Boluda (AVE) lanza un alegato a favor del turismo en Benidorm

Si las previsiones de mejora de la economía española son reales es porque el turismo está actuando de motor y bajo esa conclusión los más de 400 empresarios han cerrado filas alrededor del alegato inicial que ha lanzado Vicente Boluda, presidente de Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), en las jornadas de Turismo en Benidorm.

La undécima edición que organiza la asociación de empresarios se ha abierto con una dualidad manifiesta: le mejora incontestable que vive el sector frente al temor que la percepción de la turismofobia cale en la sociedad. "La Comunidad Valenciana y España está en cifras récord de atracción de turistas, y debemos estar de enhorabuena por ello. Pero también somos conscientes que, si no se trabaja de forma inteligente, con previsión y orden, podemos morir de éxito e incluso puede generar distorsiones y malestar entre la ciudadanía", ha indicado Boluda.

El empresario ha reclamado unas reglas del "reglas del juego claras y compatibilizar la vida de los ciudadanos con nuestros visitantes y, otra muy diferente es prohibir y demonizar, dejándose llevar por olas populistas y de la cultura del no".

Ante una sala llena, el empresario valenciano ha reclamado sensatez. "Potenciemos también el resto de sectores, especialmente nuestra industria, pero no en detrimento del principal motor de nuestra economía, nuestro petróleo o gallina de los huevos de oro, el turismo". Sus declaraciones se producen justo un día después del anuncio del ERE en Ford y que se traducirá en la salida de más de 1.500 empleados. Boluda ha manifestado su preocupación en este asunto y justo por ese motivo ha hecho especial hincapié en la necesidad de la defensa de un sector que está tirando de la economía y del empleo.

"El turismo es, sin duda, nuestro principal sector, el que mantiene nuestra balanza exterior y el que permite que nuestra economía esté en las tasas de crecimiento y de generación de empleo actuales". Para el presidente de AVE, "todos los empresarios turísticos, sin excepción, han realizado esfuerzos enormes de innovación, digitalización e inversión. Atacar al sector y, con ello, disuadir de la llegada de nuestros visitantes, sería hacernos un flaco favor como país y como sociedad".

Con la presencia de numerosos hoteleros con el presidente de Hosbec, Fede Fuster a la cabeza, Boluda ha pedido a los empresarios "dignificar a los oficios y profesionales del turismo y agradecer que nuestros turistas hayan escogido España y la Comunidad Valenciana como su destino".

Ante preguntas de los medios, el directivo ha reconocido su preocupación por los movimientos de turismofobia y las medidas que se están tomando en algunas ciudades referencias en clara alusión a València, aunque luego ha indicado que otras como Málaga y más están fijando acciones que pueden alimentar esa percepción. La capital del Túria vive un proceso de moratoria en cuanto a las licencias. En este sentido, Vicente Boluda ha destacado la costumbre de "contagio" que se vive en nuestro país cuando se producen estos fenómenos.

El alcalde de Benidorm junto a Vicente Boluda, antes de comenzar la jornada. / Alex Domínguez

Debate empresarial

La Jornada de Turismo de Benidorm y el proyecto #EresTurismo nació en 2014 por la "inquietud del mundo empresarial de ensalzar y reconocer la importancia, el impacto y los beneficios que el turismo genera en el conjunto de nuestra economía. No hay sector económico y, en consecuencia, no hay ciudadano de la Comunidad Valenciana y de España, que no se beneficie, de una forma u otra, del turismo", ha apuntado al inicio del encuentro.

"El turismo tiene muchas expresiones y variantes: vacacional, gastronómico, cultural, deportivo, estudios, negocios y un largo etcétera. Y en todas sus variantes, todos salimos beneficiados. Por eso utilizamos el lema #EresTurismo, porque todos debemos contribuir a que nuestros turistas se sientan acogidos, cuidados y tengan la mejor experiencia posible", ha añadido Boluda.

El debate y el intercambio de ideas sigue desarrollándose en el Centro de Convenciones de Terra Mítica y el CEO de Baleària, Adolf Utor, será el encargado de cerrar la jornada.