Las lluvias salvan almendros y viñedos pero llegan tarde para muchas cosechas

No todo han sido beneficios en el temporal de lluvias registrado en estos últimos tres días en la provincia de Alicante. La comarca del Medio Vinalopó, entre los municipios de Aspe y La Romana, registró el pasado martes una granizada que causó daños en varias plantaciones de uva de mesa. Así lo ha señalado el responsable provincial de La Unió, Alberto Travé, quien matiza, no obstante, que la zona está bastante delimitada y que su extensión no es demasiado considerable. «Eso sí -subraya-, en las plantaciones sobre las que cayó la piedra, los destrozos ocasionados han sido importantes».