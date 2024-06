La Comunidad Valenciana recupera revoluciones y crece por encima de la media nacional

La buena marcha de la economía española ha marcado un punto de inflexión en la Comunidad Valenciana y lo hace en positivo. El nuevo informe de Coyuntura y Perspectivas Económicas del primer trimestre de la CEV apunta a la posibilidad de cerrar el año con un crecimiento cercano al 2,5% Desde la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), se ha destacado que las mejoras registradas están por "encima de lo esperado y consolida una senda de aceleración de tres trimestres consecutivos". Según estima la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la economía de la Comunidad avanzó en el primer trimestre de 2024 un 1,0 % en tasa trimestral y un 2,6 % en tasa anual, un crecimiento superior al del conjunto de la economía española y que contrasta con la atonía generalizada que todavía impera en las principales economías de la Unión Europea.

Para la patronal valenciana, de confirmarse los datos, "significaría que la economía de la Comunidad estaría creciendo a una tasa anualizada del 3,8 %. Esta velocidad de crucero, junto a las favorables perspectivas de futuro que trasladan la mayoría de las organizaciones empresariales y refrendan los registros macroeconómicos, proyectan en el corto plazo una senda de crecimiento que aleja el escenario de ralentización".

De cara a lo que queda de 2024, la confederación empresarial entiende que "la economía continuará avanzando con dinamismo en los próximos trimestres y podría alcanzar en el conjunto del año un crecimiento agregado en el entorno del 2,5 %. Este crecimiento permitirá seguir generando empleo y reducir la brecha en renta per cápita que la Comunidad mantiene con la media de España".

Tasas de variación interanual del Índice de Producción Industrial general de la CV. / Fuente: INE

Por sectores

El documento aborda los diferentes resultados por sectores y se confirma el desigual desenlace en el arranque del año. Así el sector primario, inmerso en una compleja situación estructural, continúa atravesando una difícil coyuntura, que combina descensos en producción con elevados costes de explotación y la competencia desleal en las importaciones.

Por el contrario, el industrial ha mostrado en el primer trimestre una notable mejoría, gracias al avance de algunas ramas productivas. Destaca especialmente el repunte de producción de la rama “azulejos”, aunque, como se apunta desde el sector, puede ser transitorio y no viene acompañado de aumentos en pedidos, ventas y exportación. En sentido contrario destaca la bajada de producción de “material de transporte” y preocupa la situación del sector automotriz –máxime, tras el fin de la fabricación de la Transit Connect y la presentación del ERE para 1.622 trabajadores- por su importancia económica, social y laboral y por su concentración geográfica.

La construcción ha mostrado en el primer trimestre un deterioro de la situación, tanto en términos de licitación como de visados de dirección, a diferencia de la trayectoria mostrada a nivel nacional.

Al contrario, los servicios ha mostrado una trayectoria positiva, con mayor dinamismo que en media nacional, aunque con una evolución dispar entre sus diferentes ramas. Las actividades relacionadas con “información y comunicaciones” y “transporte y almacenamiento”, registraron avances significativos. En el otro lado, se encuentra el comercio que registró un leve retroceso en tasa trimestral, pero un avance aceptable en tasa anual. La trayectoria mostrada por la actividad turística consolida la recuperación definitiva del sector. En gran medida, esta mejoría se sustentó en el mayor dinamismo de los turistas extranjeros. Durante el primer cuatrimestre, el número de turistas extranjeros, el número de plazas hoteleras y el gasto total de los turistas internacionales en la Comunidad superó los niveles de 2019.

Perspectivas

De cara a los siguientes trimestres, se espera por el lado de la demanda, una ligera mejoría en la inversión, una estabilidad en el consumo privado y una menor aportación del consumo público. Por el lado de la oferta, las empresas se siguen enfrentando a un elevado nivel de costes laborales, financieros, de materias primas y componentes, y de transporte. Se generalizan y acentúan las dificultades para contratar perfiles profesionales específicos adecuados a las necesidades empresariales. Dentro de los costes laborales, al aumento de los costes salariales y de las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, el aumento de los costes directos e indirectos asociados a la reducción –no pactada- de la jornada laboral sin reducción de salario, supondrán un nuevo revés para las empresas –sobre todo para las pymes y microempresas-, tanto en costes y productividad, como para la organización interna y la recuperación de márgenes.

Evolución del Índice de cifra de negocios del sector servicios / Fuente CEV

Por ello, a la vista de los principales elementos que pueden incidir significativamente sobre el futuro más próximo de la economía. Desde la CEV se insiste en la necesidad de mantener un clima favorable a la actividad empresarial y la inversión, que favorezca avances en la productividad y la competitividad de la economía de la región valenciana, e incentive y acompañe los proyectos empresariales.

Por otra parte, la CEV ha reclamado que se trabaje en el marco del diálogo social en todas sus materias, así como al papel que desempeñan las organizaciones económicas y sociales más representativas en los organismos en los que intervienen. Además, la patronal autonómica apuesta por el apoyo de todas las instituciones públicas al clúster del automóvil, convencida de que se encontrará una solución a la situación por la que atraviesa. Asimismo, reivindica un decidido apoyo al sector primario y celeridad en las gestiones. Con respecto al apoyo público, la confederación valenciana insiste en que las vías de solución en la reforma del Sistema de Financiación Autonómica deben ser pactadas de forma multilateral entre todas las partes y suponer un avance justo y equitativo para todas las regiones.

Garamendi en el Foro

El posicionamiento de la CEV se hace tan solo unas horas después de que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, criticara en el Foro Económico y Social del Mediterráneo el "monólogo social". El máximo representante de la patronal mostró su rotundo rechazo a la reducción por ley de la jornada laboral a 37,5 horas -como plantea el Ministerio de Trabajo- argumentando que las empresas pequeñas, que son la mayoría en el país, "no van a ser capaces de aguantar este tirón".

"Me siento responsable de la defensa de las empresas más pequeñas. Los más débiles son los que más van a sufrir este planteamiento", comentó en el encuentro organizado por Prensa Ibérica, en Valencia. Garamendi reprochó al Ministerio de Trabajo el "ultimátum" que ha lanzado a la patronal en el sentido de que si el próximo lunes no presentan una propuesta para la reducción de jornada, el Gobierno seguirá adelante con su propósito. "Es como si vas a jugar un partido y te dicen que vas a perder 5-0, que el árbitro es del equipo contrario y que te lo vas a pasar muy bien. Y si no, es que no sabes negociar",argumentó el presidente de la CEOE para descalificar el rumbo de las negociaciones con la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.