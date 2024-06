El Tribunal General de la Unión Europea da la razón a la EUIPO en el caso del Tour de France

El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) desestimó este miércoles el recurso de la Société du Tour de France en el que se opone a que la cadena alemana de gimnasios FitX se registre en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) como "Tour de X".

La Sociedad del Tour de Francia (en español) se opuso a este registro en la EUIPO, con sede en Alicante, alegando la existencia de sus marcas denominativas y figurativas con la expresión "Tour de France" o "Le Tour de France".

Concretamente, la empresa alemana solicitó en mayo de 2017 bajo esa nueva marca el registro de varios productos como prendas de vestir, juegos o equipamiento deportivos, así como servicios educativos en materia de deporte, formación o entretenimiento.

Tras la oposición de la sociedad conocida por el ciclismo, la EUIPO consideró que a pesar de que los productos y servicios eran idénticos o similares, no había riesgo de confusión y que el uso de la marca "Tour de X" tampoco se aprovechaba indebidamente de las marcas de la empresa francesa.

Esta resolución fue impugnada por el Tour ante el TGUE, el cual desestimó hoy dicho recurso y confirmó el análisis de la EUIPO.

El tribunal consideró que el público no confundirá las marcas y no establecerá un vínculo entre ellas, ya que el carácter distintivo incrementado por el uso y el renombre de "Tour de France" y "Le Tour de France" no se hacen extensivos al elemento común de las marcas en conflicto: "tour de".

La marca francesa tiene ahora la posibilidad de interponer recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en un plazo de dos meses y diez días a partir de la notificación de esta resolución.