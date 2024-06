El Forum Europeo de Inteligencia Artificial vuelve a Alicante para celebrar su tercera edición.

III Forum Europeo de Inteligencia Artificial (IA), una cita ineludible en el calendario tecnológico internacional, regresa a Alicante los días 21 y 22 de octubre. Coorganizado por INFORMACIÓN, Prensa Ibérica, ELLIS Alicante, Encuentros NOW y la Real Academia Española de Ingeniería de España, este foro ha consolidado su prestigio y relevancia tras el éxito de sus dos primeras ediciones colgando el cartel de completo, con más de un millar de asistentes presenciales en cada edición y con millones de impactos en las redes sociales, junto con las visualizaciones del video en streaming desde diferentes continentes.

Prestigiosos ponentes de la talla de la mujer que devolvió la voz a Stephen Hawking gracias a la IA, Lama Nachman, Intel Fellow, Director of Human & AI Systems Research Lab at Intel Corporation, Nuria Oliver Directora de la Fundación Ellis Alicante, Olga Blanco Vicepresidenta de IBM España, Portugal, Grecia e Irlanda y responsable de IA sector Health, Ricardo Baeza actual Director of Research, Institute for Experiential AI @ Northeastern University, Ariadna Font creadora del área de ética algorítmica de Twitter, fundadora de Meta y exdirectiva en IBM, el hacker por excelencia Chema Alonso CDO de Telefónica, Javier García Martínez, Presidente Union Mundial de Química y miembro del Foro Económico Mundial, el emprendedor e inversor en IA Iñaki Berenguer fundador del fondo Life Extension (LifeX) Ventures o Sergi Sagàs que ha ocupado puestos de liderazgo en Walt Disney Studios, Sony Pictures y Mediapro Group y ha impulsado equipos de animación con IA ganadores del Oscar, han participado en las anteriores ediciones del que es ya uno de los foros de referencia a nivel internacional de la Inteligencia Artificial.

Bajo el título "La IA, el nuevo escenario mundial para la humanidad", esta tercera edición promete ser una plataforma de intercambio de ideas y generación de sinergias en el ámbito de la inteligencia artificial.

El pasado jueves 12 de junio en las instalaciones de INFORMACIÓN tuvo lugar la presentación del congreso durante un desayuno de trabajo en el que participaron el director general de Contenidos de Prensa Ibérica en Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, Juan Ramon Gil; la directora de la Fundación Ellis Alicante, Nuria Oliver; el presidente de Encuentros NOW y director corporativo de Innovación del grupo SHA & AB Living, Manuel Bonilla, el director general de la Real Academia de Ingeniería de España, Javier Pérez de Vargas y el gerente de INFORMACIÓN, Ángel Angulo.

El congreso se desarrollará en un formato creativo, innovador, disruptivo, divertido y participativo, una característica distintiva de los Encuentros NOW. Uno de los objetivos de la jornada es comprender cómo la IA está redefiniendo nuestro mundo. Por ello, cada edición actualiza sus temáticas, manteniendo la Inteligencia Artificial en el centro de las intervenciones.

El primer avance del programa de esta tercera edición incluye ponencias, mesas redondas y conferencias en las que se abordarán temas cruciales como la salud, la educación, la creatividad, la gobernanza, el emprendimiento o el papel de la IA en el avance científico en áreas como la química, física, biología y materiales. Así mismo, algo realmente innovador que se pondrá en valor en una de las sesiones del congreso será la trascendencia de la hibridación de la IA con otras tecnologías disruptivas como la nanotecnología, la computación cuántica, la robótica, la biometría o el IoT entre otras.

Además, se explorará el impacto de la IA en sectores estratégicos a través de la visión de CEOs, y se debatirá sobre la propiedad intelectual y la gobernanza ante la irrupción de la IA generativa.

Expertos de primer nivel

El año pasado, el II Forum Europeo de Inteligencia Artificial en Alicante contó con un panel de expertos de primer nivel, cuyas contribuciones enriquecieron el debate y la comprensión del mundo de la IA. Este año, se espera contar nuevamente con ponentes de igual calibre, quienes compartirán sus conocimientos y perspectivas.

Además de las sesiones previstas, el congreso ofrecerá oportunidades de networking a través de un cóctel solidario, que fomentará la colaboración entre los asistentes. Este evento no solo destaca por sus aportaciones académicas y tecnológicas, sino también por su compromiso social. Si en años anteriores fue poner en valor la importancia de más inversión en investigación e innovación para enfermedades neurodegenerativas como la ELA, el apoyo a la escolarización de niñas en el continente africano, en esta edición, el cóctel solidario apoyará a la Asociación APSA, cuya misión es mejorar la calidad de vida de aquellas personas con discapacidad intelectual, una entidad que colabora con CENID en el proyecto "Inteligencias Alternativas".

Un punto de encuentro clave

El III Forum Europeo de Inteligencia Artificial es más que un congreso; es un punto de encuentro para visionarios, expertos y entusiastas de la IA, donde se discuten y moldean las tendencias que definirán el futuro de nuestra sociedad.

Más de 60 personas expertas en IA, más de 15 universidades, parque científicos, aceleradoras, fondos de inversión e instituciones así como más de 100 empresas y startups de ámbito internacional han participado en las anteriores ediciones de este congreso europeos de inteligencia artificial en Alicante, Comutitat Valenciana.

Alicante se prepara una vez más para recibir a los líderes y pensadores de la inteligencia artificial, en un evento que promete ser tan inspirador y transformador como sus ediciones anteriores.

Próximamente se publicará toda la información sobre el foroen la web de Encuentros NOW y en la web de INFORMACIÓN