuevo programa 'Kit consulting', cuyas ayudas podrán ser solicitadas por las empresas a partir del próximo martes, 18 de junio. El nuevo programa incluye una ayuda de hasta 24.000 euros por pyme para contratar un servicio de asesoramiento sobre tecnologías de IA, datos o ciberseguridad

Desventuras del cuarto pago

Lo cierto es que el cuarto pago de los fondos europeos ha estado rodeado de múltiples vicisitudes. Inicialmente, la solicitud de este cuarto desembolso estaba sujeta a compromisos que debían haber sido cumplidos antes del cuarto trimestre de 2022. Entre ellos, se debía completar la reforma del sistema de pensiones, que no fue aprobada por el Congreso de los Diputados hasta finales de marzo de 2023. La ley de vivienda o la nueva leyes 'Crea y crece' o de 'startups' son otros de los 61 compromisos vinculados al cuarto pago. Hubo que esperar a diciembre para cumplir otros compromisos, como la reforma de la Función Pública. Ello permitió al Consejo de Ministros solicitar el cuarto pago, el 20 de diciembre de 2023. Pero el remate fue cuando, ya en enero de 2024, el Congreso de los Diputados tumbó el decreto de la reforma del subsidio por desempleo, que era otro de los objetivos comprometidos.

Bruselas decidió dar más plazo a España para cumplir sus compromisos y el 21 de mayo el Consejo de Ministros aprobó un nuevo decreto de reforma del subsidio por desempleo pactado con los agentes sociales. Todo parecía estar listo para recibir el plácet de Bruselas a favor del desembolso de los 10.000 millones, tran traídos y llevados, cuando en el último momento, ha vuelto a surgir otro obstáculo por el incumplimiento del 'objetivo 201' del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.