Sitval expedienta a un empleado de Benidorm por mofarse del colapso en las ITV

Sitval, la empresa pública que gestiona las ITV, ha abierto expediente disciplinario de despido a un trabajador de la estación de Benidorm por mofarse de las quejas de los clientes por el colapso que sufre el servicio. El empleado en cuestión aparece en sendos vídeos que circulan por las redes sociales. En el primero de ellos, dirigiéndose a la cámara, señala, imitando una queja, que «desde que trabajáis para la Administración no hay citas», para añadir, a continuación, «pues esto es un no parar», una frase que acompaña bebiendo de un bote de cerveza. Pero ahí no queda la cosa, dado que en otro vídeo, este sin comentarios, vuelve a beber de una botella de cerveza, con un texto sobreimpresionado en el que se lee «se me olvidó beber».

Pues bien, esa forma de comportarse por parte del empleado no ha pasado desapercibida para Sitval, que le ha abierto un expediente disciplinario. Así lo han asegurado desde la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, de la que depende la empresa pública, afirmando que se trata de un comportamiento inadmisible y una falta de respeto hacia los clientes, ante la cual solo cabe actuar. Las mismas fuentes explican que el expediente está siendo redactado en estos momentos con la finalidad de formalizar el despido, eso sí, con todas las garantías legales, lo que permitirá al trabajador alegar si lo estima oportuno.

Estos hechos se han producido en un contexto en el que las estaciones de ITV, tras la reversión del servicio, están atravesando una situación complicada de falta de citas que la conselleria está tratando de remediar con la contratación de más personal. También ofreciendo la posibilidad de pasar la revisión sin cita previa, algo que, matizan desde el departamento autonómico, solo se puede llevar a cabo en aquellas estaciones con el suficiente temaño y en las que las colas no sobrepasen los límites del recinto.

Suscríbete para seguir leyendo